Αλβανία: Ο Ράμα απορρίπτει τις εκκλήσεις για παραίτηση εν μέσω μαζικών διαδηλώσεων

Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, απέρριψε την Πέμπτη (15/10) τις εκκλήσεις για παραίτησή του, καθώς χιλιάδες διαδηλωτές, στην πλειονότητά τους φοιτητές, έσπαγαν τζάμια και συγκρούονταν στους δρόμους με την αστυνομία, η οποία έκανε χρήση εκτοξευτήρων νερού και δακρυγόνων στην πρωτεύουσα της χώρας, τα Τίρανα.

Πιο αναλυτικά, οι διαδηλωτές συνεχίζουν να εκφράζουν την οργή τους ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση για την εκτεταμένη διαφθορά, το κόστος και την ποιότητα της εκπαίδευσης, καθώς και για συμφωνία που προβλέπει την πώληση τμημάτων των παρθένων ακτών της νότιας Αλβανίας, με σκοπό την ανάπτυξη πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος, το οποίο υποστηρίζεται από τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Οι διαδηλωτές απαίτησαν την παραίτηση του Ράμα, υποστηρίζοντας ότι κανείς δεν είχε ακούσει τις ανησυχίες τους κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, όταν πραγματοποιήθηκαν κυρίως ειρηνικές κινητοποιήσεις κατά του σχεδίου τουριστικής ανάπτυξης.

Σε γραπτή δήλωσή του προς το Reuters, ο Ράμα απέρριψε τις εκκλήσεις να αποχωρήσει από την εξουσία.

«Είναι ευθύνη μου να ακούω, να αντιμετωπίζω τις εύλογες ανησυχίες και να διατηρώ την Αλβανία σε τροχιά προόδου. Η εναλλακτική θα αποτελούσε προδοσία των Αλβανών που μου έδωσαν ισχυρή εντολή να ολοκληρώσω τις διαπραγματεύσεις για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ράμα.

Ο Ράμα καταδικάζει τις επιθέσεις σε δημόσια περιουσία

Όπως μεταδίδει το Reuters, μια φοιτήτρια, η οποία συστήθηκε ως Κιάρα, δήλωσε ότι τα βασικά ζητήματα που προκαλούν την οργή των διαδηλωτών είναι το κόστος ζωής, οι περιορισμένες προοπτικές απασχόλησης και η φερόμενη διαφθορά.

«Ο πρωθυπουργός μας είναι η προσωποποίηση της λέξης διαφθορά. Μπορείς να βρεις δουλειά στον τομέα σου μόνο αν γνωρίζεις κάποιον που γνωρίζει κάποιον άλλον», ανέφερε, έχοντας καλυμμένο το πρόσωπό της με μάσκα, όπως και πολλοί άλλοι διαδηλωτές που βγήκαν στους δρόμους την Πέμπτη.

Επισημαίνεται ότι οι συγκεκριμένες κινητοποιήσεις, οι οποίες βρίσκονται πλέον στην τρίτη ημέρα τους, αποτελούν τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα πρόκληση για τον Ράμα, ο οποίος κέρδισε μια τέταρτη πρωθυπουργική θητεία πέρυσι, έχοντας θέσει στο επίκεντρο της προεκλογικής του εκστρατείας την ένταξη της Αλβανίας στην ΕΕ. Το κοινοβούλιο ακύρωσε τη συνεδρίασή του, καθώς οι συγκρούσεις αναζωπυρώθηκαν σε κοντινή απόσταση.

Ο Ράμα, η κυβέρνηση του οποίου αρνείται τις κατηγορίες περί διαφθοράς, δήλωσε ότι είναι διατεθειμένος να συζητήσει την αύξηση του κόστους της εκπαίδευσης. Πρόσθεσε, ωστόσο: «Οι επιθέσεις κατά των θεσμών, οι καταστροφές δημόσιας περιουσίας και οι απειλές για τη δημόσια ασφάλεια δεν έχουν καμία σχέση με τα νόμιμα αιτήματα των φοιτητών».

Οι δρόμοι των Τιράνων ήταν γεμάτοι με καμένους κάδους απορριμμάτων, σπασμένες στάσεις λεωφορείων και κατεστραμμένους φωτεινούς σηματοδότες.

Σύννεφα δακρυγόνων διαχέονταν στο κέντρο της πόλης. Οι διαδηλωτές πετούσαν πέτρες εναντίον των αστυνομικών, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν εκτοξευτήρες νερού για να τους απωθήσουν. Στην κεντρική πλατεία Σκεντέρμπεη, αστυνομικοί χτυπούσαν με γκλομπ διαδηλωτές που προσπαθούσαν να απομακρυνθούν τρέχοντας, ενώ τουρίστες παρακολουθούσαν τα επεισόδια.

Οι εν εξελίξει διαδηλώσεις ακολουθούν μήνες κατά κύριο λόγο ειρηνικών κινητοποιήσεων, που πυροδοτήθηκαν από τα σχέδια κατασκευής του τουριστικού συγκροτήματος, τα οποία έχουν βρεθεί αντιμέτωπα με νομικές προσφυγές.

Κάτοικοι χωριών της περιοχής δήλωσαν στο Reuters τον Ιούλιο ότι η γη τους πωλήθηκε παράνομα για την υλοποίηση του έργου. Σε μεταγενέστερο ρεπορτάζ, το Reuters ανέφερε ότι ο άνδρας που πούλησε τη γη αναζητούνταν από τις εισαγγελικές αρχές για υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών, κατηγορίες τις οποίες αρνήθηκε ο δικηγόρος του.

Το Reuters δεν εντόπισε στοιχεία που να αποδεικνύουν παράνομη δραστηριότητα εκ μέρους του Κούσνερ, ο οποίος δεν εμπλέκεται άμεσα στη διαμάχη των κατοίκων για τη γη.

Στόχος η ένταξη στην ΕΕ ακόμα και το 2028

Να σημειωθεί ότι η εικόνα της Αλβανίας έχει πληγεί διαχρονικά από σκάνδαλα διαφθοράς. Πολιτικοί αναλυτές επισημαίνουν, επίσης, ότι η χώρα αποτελεί κόμβο για εγκληματικές οργανώσεις που επιδιώκουν να ξεπλένουν έσοδα από τη διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, γεγονός που περιπλέκει τις προσπάθειές της να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μαζί με το Μαυροβούνιο, η Αλβανία βρίσκεται σήμερα στην πρωτοπορία της διαδικασίας ένταξης μεταξύ των χωρών των Βαλκανίων και επιδιώκει να γίνει μέλος της ΕΕ ακόμη και το 2028.

«Η διαφθορά πρέπει να αντιμετωπιστεί και, όπως επιβεβαίωσε εκ νέου πρόσφατα η ίδια η ΕΕ, η Αλβανία την καταπολεμά με τρόπο πιο αποφασιστικό από ποτέ», δήλωσε ο Ράμα στο Reuters.

«Ίσως ορισμένες δυνάμεις, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, να μη θέλουν να πετύχει η Αλβανία ως πρωτοπόρος στην πορεία προς την ένταξη στην ΕΕ. Δεν θα επιτρέψω, όμως, στη βία να εκτροχιάσει το ευρωπαϊκό μέλλον της χώρας», πρόσθεσε.

Σε ανακοίνωσή της στην πλατφόρμα X, η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αλβανία ανέφερε: «Ο εποικοδομητικός διάλογος είναι ο μόνος δρόμος προς τα εμπρός».