ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η Κέιτι Ζακαρία επιβεβαιώνει ότι δεν πέρασε τις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου
Ειδήσεις
08:20 - 16 Οκτ 2026

Η Κέιτι Ζακαρία επιβεβαιώνει ότι δεν πέρασε τις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Η Κέιτι Ζακαρία, η νέα εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, φάνηκε να επιβεβαιώνει την Πέμπτη ότι δεν πέρασε τις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου της Καλιφόρνιας, δηλώνοντας ότι τα αποτελέσματα ήταν «κάπως ασήμαντα», καθώς σχεδίαζε να μετακομίσει στην Κίνα το 2011 για την εργασία του συζύγου της.

Το γεγονός ότι η ίδια παρουσίασε τον εαυτό της ως δικηγόρο, βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής τις τελευταίες ημέρες, μετά τη δημοσίευση αναφορών σύμφωνα με τις οποίες δεν είχε περάσει τις σχετικές εξετάσεις ούτε είχε ασκήσει το δικηγορικό επάγγελμα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ερωτηθείσα την Πέμπτη σχετικά με αυτές τις αναφορές από το δεξιό μέσο ενημέρωσης Real America’s Voice, η Ζακαρία δήλωσε ότι είχε ήδη δηλώσει συμμετοχή στις εξετάσεις όταν αποφάσισε να μετακομίσει στην Κίνα για να ακολουθήσει τον σύζυγό της.

«Δεν ήθελα να ακυρώσω τη συμμετοχή μου και γνωρίζαμε ότι θα μετακομίζαμε στην Κίνα. Και, προφανώς, ήμουν απίστευτα αφηρημένη, καταβεβλημένη αλλά και ενθουσιασμένη, καθώς επιτέλους παντρευόμουν έναν άνθρωπο με τον οποίο διατηρούσα σχέση εξ αποστάσεως για τουλάχιστον έναν χρόνο», δήλωσε.

«… Και αφού μετακόμισα στην Κίνα, δεν ασχολήθηκα ιδιαίτερα με τα αποτελέσματα των εξετάσεων ούτε θεώρησα ότι ήταν κάτι στο οποίο έπρεπε να επικεντρωθώ».

Το ενημερωτικό δελτίο Popular Information ήταν το πρώτο που ανέφερε ότι η Ζακαρία είχε επανειλημμένα παρουσιάσει τον εαυτό της ως νομικό και δικηγόρο σε τηλεοπτικές εμφανίσεις, ενώ στο βιογραφικό της αναφερόταν και μια θέση νομικής συμβούλου. Ωστόσο, το μέσο δεν κατάφερε να εντοπίσει στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι είχε περάσει εξετάσεις δικηγορικού συλλόγου σε κάποια πολιτεία, κάτι που αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος στις ΗΠΑ.

Έρευνα της Washington Post δεν εντόπισε επίσης κανένα αρχείο επαγγελματικής άδειας δικηγόρου, ούτε στην Καλιφόρνια όπου κατοικεί, ούτε σε άλλες πολιτείες. Αρκετοί νομικοί εμπειρογνώμονες δήλωσαν στην εφημερίδα ότι δεν μπορεί να αποκαλεί τον εαυτό της δικηγόρο χωρίς να διαθέτει άδεια από τον δικηγορικό σύλλογο κάποιας πολιτείας.

Η Ζακαρία προκάλεσε περαιτέρω σύγχυση νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, όταν, απαντώντας σε ερωτήσεις έξω από τον Λευκό Οίκο σχετικά με το πού έδωσε τις εξετάσεις, είπε: «Όταν μετακόμισα στην Κίνα».

Νομικοί εμπειρογνώμονες δήλωσαν στην Washington Post ότι μόνο Κινέζοι υπήκοοι μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις για την απόκτηση δικηγορικής άδειας στην Κίνα. Πρόσθεσαν επίσης ότι η εργασία που έκανε σε κινεζικό δικηγορικό γραφείο θα πρέπει να ήταν περιορισμένη και να πραγματοποιούνταν υπό επίβλεψη, καθώς η ίδια δεν ήταν Κινέζα υπήκοος.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε επανειλημμένα στην Washington Post και σε άλλα μέσα ενημέρωσης ότι η Ζακαρία ασκούσε το επάγγελμα έχοντας «όλα τα απαραίτητα και κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα».

