Fed: Στο 40% οι πιθανότητες αύξησης επιτοκίων μετά το άλμα του πληθωρισμού

Πιο αμφίρροπη ενδέχεται να αποδειχθεί η επόμενη απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) για τα επιτόκια, καθώς τα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό ενίσχυσαν τις εκτιμήσεις των επενδυτών για το ενδεχόμενο νέας αύξησης του κόστους δανεισμού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε το αμερικανικό υπουργείο Εργασίας, ο πληθωρισμός καταναλωτή αυξήθηκε κατά 3,7% τον προηγούμενο μήνα, υπερβαίνοντας τις προσδοκίες της αγοράς. Παράλληλα, ο δομικός πληθωρισμός, ο οποίος εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές των τροφίμων και της ενέργειας, διαμορφώθηκε επίσης σε επίπεδα υψηλότερα από εκείνα που προέβλεπαν οι οικονομολόγοι.

Η εξέλιξη αυτή οδήγησε τους επενδυτές να αναθεωρήσουν τις εκτιμήσεις τους για την πορεία της νομισματικής πολιτικής της Fed. Ειδικότερα, οι αγορές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης επιτοκίων αποτιμούσαν προηγουμένως σε περίπου 22% την πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων τον Οκτώβριο.

Μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων, η πιθανότητα αυτή αυξήθηκε περίπου στο 40%, ενόψει της συνεδρίασης της Fed στις 27 και 28 Οκτωβρίου.

Τα νέα δεδομένα εντείνουν την αβεβαιότητα σχετικά με τις επόμενες κινήσεις της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας, καθώς η επιμονή των πληθωριστικών πιέσεων ενδέχεται να επηρεάσει τις αποφάσεις της για τα επιτόκια.

Πιο αμφίρροπη ενδέχεται να αποδειχθεί η επόμενη απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) για τα επιτόκια, καθώς τα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό ενίσχυσαν τις εκτιμήσεις των επενδυτών για το ενδεχόμενο νέας αύξησης του κόστους δανεισμού.