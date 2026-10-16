Γκιλφόιλ: Ο Τραμπ την «αδειάζει», ο Βανς καταδικάζει και η απειλή για ηχητικό 16 λεπτών που ταράζει τον Λευκό Οίκο

Σε πολιτικό πονοκέφαλο για τον Ντόναλντ Τραμπ εξελίσσεται η υπόθεση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, καθώς τα δημοσιεύματα για καταγγελίες περί ανταλλαγής χρημάτων με πρόσβαση στην αμερικανική κυβέρνηση οδήγησαν στην απομάκρυνσή της από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Αθήνα, πριν συμπληρώσει έναν χρόνο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δηλώνει πλέον απογοητευμένος, ο αντιπρόεδρός του, Τζέι Ντι Βανς, χαρακτηρίζει «αηδιαστική και κατάπτυστη» την πώληση πρόσβασης στον Λευκό Οίκο, ενώ ο Έρικ Ντίτερς, δωρητής του Τραμπ που βρίσκεται πίσω από τις καταγγελίες, περνά στην αντεπίθεση με μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση και προαναγγέλλει τη δημοσιοποίηση ηχογράφησης 16 λεπτών, την οποία περιγράφει ως ιδιαίτερα επιβαρυντική.

Η Γκιλφόιλ, πρώην αρραβωνιαστικιά του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, βρέθηκε στο επίκεντρο αλλεπάλληλων δημοσιευμάτων, με τον Λευκό Οίκο να της ζητά να παραιτηθεί στις 13 Οκτωβρίου. Η ίδια έχει αρνηθεί τις κατηγορίες, ενώ η πλευρά της έχει αμφισβητήσει τη γνησιότητα των μηνυμάτων που δημοσιοποιήθηκαν. Η υπόθεση, ωστόσο, συνεχίζει να προκαλεί πολιτικές αντιδράσεις στις ΗΠΑ.

Τραμπ: «Είμαι απογοητευμένος» – Ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην της δώσει χάρη

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έκρυψε την ενόχλησή του για τις αποκαλύψεις, αναγνωρίζοντας μεν ότι η Γκιλφόιλ είχε κάνει καλή δουλειά στην Ελλάδα, αλλά παραδεχόμενος ότι τα δημοσιεύματα τον εξέπληξαν.

«Έκανε καλή δουλειά στην Ελλάδα ως πρέσβης, γι’ αυτό είμαι απογοητευμένος. Είναι ικανή, αλλά όταν διάβασα όσα έγραφαν έμεινα έκπληκτος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην της απονείμει χάρη σε περίπτωση καταδίκης για παράνομες δραστηριότητες, χωρίς να δεσμευτεί για τη στάση που θα κρατούσε σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια στιγμή κατά την οποία η υπόθεση έχει λάβει ευρύτερες πολιτικές διαστάσεις, καθώς οι καταγγελίες αφορούν φερόμενη αξιοποίηση προσωπικών διασυνδέσεων με την κυβέρνηση για οικονομικό όφελος.

{https://x.com/atrupar/status/2110891060733837620?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2110891060733837620%7Ctwgr%5Eca3f16b67ddbece4fee6c3d48d47969c4a26c998%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.protothema.gr%2Fworld%2Farticle%2F1895751%2Ftrab-gia-gilfoil-apogoiteutika-apo-osa-diavasa-den-thelo-na-skefto-to-endehomeno-na-ti-doso-hari-den-tis-eho-milisei%2F}

Βανς: «Αηδιαστική και κατάπτυστη» η πώληση πρόσβασης στον Λευκό Οίκο

Σαφές μήνυμα έστειλε και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος καταδίκασε απερίφραστα κάθε προσπάθεια πώλησης πρόσβασης στην αμερικανική κυβέρνηση.

«Καταρχάς, αν κάποιος πουλάει πρόσβαση στον Λευκό Οίκο, αυτό είναι αηδιαστικό και κατάπτυστο και θα πρέπει να υποστεί τις συνέπειες», δήλωσε σε συνέντευξή του στο CBS News, η οποία πρόκειται να μεταδοθεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου.

Ο Βανς, ωστόσο, έσπευσε να διευκρινίσει ότι δεν προτίθεται να προδικάσει την έκβαση της υπόθεσης αποκλειστικά βάσει δημοσιευμάτων. «Θέλω να κάνω αυτές τις κρίσεις με βάση τα γεγονότα και όχι με βάση ένα τυχαίο δημοσίευμα που διάβασα στα μέσα ενημέρωσης», σημείωσε.

Ερωτηθείς, μάλιστα, εάν η κυβέρνηση θα συμμορφωνόταν με τυχόν κλητεύσεις στο πλαίσιο σχετικών ερευνών, απάντησε καταφατικά, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση τηρεί τον νόμο.

Η μήνυση Ντίτερς και το ηχητικό που υπόσχεται να δημοσιοποιήσει

Την ίδια ώρα, ο Έρικ Ντίτερς κατέθεσε την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση κατά της Γκιλφόιλ και μελών της νομικής της ομάδας, σύμφωνα με το CBS News.

Ο Ντίτερς είχε υποστηρίξει ότι η πρώην πρέσβειρα τού ζήτησε να μεταφέρει 100.000 δολάρια για την εξόφληση οφειλής στην πιστωτική της κάρτα American Express, αφήνοντας, κατά τους ισχυρισμούς του, να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να τον βοηθήσει μέσω των διασυνδέσεών της με την κυβέρνηση Τραμπ. Η Γκιλφόιλ αμφισβητεί τις κατηγορίες, ενώ η πλευρά της έχει υποστηρίξει ότι υπήρχαν οικονομικές εκκρεμότητες που σχετίζονταν με ταξίδια και ομιλίες.

Ο Ντίτερς ανακοίνωσε, παράλληλα, ότι διαθέτει ηχογράφηση διάρκειας 16 λεπτών, την οποία χαρακτήρισε ως την πιο επιβαρυντική αποκάλυψη μέχρι σήμερα για την Γκιλφόιλ. Υποστήριξε, μάλιστα, ότι το περιεχόμενό της θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρούς πολιτικούς τριγμούς, ακόμη και στην κυβέρνηση Τραμπ.

Η υπόθεση αποκτά επιπλέον διάσταση, καθώς ο ίδιος δήλωσε ότι θα αποσύρει τη μήνυση εάν ο Αμερικανός πρόεδρος προωθήσει την έκδοση από το Πακιστάν του γιατρού Αμπουμπακάρ Ατίκ Ντουράνι, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για ασφαλιστική απάτη, και διερευνήσει τους χειρισμούς της Δικαιοσύνης στην υπόθεση. Ο Ντίτερς αρνείται ότι οι ενέργειές του συνιστούν εκβιασμό.

Το εάν θα δημοσιοποιηθεί και τι ακριβώς περιλαμβάνει αναμένεται να καθορίσει την επόμενη φάση μιας υπόθεσης που έχει ήδη οδηγήσει στην αποχώρηση της Γκιλφόιλ από την Αθήνα και προκαλεί αναταράξεις στο πολιτικό περιβάλλον του Αμερικανού προέδρου.

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