Την Τετάρτη, δύο μη κερδοσκοπικές οργανώσεις υπέβαλαν επίσημες καταγγελίες σχετικά με την υπόθεση της Ζακαρία, ζητώντας από τον Δικηγορικό Σύλλογο της Καλιφόρνιας να διερευνήσει εάν είχε προβεί σε «παράνομη άσκηση δικηγορίας», παρέχοντας νομικές συμβουλές σε τηλεοπτικές εμφανίσεις και στο πλαίσιο της εργασίας της ως γενικής νομικής συμβούλου στην οργάνωση Fix California, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που ιδρύθηκε από τον Ρίτσαρντ Γκρένελ, αξιωματούχο της κυβέρνησης Τραμπ.

Η μία από τις οργανώσεις ζήτησε επίσης από τον γενικό εισαγγελέα της Καλιφόρνιας, Ρομπ Μπόντα, μέλος του Δημοκρατικού Κόμματος, να διεξαγάγει σχετική έρευνα.

Τελευταία τροποποίηση στις 16/10/2026 - 00:29
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το Truth Social του Τραμπ καταγράφει απότομη πτώση στην επισκεψιμότητα
Ειδήσεις

Το Truth Social του Τραμπ καταγράφει απότομη πτώση στην επισκεψιμότητα

Ο Τραμπ ακύρωσε τη μετάδοση της εκτέλεσης του Νιντάλ Χασάν – Το χρονικό της υπόθεσης
Ειδήσεις

Ο Τραμπ ακύρωσε τη μετάδοση της εκτέλεσης του Νιντάλ Χασάν – Το χρονικό της υπόθεσης

Οι πραγματικοί μισθοί των Αμερικανών δεν έχουν αυξηθεί καθόλου στη δεύτερη θητεία του Τραμπ
Ειδήσεις

Οι πραγματικοί μισθοί των Αμερικανών δεν έχουν αυξηθεί καθόλου στη δεύτερη θητεία του Τραμπ

Κέιτι Ζακάρια: Η νέα εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου αποκαλεί τον εαυτό της δικηγόρο. Πολλοί, όμως, αμφιβάλλουν
Ειδήσεις

Κέιτι Ζακάρια: Η νέα εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου αποκαλεί τον εαυτό της δικηγόρο. Πολλοί, όμως, αμφιβάλλουν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
16/10/2026 - 08:24

Σύνοδος Κορυφής: Ενεργειακό κόστος και ETS2 διχάζουν την ΕΕ – Τι ζητά η Αθήνα

Ειδήσεις
16/10/2026 - 08:20

Η Κέιτι Ζακαρία επιβεβαιώνει ότι δεν πέρασε τις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου

Ειδήσεις
16/10/2026 - 08:11

Το Truth Social του Τραμπ καταγράφει απότομη πτώση στην επισκεψιμότητα

Αναλύσεις
16/10/2026 - 08:08

Capital Maritime Finance: Ανοίγει νέο κεφάλαιο για την ναυτιλία στην Αθήνα, με ζήτηση ρεκόρ €1,1 δισ.

Ειδήσεις
16/10/2026 - 08:00

Πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν: Πρώτη κοινή δημόσια εμφάνιση μετά την επιστροφή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο

Ναυτιλία
16/10/2026 - 07:57

Πρωτιά των Ελλήνων εφοπλιστών με 318 νέες παραγγελίες – Κυριαρχούν τα κινεζικά ναυπηγεία

Ανακοινώσεις
16/10/2026 - 00:01

Capital Maritime Finance: Υπερκάλυψη της Δημόσιας προσφοράς κατά 4,34 φορές - Στα €7,5 η τιμή διάθεσης

Χρηματιστήρια
15/10/2026 - 23:28

Wall Street: Ράλι άνω του 1% για τον Dow Jones παρά τις τεχνολογικές πιέσεις

Επιχειρήσεις
15/10/2026 - 23:22

UniCredit: Ένα βήμα πιο κοντά στον έλεγχο της Commerzbank με το πράσινο φως της ΕΚΤ

Επιχειρήσεις
15/10/2026 - 23:11

Anthropic: «Φρενάρει» η ανάπτυξη παρά τα έσοδα των $16,8 δισ.

