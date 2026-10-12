ΕΕ: Θέτει ετήσιο πλαφόν στις εισαγωγές κινεζικών υβριδικών αυτοκινήτων

Σε συμφωνία για τον περιορισμό των εισαγωγών υβριδικών αυτοκινήτων από την Κίνα κατέληξε η Ευρωπαϊκή Ένωση, θέτοντας ανώτατο όριο 350.000 οχημάτων ετησίως.

Το συγκεκριμένο πλαφόν προβλέπεται να αυξάνεται κατά 6% κάθε χρόνο, στο πλαίσιο συμφωνίας τετραετούς διάρκειας που ανακοινώθηκε την Παρασκευή.

Την εξέλιξη γνωστοποίησε τη Δευτέρα (12/10) αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Όπως διευκρίνισε ο ίδιος αξιωματούχος, τα πρώτα μέτρα για τον περιορισμό των εισαγωγών αναμένεται να τεθούν σε ισχύ στις αρχές Δεκεμβρίου.

Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη συμφωνία εντάσσεται στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προσπαθειών για τον έλεγχο των εισαγωγών κινεζικών οχημάτων, με το προβλεπόμενο όριο να καθορίζει τον ετήσιο αριθμό των αυτοκινήτων που θα μπορούν να εισάγονται στην ευρωπαϊκή αγορά.