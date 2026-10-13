Το Ιράν οχυρώνει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις και προετοιμάζει τους πολίτες για νέες εχθροπραξίες

Το Ιράν ενισχύει την άμυνά του, συσπειρώνει τους υποστηρικτές του και απειλεί με ευρύτερη και σκληρότερη απάντηση κατά των ΗΠΑ και των συμμάχων τους στον Κόλπο, καθώς προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο αμερικανικών επιθέσεων μετά τις ενδιάμεσες εκλογές και επιχειρεί να τις αποτρέψει.

Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει δημόσια, αλλά και σε ιδιωτικές συνομιλίες με αξιωματούχους της περιοχής, ότι η Ισλαμική Δημοκρατία θα κλιμακώσει περαιτέρω τις ενέργειές της σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, εάν οι ΗΠΑ εξαπολύσουν νέες επιθέσεις.

Δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι το Ιράν ενισχύει ευαίσθητες εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων πυρηνικών εγκαταστάσεων και περιοχών στα σύνορα, προκειμένου να τις καταστήσει πιο ανθεκτικές σε επιθέσεις. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες της Wall Street Journal, η κυβέρνηση προετοιμάζει τους Ιρανούς για την αναζωπύρωση του πολέμου: στέλνει παραστρατιωτικές δυνάμεις σε νηπιαγωγεία για να διαβάζουν στα παιδιά ιστορίες από τον πόλεμο, διαφημίζει εκπαιδευτικά προγράμματα στη χρήση φορητών αντιαεροπορικών πυραύλων που εκτοξεύονται από τον ώμο και διοργανώνει συγκεντρώσεις.

Το Ιράν έχει περιορισμένες δυνατότητες να αμυνθεί απέναντι σε επιθέσεις από προηγμένα αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη, βομβαρδιστικά μεγάλου υψομέτρου ή πυραύλους κρουζ και επιχειρεί να αποτρέψει τέτοιες επιθέσεις μέσω απειλών. Η επιθετική ρητορική λειτουργεί επίσης ως αντιπερισπασμός από τη διαρκώς επιδεινούμενη οικονομική δυσπραγία που βιώνουν οι Ιρανοί, καθώς οι ΗΠΑ αυστηροποιούν τις κυρώσεις και ασκούν πιέσεις στις αεροπορικές εταιρείες να σταματήσουν τις πτήσεις προς τη χώρα, εντείνοντας τον αποκλεισμό της.

«Η πολεμική ετοιμότητα λειτουργεί προς όφελός τους προς το παρόν, λόγω του αδιεξόδου σε πολλά μέτωπα —διπλωματικό, οικονομικό και πολιτικό», δήλωσε η Σάναμ Βακίλ, διευθύντρια του προγράμματος για τη Μέση Ανατολή στο βρετανικό ινστιτούτο διεθνών σχέσεων Chatham House. «Με έναν νέο πόλεμο, η Ισλαμική Δημοκρατία θα μπορούσε να βγει από το αδιέξοδο στο οποίο έχει οδηγήσει η ίδια τον εαυτό της».

Σε μια προσπάθεια να αποτρέψουν μια ενδεχόμενη επίθεση, ορισμένοι Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι οι δυνάμεις τους θα μπορούσαν να πραγματοποιήσουν χερσαίες εισβολές σε γειτονικές χώρες, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις σχετικές προειδοποιήσεις. Ο κορυφαίος αξιωματούχος εθνικής ασφάλειας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ, δήλωσε την Κυριακή ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να βάλει στο στόχαστρο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία σε μεγάλο βαθμό έχουν αποφύγει τις επιθέσεις από τα τέλη της άνοιξης, καθώς και κέντρα δεδομένων και καλώδια του διαδικτύου σε ολόκληρη την περιοχή.

Η Τεχεράνη έχει επίσης προειδοποιήσει, ξεχωριστά, Άραβες αξιωματούχους ότι, σε περίπτωση νέας σύγκρουσης, θα μπορούσε να πλήξει στόχους στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων πετρελαϊκών εγκαταστάσεων της Σαουδικής Αραβίας, ανέφεραν ορισμένες από τις ίδιες πηγές. Αυτό θα προσέθετε έναν ακόμη κίνδυνο στις απειλές που αντιμετωπίζει η Σαουδική Αραβία από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν και επιτέθηκαν στο διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της χώρας το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Ο αμερικανικός στρατός προετοιμάζεται επίσης για το ενδεχόμενο επανέναρξης των εχθροπραξιών. Μια τρίτη ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρου και μια ακόμη εκστρατευτική μονάδα Πεζοναυτών κατευθύνονται προς τη Μέση Ανατολή, ενώ το Πεντάγωνο εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής πρόσθετου εξοπλισμού αεράμυνας και πυρομαχικών σε βάσεις της περιοχής, σύμφωνα με δημοσίευμα της The Wall Street Journal.

Αν και ο πρόεδρος Τραμπ απέκλεισε την περασμένη εβδομάδα το ενδεχόμενο επίθεσης πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, έχει αναφερθεί δημόσια στο ενδεχόμενο πλήγματος κατά της πυρηνικής εγκατάστασης του Ιράν στο Pickaxe Mountain. Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν επίσης δηλώσει ότι ο στρατός προετοιμάζει ένα ευρύ φάσμα επιλογών για νέες επιθέσεις.

