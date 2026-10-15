ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ο Μασκ «δείχνει» την αμερικανική κυβέρνηση για τον περιορισμό της ταχύτητας των ουκρανικών drones
Ειδήσεις
08:15 - 15 Οκτ 2026

Ο Μασκ «δείχνει» την αμερικανική κυβέρνηση για τον περιορισμό της ταχύτητας των ουκρανικών drones

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Ο Ίλον Μασκ άφησε να εννοηθεί ότι η αμερικανική κυβέρνηση ενδέχεται να βρίσκεται πίσω από τους περιορισμούς στην ταχύτητα με την οποία μπορούν να κινούνται ορισμένα από τα όπλα της Ουκρανίας που είναι συνδεδεμένα με το δορυφορικό δίκτυο διαδικτύου Starlink της SpaceX.

Το Starlink αποτελεί ζωτικής σημασίας εργαλείο που επιτρέπει στο Κίεβο να κατευθύνει drones προς ρωσικούς στόχους, αλλά και να προστατεύει τον εναέριο χώρο του. Ωστόσο, το βράδυ της Τρίτης, η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι νέα, απροσδόκητα όρια ταχύτητας προκαλούσαν προβλήματα στις στρατιωτικές επιχειρήσεις της στο πεδίο της μάχης.

Σύμβουλος του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι πιστεύει πως οι περιορισμοί δεν ήταν τυχαίοι και συνδέονταν με τις τελευταίες εντάσεις μεταξύ Κιέβου και Ουάσιγκτον.

Ο Μασκ δήλωσε ότι το Starshield, η στρατιωτικών προδιαγραφών υπηρεσία που αποτελεί το αντίστοιχο του Starlink για στρατιωτική χρήση, ελέγχεται από την αμερικανική κυβέρνηση και ότι «οποιοιδήποτε περιορισμοί στην ταχύτητα ή τη χρήση αποφασίζονται από τον αμερικανικό στρατό και, τελικά, από τον [πρόεδρο των ΗΠΑ]».

Ο Μασκ έγραψε τα σχόλιά του στην πλατφόρμα X, απαντώντας στις εκκλήσεις Ουκρανών αξιωματούχων για αποκατάσταση της συνδεσιμότητας. Ανάμεσά τους ήταν και ο Ζελένσκι, ο οποίος δήλωσε σε βρετανικά μέσα ενημέρωσης: «Ελπίζω να πρόκειται για λάθος, ίσως για ένα τεράστιο τεχνικό πρόβλημα. Δεν γνωρίζω, αλλά ζητάμε να… το ενεργοποιήσουν ξανά».

Το Starlink, που ανήκει στη SpaceX του Μασκ, επέβαλε το βράδυ της Τρίτης όριο ταχύτητας στα 100 μίλια την ώρα (160 χλμ./ώρα). Αυτό σήμαινε ότι οποιαδήποτε όπλα κινούνταν ταχύτερα από αυτό το όριο έχαναν τη σύνδεσή τους με το δίκτυο.

Η συνδεσιμότητα είχε αποκατασταθεί εν μέρει έως το βράδυ της Τετάρτης, σύμφωνα με τον πρώην υπουργό Άμυνας της Ουκρανίας, Μιχαΐλο Φεντόροφ.

«Η πλήρης κατάργηση του ορίου ταχύτητας του Starshield είναι πλέον κρίσιμης σημασίας για την άμυνα της Ουκρανίας», έγραψε στο X, ευχαριστώντας τον Μασκ και ζητώντας τη «συνεχή υποστήριξή» του.

Περίπου μία ώρα αργότερα, ο Μασκ απάντησε στην ανάρτηση, υπερασπιζόμενος τη συμμετοχή της εταιρείας του.

«Τα συστήματα Starshield ανήκουν στην κυβέρνηση των ΗΠΑ και ελέγχονται από αυτήν. Οποιοιδήποτε περιορισμοί στην ταχύτητα ή τη χρήση αποφασίζονται από τον αμερικανικό στρατό και, τελικά, από τον πρόεδρο των ΗΠΑ», έγραψε.

Ο Μασκ πρόσθεσε ότι το Starlink προορίζεται για «πολιτικές ή αμυντικές δραστηριότητες» και δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για επιθετικές στρατιωτικές ενέργειες, καθώς κάτι τέτοιο θα ήταν ακατάλληλο για μια εμπορική εταιρεία.

Η αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει σχολιάσει το ζήτημα, σημειώνει το BBC.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, ρωσικές επιθέσεις σκότωσαν δύο ανθρώπους στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ολεξάντρ Χάνζα.

Παρότι και οι δύο υπηρεσίες ανήκουν στη SpaceX του Μασκ, το Starlink είναι μια πολιτική υπηρεσία που χρησιμοποιεί δορυφόρους σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη για να παρέχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες περιοχές. Αντίθετα, το Starshield έχει σχεδιαστεί για κυβερνητική και στρατιωτική χρήση.

