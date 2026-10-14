Αλβανία: Κλιμακώνεται η οργή των διαδηλωτών κατά της διαφθοράς – Φωτιά στο υπουργείο Παιδείας

Φωτιά ξέσπασε την Τετάρτη (14/10) στο υπουργείο Παιδείας της Αλβανίας, κατά τη δεύτερη ημέρα φοιτητικών διαδηλώσεων για τη διαφθορά και την εκπαίδευση, ενώ η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και εκτόξευσε νερό με αύρες για να διαλύσει το πλήθος στα Τίρανα.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Reuters, χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν για δεύτερη μέρα την Τετάρτη μπροστά από το υπουργείο Παιδείας. Ορισμένοι πέταξαν τούβλα προς το κτίριο, ενώ έσπασαν μεταλλικά κιγκλιδώματα που είχαν τοποθετηθεί στα πεζοδρόμια και αναποδογύρισαν κάδους απορριμμάτων.

Εστία φωτιάς εκδηλώθηκε επίσης σε υποκατάστημα της τράπεζας Raiffeisen που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση, όπως δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας του Reuters.

Να σημειωθεί ότι πρόκειται για το πιο βίαιο ξέσπασμα αντικυβερνητικών διαδηλώσεων κατά της διαφθοράς, οι οποίες ξεκίνησαν τον Μάιο και ασκούν ολοένα και μεγαλύτερη πίεση στην κυβέρνηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα.

«Η διαμαρτυρία είναι ένα νόμιμο δικαίωμα, αλλά δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για βία, καταστροφή της πόλης ή άγριες συγκρούσεις στη μέση του δρόμου», δήλωσε η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Αλμπάνα Κότσιου, σε ανάρτησή της στο Facebook.

«Καλώ τους φοιτητές και κάθε έντιμο πολίτη που πιστεύει στο δικαίωμα της διαμαρτυρίας να αποστασιοποιηθούν από τη βία και τους βανδαλισμούς», συμπλήρωσε η ίδια χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά τους, οι διοργανωτές των φοιτητικών κινητοποιήσεων ανέφεραν ότι τα αιτήματά τους αφορούν τις συνθήκες στα πανεπιστήμια, το κόστος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, την οικονομική στήριξη των φοιτητών και τις προοπτικές απασχόλησης μετά την αποφοίτησή τους.

Επισημαίνεται ότι οι ταραχές στην Αλβανία εντάσσονται σε ένα ευρύτερο κύμα φοιτητικού αναβρασμού που εξαπλώνεται στην Ευρώπη, με επίκεντρο την εκπαίδευση και τις συνθήκες διαβίωσης.

Στη Γαλλία, μαθητές λυκείου πραγματοποιούν εδώ και εβδομάδες διαδηλώσεις και καταλήψεις σχολείων, ζητώντας την πρόσληψη περισσότερων εκπαιδευτικών και τη βελτίωση των σχολικών υποδομών. Υποστηρίζουν ότι η επιδείνωση της κατάστασης των σχολικών κτιρίων και ο υπερβολικός αριθμός μαθητών στις αίθουσες υπονομεύουν την ποιότητα της εκπαίδευσης. Παράλληλα, αντίστοιχες κινητοποιήσεις είχαν ξεσπάσει την περασμένη βδομάδα και στο Βέλγιο.