Ο Μασκ «δείχνει» την αμερικανική κυβέρνηση για τον περιορισμό της ταχύτητας των ουκρανικών drones

Το Starlink αποτελεί ζωτικής σημασίας εργαλείο που επιτρέπει στο Κίεβο να κατευθύνει drones προς ρωσικούς στόχους, αλλά και να προστατεύει τον εναέριο χώρο του. Ωστόσο, το βράδυ της Τρίτης, η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι νέα, απροσδόκητα όρια ταχύτητας προκαλούσαν προβλήματα στις στρατιωτικές επιχειρήσεις της στο πεδίο της μάχης.

Σύμβουλος του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι πιστεύει πως οι περιορισμοί δεν ήταν τυχαίοι και συνδέονταν με τις τελευταίες εντάσεις μεταξύ Κιέβου και Ουάσιγκτον.

Ο Μασκ δήλωσε ότι το Starshield, η στρατιωτικών προδιαγραφών υπηρεσία που αποτελεί το αντίστοιχο του Starlink για στρατιωτική χρήση, ελέγχεται από την αμερικανική κυβέρνηση και ότι «οποιοιδήποτε περιορισμοί στην ταχύτητα ή τη χρήση αποφασίζονται από τον αμερικανικό στρατό και, τελικά, από τον [πρόεδρο των ΗΠΑ]».

Ο Μασκ έγραψε τα σχόλιά του στην πλατφόρμα X, απαντώντας στις εκκλήσεις Ουκρανών αξιωματούχων για αποκατάσταση της συνδεσιμότητας. Ανάμεσά τους ήταν και ο Ζελένσκι, ο οποίος δήλωσε σε βρετανικά μέσα ενημέρωσης: «Ελπίζω να πρόκειται για λάθος, ίσως για ένα τεράστιο τεχνικό πρόβλημα. Δεν γνωρίζω, αλλά ζητάμε να… το ενεργοποιήσουν ξανά».

Το Starlink, που ανήκει στη SpaceX του Μασκ, επέβαλε το βράδυ της Τρίτης όριο ταχύτητας στα 100 μίλια την ώρα (160 χλμ./ώρα). Αυτό σήμαινε ότι οποιαδήποτε όπλα κινούνταν ταχύτερα από αυτό το όριο έχαναν τη σύνδεσή τους με το δίκτυο.

Η συνδεσιμότητα είχε αποκατασταθεί εν μέρει έως το βράδυ της Τετάρτης, σύμφωνα με τον πρώην υπουργό Άμυνας της Ουκρανίας, Μιχαΐλο Φεντόροφ.

«Η πλήρης κατάργηση του ορίου ταχύτητας του Starshield είναι πλέον κρίσιμης σημασίας για την άμυνα της Ουκρανίας», έγραψε στο X, ευχαριστώντας τον Μασκ και ζητώντας τη «συνεχή υποστήριξή» του.

Περίπου μία ώρα αργότερα, ο Μασκ απάντησε στην ανάρτηση, υπερασπιζόμενος τη συμμετοχή της εταιρείας του.

«Τα συστήματα Starshield ανήκουν στην κυβέρνηση των ΗΠΑ και ελέγχονται από αυτήν. Οποιοιδήποτε περιορισμοί στην ταχύτητα ή τη χρήση αποφασίζονται από τον αμερικανικό στρατό και, τελικά, από τον πρόεδρο των ΗΠΑ», έγραψε.

Ο Μασκ πρόσθεσε ότι το Starlink προορίζεται για «πολιτικές ή αμυντικές δραστηριότητες» και δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για επιθετικές στρατιωτικές ενέργειες, καθώς κάτι τέτοιο θα ήταν ακατάλληλο για μια εμπορική εταιρεία.

Η αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει σχολιάσει το ζήτημα, σημειώνει το BBC.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, ρωσικές επιθέσεις σκότωσαν δύο ανθρώπους στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ολεξάντρ Χάνζα.

Παρότι και οι δύο υπηρεσίες ανήκουν στη SpaceX του Μασκ, το Starlink είναι μια πολιτική υπηρεσία που χρησιμοποιεί δορυφόρους σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη για να παρέχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες περιοχές. Αντίθετα, το Starshield έχει σχεδιαστεί για κυβερνητική και στρατιωτική χρήση.

Οι περιορισμοί το βράδυ της Τρίτης επιβλήθηκαν την ώρα που η Ρωσία εξαπέλυε φονικές επιθέσεις εναντίον της Ουκρανίας, οι οποίες σκότωσαν αρκετούς ανθρώπους στο Κίεβο, σύμφωνα με αξιωματούχους, και έπληξαν εγκαταστάσεις επικοινωνιών και ενέργειας που χρησιμοποιούνται από τον ουκρανικό στρατό.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι επρόκειτο για «μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις» της Ρωσίας. Πρόσθεσε ότι «ένα σημαντικό μέρος των drones καταρρίφθηκε», ωστόσο υπήρξαν και πλήγματα.

Τουλάχιστον 600.000 άνθρωποι σε ολόκληρη την Ουκρανία έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ κάτοικοι ανέφεραν ότι δεν έλαβαν καμία προειδοποίηση για τα εισερχόμενα drones πριν αυτά πλήξουν τους στόχους τους.

«Είναι σαφές ότι αυτή η ενέργεια δεν μπορεί να είναι τυχαία και συνδέεται με την τρέχουσα πολιτική κατάσταση», έγραψε στο Telegram το πρωί της Τετάρτης ο σύμβουλος του Ζελένσκι, Σερχίι Μπεσκρέστνοφ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίζεται ολοένα και πιο δυσαρεστημένος με την Ουκρανία, καθώς αυτή συνεχίζει να πλήττει ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Ο Ζελένσκι έχει δηλώσει ότι οι ΗΠΑ απείλησαν να περιορίσουν την ανταλλαγή πληροφοριών των μυστικών υπηρεσιών, εάν δεν συμφωνούσε με την ενεργειακή εκεχειρία που πρότεινε ο Τραμπ. Την Τρίτη, ωστόσο, ο Τραμπ αρνήθηκε ότι συνέβη κάτι τέτοιο.

Αργά το βράδυ της Τετάρτης, ο Μασκ απάντησε στο X σε ανάρτηση που υποστήριζε ότι ο Ζελένσκι δεν θα τερμάτιζε τον πόλεμο μέχρι να ηττηθεί η Ρωσία, γράφοντας: «Και έτσι η σφαγή συνεχίζεται… Ήρθε η ώρα να φύγει ο Ζελένσκι». Δεν είναι η πρώτη φορά που εκφράζει παρόμοιες απόψεις.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, είχε γράψει: «Συμφωνώ, ήρθε η ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει νέο ηγέτη», αφού ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι «ήρθε η ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει νέο πρόεδρο».

Από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, στη χώρα ισχύει στρατιωτικός νόμος, γεγονός που σημαίνει ότι οι εκλογές έχουν ανασταλεί.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Λονδίνο την Τετάρτη, ο Ζελένσκι παραδέχθηκε ότι αισθάνθηκε προδομένος όταν οι ΗΠΑ κατέληξαν σε συμφωνία με τη Ρωσία για την εισαγωγή 300.000 τόνων ρωσικού ντίζελ.

«Πράγματι, ναι… αλλά είναι λίγο πιο περίπλοκο από τα συναισθήματα ή τα προσωπικά μου βιώματα», δήλωσε ο Ζελένσκι, όταν ο Βρετανός δημοσιογράφος Πιρς Μόργκαν τον ρώτησε αν αισθάνθηκε προδομένος.