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Ο Πάπας Λέων διαγνώστηκε με καρκίνο του πνεύμονα μετά από χειρουργική επέμβαση
Ειδήσεις
23:59 - 13 Οκτ 2026

Ο Πάπας Λέων διαγνώστηκε με καρκίνο του πνεύμονα μετά από χειρουργική επέμβαση

Reporter.gr Newsroom

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Ο πάπας Λέων ΙΔ΄ διαγνώστηκε με καρκίνο του πνεύμονα, σύμφωνα με το Βατικανό, μετά από χειρουργική επέμβαση κατά την οποία αφαιρέθηκε τμήμα του δεξιού πνεύμονα του Αμερικανού ποντίφικα.

Οι γιατροί διέγνωσαν στον 71χρονο πάπα πνευμονικό αδενοκαρκίνωμα, μια συνηθισμένη μορφή καρκίνου του πνεύμονα, ανακοίνωσε την Τρίτη το γραφείο Τύπου της Αγίας Έδρας. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς του, η διάγνωση είχε ήδη θεωρηθεί πιθανή βάσει των προεγχειρητικών εξετάσεων.

Η επέμβαση για την αφαίρεση τμήματος του πνεύμονά του διήρκεσε περίπου 90 λεπτά και ολοκληρώθηκε χωρίς επιπλοκές. Οι γιατροί δήλωσαν ότι ήταν επιτυχής. Το χειρουργείο πραγματοποιήθηκε σε νοσοκομείο της Ρώμης, όπου πάπες έχουν νοσηλευτεί για διάφορα προβλήματα υγείας τις τελευταίες δεκαετίες.

Το αδενοκαρκίνωμα είναι ένας τύπος μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα, ο οποίος αποτελεί την πιο συχνή μορφή καρκίνου του συγκεκριμένου οργάνου. Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC), οι μη μικροκυτταρικοί καρκίνοι του πνεύμονα συνήθως αναπτύσσονται πιο αργά και συχνά δεν προκαλούν συμπτώματα παρά μόνο όταν βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.

Ο Λέων έχει μιλήσει ανοιχτά για την κατάσταση της υγείας του. Κατά την καθιερωμένη εβδομαδιαία ευλογία της Κυριακής, ο πάπας δήλωσε ότι οι γιατροί είχαν εντοπίσει πρόσφατα έναν μικρό, εντοπισμένο όζο στον πνεύμονά του.

Όπως ανέφερε, ο όζος εντοπίστηκε «σε πολύ πρώιμο στάδιο» και οι γιατροί του συνέστησαν να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεσή του.

«Σας ευχαριστώ για την πνευματική σας συμπαράσταση και εμπιστεύομαι τον εαυτό μου στις προσευχές σας», είχε δηλώσει τότε.

Ο Λέων είναι γνωστός ως ένας 71χρονος με καλή φυσική κατάσταση, ο οποίος παίζει τακτικά τένις και κολυμπά. Ωστόσο, στο οικογενειακό ιστορικό υγείας του περιλαμβάνεται η μητέρα του, Μίλντρεντ Πρεβόστ, η οποία πέθανε από καρκίνο το 1990, αφού υποβλήθηκε σε χημειοθεραπεία.

Ο 74χρονος αδελφός του, Λούις Πρεβόστ, δήλωσε την Τρίτη στην ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera ότι νοσηλεύεται και ο ίδιος αυτή την περίοδο και υποβάλλεται σε θεραπεία για καρκίνο.

«Είμαι βέβαιος ότι θα αναρρώσει πλήρως και ότι θα συνεχίσει την αποστολή του, ηγούμενος της Καθολικής Εκκλησίας», δήλωσε ο μεγαλύτερος αδελφός του για τον πάπα.

Ο τελευταίος πάπας που έπασχε από καρκίνο ήταν ο Ιωάννης ΚΓ΄, ο οποίος πέθανε το 1963, περίπου εννέα μήνες μετά τη διάγνωσή του με καρκίνο του στομάχου.

Το αδενοκαρκίνωμα είναι ο συχνότερος τύπος καρκίνου του πνεύμονα, καθώς αντιστοιχεί στο 40% των περιπτώσεων, σύμφωνα με το Lung Cancer Foundation of America. Αναπτύσσεται στα αδενικά κύτταρα, στο εξωτερικό τμήμα των πνευμόνων, και είναι πιθανότερο να εντοπιστεί προτού εξαπλωθεί, καθώς αναπτύσσεται σχετικά πιο αργά.

Καθώς ο πάπας έφτανε στο νοσοκομείο την Τρίτη, χαμογέλασε και χαιρέτησε με το χέρι αρκετές εκατοντάδες ανθρώπους που είχαν συγκεντρωθεί στην είσοδο.

Το Βατικανό εκτίμησε ότι η ανάρρωση του Λέοντα θα διαρκέσει περίπου μία εβδομάδα. Η Αγία Έδρα ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Δευτέρας ότι όλες οι παπικές ακροάσεις θα ακυρωθούν έως τις 20 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με το Βατικανό, ο όζος εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια ενός τακτικού ιατρικού ελέγχου στον οποίο υποβαλλόταν ο πάπας. Οι πνευμονικοί όζοι είναι εντοπισμένες βλάβες με διάμετρο μικρότερη από μία ίντσα (περίπου 2,54 εκατοστά), οι οποίες μπορούν να εμφανιστούν στις διαγνωστικές εξετάσεις.

Η ανακάλυψη του όζου κρίθηκε αρκετά σημαντική ώστε να επισπευσθεί η επέμβαση, σε μια κρίσιμη εβδομάδα για το Βατικανό, κατά την οποία κορυφαίοι καρδινάλιοι και επικεφαλής επισκοπικών συνόδων από ολόκληρο τον κόσμο είχαν συγκεντρωθεί έπειτα από πρόσκληση του Λέοντα, προκειμένου να συζητήσουν ζητήματα σχετικά με τον γάμο και την οικογένεια.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/10/2026 - 00:18
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