Οι περιορισμοί το βράδυ της Τρίτης επιβλήθηκαν την ώρα που η Ρωσία εξαπέλυε φονικές επιθέσεις εναντίον της Ουκρανίας, οι οποίες σκότωσαν αρκετούς ανθρώπους στο Κίεβο, σύμφωνα με αξιωματούχους, και έπληξαν εγκαταστάσεις επικοινωνιών και ενέργειας που χρησιμοποιούνται από τον ουκρανικό στρατό.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι επρόκειτο για «μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις» της Ρωσίας. Πρόσθεσε ότι «ένα σημαντικό μέρος των drones καταρρίφθηκε», ωστόσο υπήρξαν και πλήγματα.

Τουλάχιστον 600.000 άνθρωποι σε ολόκληρη την Ουκρανία έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ κάτοικοι ανέφεραν ότι δεν έλαβαν καμία προειδοποίηση για τα εισερχόμενα drones πριν αυτά πλήξουν τους στόχους τους.

«Είναι σαφές ότι αυτή η ενέργεια δεν μπορεί να είναι τυχαία και συνδέεται με την τρέχουσα πολιτική κατάσταση», έγραψε στο Telegram το πρωί της Τετάρτης ο σύμβουλος του Ζελένσκι, Σερχίι Μπεσκρέστνοφ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίζεται ολοένα και πιο δυσαρεστημένος με την Ουκρανία, καθώς αυτή συνεχίζει να πλήττει ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Ο Ζελένσκι έχει δηλώσει ότι οι ΗΠΑ απείλησαν να περιορίσουν την ανταλλαγή πληροφοριών των μυστικών υπηρεσιών, εάν δεν συμφωνούσε με την ενεργειακή εκεχειρία που πρότεινε ο Τραμπ. Την Τρίτη, ωστόσο, ο Τραμπ αρνήθηκε ότι συνέβη κάτι τέτοιο.

Αργά το βράδυ της Τετάρτης, ο Μασκ απάντησε στο X σε ανάρτηση που υποστήριζε ότι ο Ζελένσκι δεν θα τερμάτιζε τον πόλεμο μέχρι να ηττηθεί η Ρωσία, γράφοντας: «Και έτσι η σφαγή συνεχίζεται… Ήρθε η ώρα να φύγει ο Ζελένσκι». Δεν είναι η πρώτη φορά που εκφράζει παρόμοιες απόψεις.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, είχε γράψει: «Συμφωνώ, ήρθε η ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει νέο ηγέτη», αφού ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι «ήρθε η ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει νέο πρόεδρο».

Από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, στη χώρα ισχύει στρατιωτικός νόμος, γεγονός που σημαίνει ότι οι εκλογές έχουν ανασταλεί.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Λονδίνο την Τετάρτη, ο Ζελένσκι παραδέχθηκε ότι αισθάνθηκε προδομένος όταν οι ΗΠΑ κατέληξαν σε συμφωνία με τη Ρωσία για την εισαγωγή 300.000 τόνων ρωσικού ντίζελ.

«Πράγματι, ναι… αλλά είναι λίγο πιο περίπλοκο από τα συναισθήματα ή τα προσωπικά μου βιώματα», δήλωσε ο Ζελένσκι, όταν ο Βρετανός δημοσιογράφος Πιρς Μόργκαν τον ρώτησε αν αισθάνθηκε προδομένος.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η δίκη για το Nord Stream: Αναπάντητα ερωτήματα και γεωπολιτικά διακυβεύματα
Ειδήσεις

Η δίκη για το Nord Stream: Αναπάντητα ερωτήματα και γεωπολιτικά διακυβεύματα

Λεπέν: Αμφισβητεί τη συνέχιση της χρηματοδότησης προς την Ουκρανία
Ειδήσεις

Λεπέν: Αμφισβητεί τη συνέχιση της χρηματοδότησης προς την Ουκρανία

Ζελένσκι κατά Τραμπ: Είναι οδυνηρό που παίρνει το μέρος της Ρωσίας
Ειδήσεις

Ζελένσκι κατά Τραμπ: Είναι οδυνηρό που παίρνει το μέρος της Ρωσίας

MS NOW: Στη Μόσχα αιφνιδίως ο διευθυντής του FBI
Ειδήσεις

MS NOW: Στη Μόσχα αιφνιδίως ο διευθυντής του FBI

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ακίνητα
15/10/2026 - 09:27

15.000 ακίνητα στα χαρτοφυλάκια τραπεζών και servicers: Γιατί παραμένουν εκτός αγοράς

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
15/10/2026 - 09:25

Τράπεζα Πειραιώς: Πώς συνδέεται η βιώσιμη χρηματοδότηση με την ανάπτυξη των επιχειρήσεων

Χρηματιστήρια
15/10/2026 - 09:18

Μαζικό sell-off στα ασιατικά χρηματιστήρια με φόντο τσιπ και πληθωρισμό ΗΠΑ: Βουτιά 7,3% για Kospi

Οικονομία
15/10/2026 - 09:07

Επιδότηση καυσίμων και επίδομα θέρμανσης: Όλα τα μέτρα, τα ποσά και οι δικαιούχοι

