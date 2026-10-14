MS NOW: Στη Μόσχα αιφνιδίως ο διευθυντής του FBI

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, έφτασε στη Ρωσία για μια συνάντηση, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο MS NOW, επικαλούμενο δύο πηγές. Το Reuters δεν έχει επιβεβαιώσει την πληροφορία, ενώ δεν στάθηκε δυνατό να επικοινωνήσει με εκπροσώπους του FBI για σχόλιο.

Ανώτερα στελέχη των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων είχαν ζητήσει από τον Πατέλ να ματαιώσει το ταξίδι στη Ρωσία, το οποίο φέρεται να είχε προγραμματίσει για αυτή την εβδομάδα. Τον Ιούλιο, το Politico είχε μεταδώσει ότι ο Πατέλ σχεδίαζε την επίσκεψη, επικαλούμενο έναν Αμερικανό αξιωματούχο και ένα πρόσωπο με γνώση της υπόθεσης.

Σε επιστολή που εστάλη την περασμένη εβδομάδα, οι επικεφαλής των Δημοκρατικών στις Επιτροπές Δικαιοσύνης και Πληροφοριών της Βουλής, οι βουλευτές Τζέιμι Ράσκιν και Τζιμ Χάιμς, προέτρεψαν τον Πατέλ να ακυρώσει το ταξίδι «για λόγους εθνικής ασφάλειας».