Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία και η Ρωσία συμφώνησαν σε «ενεργειακή εκεχειρία»

Ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε ελάχιστες λεπτομέρειες, πέρα από το ότι η συμφωνία τίθεται «σε ισχύ άμεσα». Ούτε το Κίεβο ούτε η Μόσχα έχουν σχολιάσει μέχρι στιγμής.

Όπως σημειώνει το BBC, ο Τραμπ πιέζει την Ουκρανία να σταματήσει τις επιθέσεις στις ρωσικές πετρελαϊκές υποδομές, τις οποίες το Κίεβο θεωρεί ζωτικής σημασίας για τον περιορισμό των εσόδων που χρηματοδοτούν τη ρωσική πολεμική μηχανή. Με τον τρόπο αυτό, επιδιώκει να μπορέσει να υλοποιηθεί μια συμφωνία που επιτεύχθηκε πρόσφατα για την προμήθεια ντίζελ στις ΗΠΑ και στη διεθνή αγορά.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε νωρίτερα την Κυριακή ότι είναι διατεθειμένος να σταματήσει τις επιθέσεις, εφόσον η Ρωσία διακόψει τα πλήγματα εναντίον των ουκρανικών ενεργειακών υποδομών. Οι ρωσικές επιθέσεις σε αυτές τις εγκαταστάσεις εντείνονται ενόψει του χειμώνα.