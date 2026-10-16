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ΠΑΣΟΚ: 506.586 συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά κινδυνεύουν να μη δουν ολόκληρη την αύξηση
Πολιτική
09:44 - 16 Οκτ 2026

ΠΑΣΟΚ: 506.586 συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά κινδυνεύουν να μη δουν ολόκληρη την αύξηση

Σπύρος Πολυχρονόπουλος

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Περισσότεροι από 500.000 συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά κινδυνεύουν να μη δουν ολόκληρη την αύξηση, καταγγέλλει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωση που εξέδωσε το πρωί της Παρασκευής (16/10).

Συγκεκριμένα, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, αναφέρει:

«Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Ελεύθερου Τύπου» 506.586 συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά δεν θα λάβουν αύξηση στο σύνολο της συνταξιοδοτικής παροχής, αλλά η αύξηση θα υπολογιστεί στο ποσό της σύνταξης αφού αφαιρεθεί η προσωπική διαφορά.

Αν αυτό ισχύει η περίφημη κατάργηση της προσωπικής διαφοράς δεν θα ισχύει για μια σημαντική μερίδα των συνταξιούχων, καθώς οι αυξήσεις για αυτούς δεν θα είναι 2,8% αλλά λιγότερο.

Η κυβέρνηση οφείλει άμεσα να ξεκαθαρίσει τη θέση της. Η δημιουργία συνταξιούχων πολλών ταχυτήτων παραβιάζει την αρχή της ισότητας.

Η εμμονή της κυβέρνησης στην υπεράσπιση του νόμου Κατρούγκαλου είναι πραγματικά ανεξήγητη.

Δεσμεύθηκαν για κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και τελικά επιχειρούν τη μερική διατήρηση της από την πίσω πόρτα».

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