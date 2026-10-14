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Bank of America: Βουτιά 17% στα κέρδη και απώλειες άνω του 5% στη μετοχή μετά το πρόστιμο $1,2 δισ.
Ειδήσεις
16:01 - 14 Οκτ 2026

Bank of America: Βουτιά 17% στα κέρδη και απώλειες άνω του 5% στη μετοχή μετά το πρόστιμο $1,2 δισ.

Reporter.gr Newsroom

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Η Bank of America ανακοίνωσε την Τετάρτη (14/10) σημαντική πτώση των κερδών της, καθώς επιβαρύνθηκε από πρόστιμο ύψους 1,2 δισ. δολαρίων που της επέβαλαν οι αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές. Παράλληλα, τα έσοδά της απογοήτευσαν, καθώς οι δραστηριότητες συναλλαγών απέφεραν περίπου 750 εκατ. δολάρια λιγότερα από τις προσδοκίες.

Πιο αναλυτικά, όπως μεταδίδει το CNBC, η μετοχή της τράπεζας υποχώρησε περισσότερο από 5% στις προσυνεδριακές συναλλαγές.

Τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εταιρεία:
- Κέρδη ανά μετοχή: 91 σεντς, έναντι εκτιμήσεων για 1,10 δολάρια ανά μετοχή, σύμφωνα με την LSEG.
- Έσοδα: 30,12 δισ. δολάρια, έναντι εκτιμήσεων για 30,69 δισ. δολάρια, σύμφωνα με την LSEG.

Τα κέρδη της τράπεζας για το τρίτο τρίμηνο μειώθηκαν κατά 17%, στα 6,93 δισ. δολάρια, ή 91 σεντς ανά μετοχή. Εάν εξαιρεθεί το πρόστιμο, το οποίο μείωσε τα έσοδα κατά 17 σεντς ανά μετοχή, τα κέρδη ανά μετοχή θα διαμορφώνονταν στα 1,08 δολάρια.

Τα συνολικά έσοδα της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 3,2% το τρίμηνο, στα 30,12 δισ. δολάρια, σε βάση πλήρους φορολογικού ισοδυνάμου (FTE). Ωστόσο, υπολείπονταν των προσδοκιών κατά περίπου 570 εκατ. δολάρια, κυρίως εξαιτίας των χαμηλότερων των εκτιμήσεων επιδόσεων των χρηματιστηριακών δραστηριοτήτων της τράπεζας στη Wall Street.

Τα έσοδα από συναλλαγές σταθερού εισοδήματος υποχώρησαν κατά 17%, στα 2,55 δισ. δολάρια, λόγω της αδυναμίας στις αγορές στεγαστικών προϊόντων, δημοτικών ομολόγων και πιστωτικών τίτλων. Το ποσό αυτό ήταν χαμηλότερο κατά περίπου 450 εκατ. δολάρια από την εκτίμηση της StreetAccount.

Αντίθετα, τα έσοδα από συναλλαγές μετοχών αυξήθηκαν κατά 10%, στα 2,51 δισ. δολάρια, ωστόσο και αυτά δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες των αναλυτών, υπολειπόμενα κατά σχεδόν 300 εκατ. δολάρια.

Επισημαίνεται ότι η απογοητευτική επίδοση των συναλλαγών έρχεται μετά τις δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου της τράπεζας, Μπράιαν Μόινιχαν, προς τους αναλυτές τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με τις οποίες τα έσοδα από συναλλαγές θα παρέμεναν περίπου αμετάβλητα. Στον αντίποδα, τα συνολικά έσοδα από συναλλαγές ομολόγων και μετοχών μειώθηκαν κατά 5%.

Τα έσοδα από επενδυτική τραπεζική υποχώρησαν κατά 11%, στα 1,8 δισ. δολάρια, καταγράφοντας επίδοση σε γενικές γραμμές σύμφωνη τόσο με τις εκτιμήσεις όσο και με τις προβλέψεις που είχε διατυπώσει ο Μόινιχαν τον Σεπτέμβριο.

Σε ερευνητικό σημείωμα που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, ο αναλυτής της Wells Fargo, Μάικ Μάγιο, χαρακτήρισε τις επιδόσεις της τράπεζας στις κεφαλαιαγορές «μακράν τις χειρότερες του κλάδου» για το τρίμηνο.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους, ένας βασικός παράγοντας κερδοφορίας που παρακολουθούν στενά οι επενδυτές της Bank of America, αυξήθηκαν κατά 7,9%, στα 16,6 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας ελαφρώς την εκτίμηση της StreetAccount για 16,53 δισ. δολάρια.

Η υπόθεση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, στο πλαίσιο της οποίας οι ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ ανέφεραν ότι η τράπεζα παρέλειψε να αναφέρει συναλλαγές ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων που θεωρούνταν ύποπτες, αναμένεται αναπόφευκτα να προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο ο Μόινιχαν έχει υπό έλεγχο τους μηχανισμούς εποπτείας και συμμόρφωσης της Bank of America, της δεύτερης μεγαλύτερης τράπεζας στις ΗΠΑ βάσει ενεργητικού.

Ο Μόινιχαν ανέλαβε την ηγεσία της τράπεζας το 2010 και τα πρώτα χρόνια της θητείας του αφιερώθηκαν στην αντιμετώπιση των συνεπειών από τις καταχρηστικές πρακτικές που σχετίζονταν με στεγαστικά δάνεια, στον απόηχο της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008. Τώρα, ανακύπτουν ερωτήματα σχετικά με το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλα προβλήματα στη διαχείριση κινδύνων, τα οποία δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί.

Το πρόστιμο του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, το οποίο ανακοινώθηκε την Τρίτη, προσθέτει μια απρόσμενη εξέλιξη της τελευταίας στιγμής σε μια εβδομάδα ανακοινώσεων αποτελεσμάτων για τις τράπεζες, η οποία διαφορετικά θα κυλούσε χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις.

Την Τρίτη, οι JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup και Wells Fargo ανακοίνωσαν μικτά αποτελέσματα, με την JPMorgan να μην καταφέρνει να ανταποκριθεί στις εκτιμήσεις για τα κέρδη ανά μετοχή και τα έσοδα για πρώτη φορά εδώ και χρόνια.

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