Πολιτική
15/10/2026 - 08:52

Κεφαλογιάννη: Στο Παρίσι για τον πολιτιστικό τουρισμό, στις Βρυξέλλες για την κλιματική ανθεκτικότητα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
15/10/2026 - 08:43

Στην πεντάδα των μεσογειακών προορισμών η Ελλάδα για ταξιδιώτες μακρινών αποστάσεων – Στοίχημα η επιμήκυνση της σεζόν

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15/10/2026 - 08:31

METLEN και Όμιλος Καράτζη: Εγκαινιάστηκε στη Θεσσαλία η μεγαλύτερη αυτόνομη μονάδα αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
15/10/2026 - 08:25

Ευάγγελος Μυτιληναίος: Πώς επηρεάζει το πλαφόν των 500 MW τις επενδύσεις στις μπαταρίες

Ειδήσεις
15/10/2026 - 08:15

Ο Μασκ «δείχνει» την αμερικανική κυβέρνηση για τον περιορισμό της ταχύτητας των ουκρανικών drones

Πολιτική
15/10/2026 - 08:12

Η δικαίωση του Ανδρουλάκη στην υπόθεση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Επιχειρήσεις
15/10/2026 - 08:02

Η Apple μαζί με την Nvidia στο κλαμπ των εταιρειών με αποτίμηση 5 τρισ. δολαρίων

Ειδήσεις
15/10/2026 - 08:00

Η δίκη για το Nord Stream: Αναπάντητα ερωτήματα και γεωπολιτικά διακυβεύματα

ΜΕΤΑΛΛΑ
15/10/2026 - 07:59

Έναρξη παραγωγής στο νέο μεταλλείο Σκουριών: Η τεχνολογία στην αιχμή της μεταλλευτικής δραστηριότητας

Ειδήσεις
15/10/2026 - 07:49

Οι πραγματικοί μισθοί των Αμερικανών δεν έχουν αυξηθεί καθόλου στη δεύτερη θητεία του Τραμπ

Ναυτιλία
15/10/2026 - 07:35

Αντώνης Λαιμός: Η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει στη ναυτιλιακή της ισχύ και όχι στη μαζική ναυπήγηση εμπορικών πλοίων

Magazino
14/10/2026 - 23:55

Cabaret dinner show «BIJOUX»: Λαμπερή avant-première στο ανανεωμένο Baraonda Cabaret Dinner Club

Χρηματιστήρια
14/10/2026 - 23:23

Στο «κόκκινο» η Wall Street: Πιέσεις από πληθωρισμό, ομόλογα, τεχνολογία

Ειδήσεις
14/10/2026 - 23:05

«Καμπανάκι» Κουμπίλιους για την ευρωπαϊκή άμυνα ενόψει των περικοπών στον προϋπολογισμό

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
14/10/2026 - 22:40

Εθνική Τράπεζα: Απόκτηση του 30% της Allianz και αποκλειστική συνεργασία bancassurance

Magazino
14/10/2026 - 22:30

Αγόρια – Κορίτσια: Οι διαφορές από την πρώτη ημέρα της ζωής – Τι αποκαλύπτει νέα μελέτη

Ειδήσεις
14/10/2026 - 22:20

Λεπέν: Αμφισβητεί τη συνέχιση της χρηματοδότησης προς την Ουκρανία

Ειδήσεις
14/10/2026 - 22:05

ΑΑΔΕ: Εντοπίστηκαν πάνω από 3.000 όπλα σε κοντέινερ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
14/10/2026 - 21:47

Πειραιώς: UNEP FI Mediterranean Forum 2026 στην Αθήνα - Για την προώθηση της βιώσιμης ανταγωνιστικότητας στη Μεσόγειο

Ειδήσεις
14/10/2026 - 21:30

Γροιλανδία: Διαψεύδει τον Τραμπ για μαζικές έρευνες πετρελαίου και ορυκτών

Ειδήσεις
14/10/2026 - 21:04

Παραμένει το απαγορευτικό σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο – Ακυρώνονται τα βραδινά δρομολόγια για Κρήτη

Magazino
14/10/2026 - 20:56

Πώς βλέπουν τον κόσμο τα μωρά;

Ειδήσεις
14/10/2026 - 20:48

Ζελένσκι κατά Τραμπ: Είναι οδυνηρό που παίρνει το μέρος της Ρωσίας

Ειδήσεις
14/10/2026 - 20:30

Πάπας Λέων: Ομαλά εξελίσσεται η ανάρρωσή του μετά την εγχείρηση στην οποία υποβλήθηκε

Ακίνητα
14/10/2026 - 20:10

Νέος οργανισμός για Κτηματολόγιο και πολεοδομίες - Από 11% σε 5% η μη συμμόρφωση στις βραχυχρόνιες μισθώσεις

Πολιτική
14/10/2026 - 20:07

Παπαθανάσης: €9 εκατ. για νέα Ογκολογική Μονάδα στο Παναρκαδικό Γενικό Νοσοκομείο Τρίπολης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