Οι προσπάθειες και των δύο πλευρών να ενισχύσουν τη μαχητική τους ικανότητα υπογραμμίζουν ότι, περισσότερο από επτά μήνες μετά την έναρξη του πολέμου, καμία από τις δύο δεν αισθάνεται υποχρεωμένη να εγκαταλείψει μια σύγκρουση που βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό σε αδιέξοδο.

Αντίθετα, και οι δύο πλευρές προσπαθούν να ανατρέψουν την κατάσταση προς όφελός τους. Οι ΗΠΑ έχουν εντείνει την εκστρατεία οικονομικής πίεσης και συνοδεύουν δεξαμενόπλοια μέσω των Στενών του Ορμούζ με αυξανόμενη επιτυχία.

Το Ιράν έχει εντείνει τις επιθέσεις του εναντίον πλοίων στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου. Τουλάχιστον τρία εμπορικά πλοία δέχθηκαν πλήγματα το περασμένο Σαββατοκύριακο μέσα και γύρω από τα Στενά, σύμφωνα με την υπηρεσία UK Maritime Trade Operations, η οποία συνδέεται με το Βασιλικό Ναυτικό του Ηνωμένου Βασιλείου. Επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος προκάλεσε πυρκαγιά στο δεξαμενόπλοιο Petro Dolphin των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, κοντά στο Ομάν, την Κυριακή, ενώ δύο Ινδοί ναυτικοί αγνοούνται.

Η πυραυλική επίθεση των ανταρτών Χούθι στο αεροδρόμιο του Ριάντ σκότωσε τουλάχιστον 13 ανθρώπους και τραυμάτισε εκατοντάδες άλλους το Σάββατο. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, επρόκειτο για τη φονικότερη επίθεση κατά των ΗΠΑ ή των συμμάχων τους στον Περσικό Κόλπο στο πλαίσιο των συγκρούσεων που σχετίζονται με τον πόλεμο στο Ιράν.

Οι επιθέσεις ανέδειξαν την ευπάθεια σημαντικών οικονομικών στόχων στην περιοχή, σε περίπτωση που ο Τραμπ αποφασίσει να επαναλάβει τις εχθροπραξίες.

Η ιρανική κυβέρνηση έχει επίσης ενημερώσει τους διαμεσολαβητές ότι θα στοχοποιήσει πιο επιθετικά το αμερικανικό προσωπικό, μεταξύ άλλων επιχειρώντας να βυθίσει αμερικανικά πολεμικά πλοία στη Μέση Ανατολή και να σκοτώσει τα πληρώματά τους, σύμφωνα με ορισμένα από τα πρόσωπα που γνωρίζουν τις σχετικές προειδοποιήσεις.

Οι άμεσες πολεμικές συγκρούσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν βρίσκονται βέβαια σε μεγάλο βαθμό σε αναστολή από τότε που ο Τραμπ ακύρωσε, στα τέλη Ιουλίου, τα σχέδια για σημαντική κλιμάκωση. Ένας από τους λόγους ήταν οι ανησυχίες για τα αποθέματα αναχαιτιστικών πυραύλων που απαιτούνται για την προστασία στόχων σε ολόκληρη την περιοχή, σύμφωνα με την The Wall Street Journal.

Το Ιράν αξιοποίησε αυτή την παύση για να ανασυγκροτήσει τις εγκαταστάσεις παραγωγής πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών και να αναπληρώσει το οπλοστάσιό του. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, επαίνεσε αυτές τις προσπάθειες, αναγνωρίζοντας ωστόσο τις δυσκολίες στην εφοδιαστική αλυσίδα, σε δηλώσεις του στις αρχές Σεπτεμβρίου, οι οποίες δημοσιεύθηκαν από μέσα ενημέρωσης που συνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Το Ιράν έχει επίσης ενισχύσει την προστασία γύρω από τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του και άλλα καταφύγια που σχετίζονται με την ασφάλεια. Τον περασμένο μήνα κατασκεύασε παθητικά αμυντικά έργα, όπως πρόχειρους χωμάτινους λόφους γύρω από τις πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Pickaxe Mountain και στη Νατάνζ, με στόχο να δυσχεράνει ενδεχόμενη επιδρομή χερσαίων δυνάμεων. Αυτό προκύπτει από δορυφορικές εικόνες της εταιρείας Vantor, τις οποίες ανέλυσε το Ινστιτούτο Επιστήμης και Διεθνούς Ασφάλειας, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα την Ουάσιγκτον.

Ιρανοί αξιωματούχοι προβάλλουν δημόσια τις προσπάθειές τους. Τα αεροδρόμια, τα θαλάσσια λιμάνια και οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής της χώρας «έχουν προετοιμαστεί για συνθήκες πολέμου», καθώς έχουν εξοπλιστεί με καταφύγια και εφεδρικά αποθέματα προμηθειών ώστε να συνεχίσουν να λειτουργούν σε περίπτωση κρίσης, δήλωσε στα τέλη Σεπτεμβρίου ο ταξίαρχος Γκολαμρεζά Τζαλάλι, ο αξιωματούχος που είναι υπεύθυνος για τα σχέδια έκτακτης ανάγκης της χώρας.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν επίσης καθημερινά συγκεντρώσεις υποστήριξης του καθεστώτος. Ιρανοί κάτοικοι αναφέρουν ότι τις τελευταίες εβδομάδες οι συγκεντρώσεις έχουν γίνει μεγαλύτερες και έχουν επεκταθεί σε περισσότερες περιοχές.