Η Κέιτι Ζακαρία επιβεβαιώνει ότι δεν πέρασε τις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου

Το γεγονός ότι η ίδια παρουσίασε τον εαυτό της ως δικηγόρο, βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής τις τελευταίες ημέρες, μετά τη δημοσίευση αναφορών σύμφωνα με τις οποίες δεν είχε περάσει τις σχετικές εξετάσεις ούτε είχε ασκήσει το δικηγορικό επάγγελμα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ερωτηθείσα την Πέμπτη σχετικά με αυτές τις αναφορές από το δεξιό μέσο ενημέρωσης Real America’s Voice, η Ζακαρία δήλωσε ότι είχε ήδη δηλώσει συμμετοχή στις εξετάσεις όταν αποφάσισε να μετακομίσει στην Κίνα για να ακολουθήσει τον σύζυγό της.

«Δεν ήθελα να ακυρώσω τη συμμετοχή μου και γνωρίζαμε ότι θα μετακομίζαμε στην Κίνα. Και, προφανώς, ήμουν απίστευτα αφηρημένη, καταβεβλημένη αλλά και ενθουσιασμένη, καθώς επιτέλους παντρευόμουν έναν άνθρωπο με τον οποίο διατηρούσα σχέση εξ αποστάσεως για τουλάχιστον έναν χρόνο», δήλωσε.

«… Και αφού μετακόμισα στην Κίνα, δεν ασχολήθηκα ιδιαίτερα με τα αποτελέσματα των εξετάσεων ούτε θεώρησα ότι ήταν κάτι στο οποίο έπρεπε να επικεντρωθώ».

Το ενημερωτικό δελτίο Popular Information ήταν το πρώτο που ανέφερε ότι η Ζακαρία είχε επανειλημμένα παρουσιάσει τον εαυτό της ως νομικό και δικηγόρο σε τηλεοπτικές εμφανίσεις, ενώ στο βιογραφικό της αναφερόταν και μια θέση νομικής συμβούλου. Ωστόσο, το μέσο δεν κατάφερε να εντοπίσει στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι είχε περάσει εξετάσεις δικηγορικού συλλόγου σε κάποια πολιτεία, κάτι που αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος στις ΗΠΑ.

Έρευνα της Washington Post δεν εντόπισε επίσης κανένα αρχείο επαγγελματικής άδειας δικηγόρου, ούτε στην Καλιφόρνια όπου κατοικεί, ούτε σε άλλες πολιτείες. Αρκετοί νομικοί εμπειρογνώμονες δήλωσαν στην εφημερίδα ότι δεν μπορεί να αποκαλεί τον εαυτό της δικηγόρο χωρίς να διαθέτει άδεια από τον δικηγορικό σύλλογο κάποιας πολιτείας.

Η Ζακαρία προκάλεσε περαιτέρω σύγχυση νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, όταν, απαντώντας σε ερωτήσεις έξω από τον Λευκό Οίκο σχετικά με το πού έδωσε τις εξετάσεις, είπε: «Όταν μετακόμισα στην Κίνα».

Νομικοί εμπειρογνώμονες δήλωσαν στην Washington Post ότι μόνο Κινέζοι υπήκοοι μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις για την απόκτηση δικηγορικής άδειας στην Κίνα. Πρόσθεσαν επίσης ότι η εργασία που έκανε σε κινεζικό δικηγορικό γραφείο θα πρέπει να ήταν περιορισμένη και να πραγματοποιούνταν υπό επίβλεψη, καθώς η ίδια δεν ήταν Κινέζα υπήκοος.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε επανειλημμένα στην Washington Post και σε άλλα μέσα ενημέρωσης ότι η Ζακαρία ασκούσε το επάγγελμα έχοντας «όλα τα απαραίτητα και κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα».

Την Τετάρτη, δύο μη κερδοσκοπικές οργανώσεις υπέβαλαν επίσημες καταγγελίες σχετικά με την υπόθεση της Ζακαρία, ζητώντας από τον Δικηγορικό Σύλλογο της Καλιφόρνιας να διερευνήσει εάν είχε προβεί σε «παράνομη άσκηση δικηγορίας», παρέχοντας νομικές συμβουλές σε τηλεοπτικές εμφανίσεις και στο πλαίσιο της εργασίας της ως γενικής νομικής συμβούλου στην οργάνωση Fix California, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που ιδρύθηκε από τον Ρίτσαρντ Γκρένελ, αξιωματούχο της κυβέρνησης Τραμπ.

Η μία από τις οργανώσεις ζήτησε επίσης από τον γενικό εισαγγελέα της Καλιφόρνιας, Ρομπ Μπόντα, μέλος του Δημοκρατικού Κόμματος, να διεξαγάγει σχετική έρευνα.