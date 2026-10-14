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Πάπας Λέων: Ομαλά εξελίσσεται η ανάρρωσή του μετά την εγχείρηση στην οποία υποβλήθηκε
Ειδήσεις
20:30 - 14 Οκτ 2026

Πάπας Λέων: Ομαλά εξελίσσεται η ανάρρωσή του μετά την εγχείρηση στην οποία υποβλήθηκε

Reporter.gr Newsroom

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Η ανάρρωση του πάπα Λέοντα ΙΔ΄ μετά την επέμβαση για την αφαίρεση του κάτω λοβού του πνεύμονά του «εξελίσσεται όπως αναμενόταν», όπως ανακοίνωσαν οι γιατροί του.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το BBC, ο εβδομηνταενός ετών ποντίφικας έχει αρχίσει να περπατά και έχει «επιστρέψει σε κανονική διατροφή», μετά την επέμβαση, η οποία διήρκεσε περίπου 90 λεπτά, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση των θεραπόντων ιατρών του, την οποία έδωσε στη δημοσιότητα το Βατικανό.

Υπενθυμίζεται ότι ο πάπας διαγνώστηκε με καρκίνο του πνεύμονα μετά την επέμβαση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης στο νοσοκομείο Τζεμέλι της Ρώμης. Το Βατικανό είχε ανακοινώσει ότι η χειρουργική επέμβαση ήταν «επιτυχής» και ολοκληρώθηκε χωρίς επιπλοκές.

Ειδικότερα, εξετάσεις αίματος και η ακτινογραφία που πραγματοποιήθηκαν νωρίς το πρωί της Τετάρτης (14/10) έδειξαν ότι η ανάρρωσή του «εξελίσσεται ομαλά», ανέφεραν οι γιατροί. Παράλληλα, ο ποντίφικας έχει υποβληθεί σε αναπνευστική φυσικοθεραπεία.

Το Βατικανό είχε ανακοινώσει μετά την επέμβαση ότι αφαιρέθηκε ολόκληρος ο κάτω λοβός του δεξιού πνεύμονα του πάπα, «ώστε να διασφαλιστεί ότι η επέμβαση θα είναι ριζική».

«Μετά την επέμβαση, ο πάπας ξύπνησε κανονικά και, έπειτα από μια σύντομη περίοδο παρακολούθησης, επέστρεψε στο δωμάτιό του», ανέφερε νωρίτερα το Βατικανό, προσθέτοντας ότι πέρασε μια «ήρεμη νύχτα» στο νοσοκομείο.

Ο ποντίφικας αναμένεται να παραμείνει στο νοσοκομείο για περίπου μία εβδομάδα, προκειμένου να αναρρώσει.

Ο ίδιος είχε ανακοινώσει ότι θα εισαγόταν στο νοσοκομείο για την επέμβαση κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης προσευχής της Κυριακής, λέγοντας στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στην πλατεία του Αγίου Πέτρου ότι οι γιατροί είχαν εντοπίσει στον πνεύμονά του ένα οζίδιο, «καλά περιγεγραμμένο» και σε «πρώιμο στάδιο», και του είχαν συστήσει να αφαιρεθεί.

Τα οζίδια στους πνεύμονες είναι αρκετά συχνά και δεν είναι απαραίτητα καρκινικά. Ωστόσο, μετά την εξέτασή του, η ιατρική ομάδα επιβεβαίωσε ότι το οζίδιο ήταν καρκινικό, όπως «είχαν υποδείξει οι προεγχειρητικές εξετάσεις», σύμφωνα με το Βατικανό. Η διάγνωση ήταν αδενοκαρκίνωμα του πνεύμονα.

Πηγή του Βατικανού δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι πραγματοποιήθηκαν πρόσθετες εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ο καρκίνος είχε εξαπλωθεί.

Το Βατικανό έχει υπογραμμίσει ότι ο πάπας, ο οποίος θεωρείται γενικά ότι βρίσκεται σε καλή φυσική κατάσταση, δεν παρουσίαζε συμπτώματα λοίμωξης ή ασθένειας.

Παρ' όλα αυτά, η συγκεκριμένη είδηση έχει προκαλέσει αναστάτωση στους καθολικούς σε ολόκληρο τον κόσμο, πολλοί από τους οποίους θυμούνται τις επανειλημμένες νοσηλείες του πάπα Φραγκίσκου.

Ο προκάτοχος του πάπα Λέοντα, ο οποίος πέθανε πέρυσι, είχε επίσης υποβληθεί σε αφαίρεση τμήματος του πνεύμονά του σε νεαρή ηλικία, προτού παρουσιάσει μια σειρά αναπνευστικών λοιμώξεων αργότερα στη ζωή του.

Τι είναι το αδενοκαρκίνωμα του πνεύμονα;

Όπως μεταδίδει το BBC, τα αδενοκαρκινώματα αναπτύσσονται στα κύτταρα που παράγουν βλέννα και αποτελούν έναν από τους συχνότερους τύπους καρκίνου του πνεύμονα.

Η μακροπρόθεσμη πρόγνωση εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, μεταξύ των οποίων το στάδιο στο οποίο εντοπίζεται ο καρκίνος και η συνολική κατάσταση της υγείας του ασθενούς. Όσο νωρίτερα διαγνωστεί η νόσος, τόσο καλύτερες είναι οι προοπτικές, ενώ οι διαθέσιμες θεραπείες έχουν βελτιωθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες.

Ορισμένα αδενοκαρκινώματα εντοπίζονται σε πρώιμο στάδιο, πριν εμφανιστούν συμπτώματα, κατά τη διάρκεια εξετάσεων ρουτίνας. Σε πιο προχωρημένα στάδια, ο καρκίνος του πνεύμονα μπορεί να προκαλέσει επίμονο βήχα, δύσπνοια, κόπωση και απώλεια βάρους.

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