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ΗΠΑ: Έφοδος στο σπίτι της δημοκρατικής βουλευτή Ιλχάν Ομάρ στο πλαίσιο ομοσπονδιακής έρευνας για έγγραφα μετανάστευσης
Ειδήσεις
16:49 - 12 Οκτ 2026

ΗΠΑ: Έφοδος στο σπίτι της δημοκρατικής βουλευτή Ιλχάν Ομάρ στο πλαίσιο ομοσπονδιακής έρευνας για έγγραφα μετανάστευσης

Reporter.gr Newsroom

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Έρευνα στο σπίτι της Δημοκρατικής βουλευτή Ιλχάν Ομάρ στην ευρύτερη περιοχή της Ουάσινγκτον πραγματοποίησαν τα ξημερώματα της Δευτέρας αμερικανικές αρχές, σύμφωνα με δημοσίευμα του Fox News Digital, το οποίο επικαλείται πηγή με γνώση της υπόθεσης. Η επιχείρηση φέρεται να συνδέεται με έρευνα για έγγραφα μετανάστευσης της βουλευτή, η οποία γεννήθηκε στη Σομαλία.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ επιβεβαίωσε στο Fox News Digital ότι πραγματοποιήθηκε έρευνα κατόπιν δικαστικά εγκεκριμένου εντάλματος, το οποίο εξασφαλίστηκε μέσω του υπουργείου Δικαιοσύνης.

«Σήμερα, στην περιοχή της Ουάσινγκτον, η υπηρεσία Ερευνών του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας εκτέλεσε ένταλμα έρευνας που είχε εγκριθεί από τη δικαιοσύνη και είχε εξασφαλιστεί από το υπουργείο Δικαιοσύνης. Η ενέργεια αυτή αποτελεί μέρος μιας εν εξελίξει ομοσπονδιακής έρευνας», ανέφερε ο εκπρόσωπος.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από την έναρξη ποινικής έρευνας για πιθανή απάτη που σχετίζεται με έγγραφα της βουλευτή από τη Μινεσότα. Τα έγγραφα φέρεται να είχαν συμπληρωθεί από τον εκλιπόντα πατέρα της όταν εκείνη ήταν παιδί.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες για το αντικείμενο και την πορεία της έρευνας. Το υπουργείο Δικαιοσύνης δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό, ενώ δεν υπήρξε άμεση ανταπόκριση ούτε από εκπρόσωπο της Ομάρ.

Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης

Η Ιλχάν Ομάρ, μία από τις πλέον επικριτικές φωνές των Δημοκρατικών απέναντι στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο της πολιτικής κριτικής του Ρεπουμπλικανού προέδρου. Ο Τραμπ έχει υιοθετήσει σκληρή ρητορική απέναντι στη σομαλοαμερικανική κοινότητα, την οποία έχει συνδέσει με ζητήματα ασφάλειας και πολιτικής αντιπαράθεσης στη Μινεσότα, ενώ έχει εξαπολύσει επιθέσεις και κατά μουσουλμάνων.

Η Ομάρ έχει χαρακτηρίσει στο παρελθόν την επανειλημμένη ενασχόληση του Τραμπ με το πρόσωπό της ως «νοσηρή και αποκρουστική εμμονή».

Την περασμένη εβδομάδα, ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε επίθεση και κατά του Αμπντούλ Ελ Σαγιέντ, Δημοκρατικού υποψηφίου για τη Γερουσία στο Μίσιγκαν και μουσουλμάνου, χαρακτηρίζοντάς τον «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ Εξτρεμιστή» και «υποστηρικτή τρομοκρατών». Παράλληλα, εξέφρασε τη στήριξή του στον Ρεπουμπλικανό υποψήφιο Μάικ Ρότζερς.

Οργανώσεις υπεράσπισης των πολιτικών δικαιωμάτων έχουν επικρίνει τη ρητορική του Τραμπ απέναντι σε μειονότητες και μετανάστες. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν αναφερθεί και σε προηγούμενες δηλώσεις του κατά των Σομαλών, τους οποίους είχε χαρακτηρίσει «σκουπίδια».

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