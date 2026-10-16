Κάλας: Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η Ρωσία επιθυμεί να βάλει τέλος στον πόλεμο

Η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική, Κάγια Κάλας, δήλωσε πριν από τη σημερινή συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (16/10) ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως η Ρωσία επιθυμεί να βάλει τέλος στον πόλεμο ή να επιδιώξει οποιαδήποτε μορφή εκεχειρίας ή ειρηνευτικής συμφωνίας.

Στο ίδιο πλαίσιο, η κα. Κάλας υπογράμμισε ότι, υπό αυτές τις συνθήκες, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να στηρίξει την Ουκρανία, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες του χειμώνα και να συνεχίσει να υπερασπίζεται την επικράτειά της.

Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη να ενισχυθεί η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα με την παροχή περισσότερων συστημάτων, ενώ κάλεσε τις ευρωπαϊκές χώρες να εντείνουν την πίεση προς τη Μόσχα, ώστε να οδηγηθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Η Κάγια Κάλας ανέφερε, κλείνοντας, ότι η ΕΕ προετοιμάζει ένα νέο πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας. Όπως σημείωσε, τη Δευτέρα η Ένωση επέκτεινε το καθεστώς κυρώσεων, προσθέτοντας στη σχετική λίστα ακόμη 1.600 φυσικά και νομικά πρόσωπα.