Υγεία
15/10/2026 - 22:58

Έντερο, γονίδια και εγκέφαλος: Η κρυφή σύνδεση που επηρεάζει Αυτισμό και ΔΕΠΥ

Οικονομία
15/10/2026 - 22:45

Ευρωπαϊκός προϋπολογισμός: Ο Μακρόν πιέζει για συμφωνία – Δημοσιονομική ευελιξία ζητά η Αθήνα

Magazino
15/10/2026 - 22:36

TasteAtlas: Παγκόσμια διάκριση για τα μελομακάρονα – Τα 20 καλύτερα μπισκότα του κόσμου

Ειδήσεις
15/10/2026 - 22:15

Πάπας: Την Κυριακή ίσως ευλογήσει τους πιστούς από το νοσοκομείο που νοσηλεύεται

Ειδήσεις
15/10/2026 - 22:02

Channel 12: Ο Νετανιάχου αποφάσισε να μην χτυπήσει ηγέτες της Χαμάς πριν την 7η Οκτωβρίου

Πολιτική
15/10/2026 - 21:55

Πιερρακάκης: Εθνική ισχύς και στρατηγικός πόρος η δημοσιονομική αξιοπιστία

Πολιτική
15/10/2026 - 21:37

Marc: Στο 30,4% η ΝΔ, κλείνει η «ψαλίδα» ΕΛΑΣ-ΠΑΣΟΚ στις 3,4 μονάδες

Υγεία
15/10/2026 - 21:18

Υπνική άπνοια: Πώς επηρεάζει την ψυχική υγεία χωρίς να το καταλαβαίνουμε

Οικονομία
15/10/2026 - 20:50

ΙΟΒΕ: Ανάπτυξη 1,8% και πληθωρισμός 4% το 2026 – «Αγκάθι» το στεγαστικό

Ειδήσεις
15/10/2026 - 20:33

Πλακιάς: Ο Βελόπουλος έδειχνε φωτογραφίες οστών ζώων φωνάζοντας ότι είναι από θύματα των Τεμπών

Υγεία
15/10/2026 - 20:16

Έντερο, γονίδια και εγκέφαλος: Η κρυφή σύνδεση που επηρεάζει Αυτισμό και ΔΕΠΥ

Επιχειρήσεις
15/10/2026 - 20:07

Grant Thornton: Δανεισμός $1,25 δισ. για την εξαγορά της CBIZ

Ειδήσεις
15/10/2026 - 19:58

Ισραήλ: Διακόπτεται η είσοδος εμπορικών αγαθών στη Λωρίδα της Γάζας

Ναυτιλία
15/10/2026 - 19:48

Μέσω Λιβύης επιχειρεί η Τουρκία να μπλοκάρει τις έρευνες νότια της Κρήτης

Ειδήσεις
15/10/2026 - 19:42

Στην πρώτη θέση του διαγωνισμού REGIOSTARS 2026 το Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης

Ειδήσεις
15/10/2026 - 19:30

Σε λειτουργία το νέο Μητρώο Ανακληθεισών Διοικητικών Πράξεων μέσω του gov.gr

Ειδήσεις
15/10/2026 - 19:22

ΗΠΑ κατά ΔΝΤ: Να κοιτάξει πρώτα τα λάθη του, πριν μας κάνει κριτική

Χρηματιστήρια
15/10/2026 - 19:12

Ευρωαγορές: Αναζήτηση κατεύθυνσης με «βαρίδι» την τεχνολογία

Ειδήσεις
15/10/2026 - 19:03

ΝΑΤΟ: Έκτακτη συνεδρίαση για τις επιθέσεις με drones στη Μαύρη Θάλασσα

Ναυτιλία
15/10/2026 - 18:49

Capital Maritime Finance: Έκλεισε το βιβλίο της IPO με προσφορές €1,1 δισ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