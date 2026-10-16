Κάλας: Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η Ρωσία επιθυμεί να βάλει τέλος στον πόλεμο

Στο ίδιο πλαίσιο, η κα. Κάλας υπογράμμισε ότι, υπό αυτές τις συνθήκες, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να στηρίξει την Ουκρανία, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες του χειμώνα και να συνεχίσει να υπερασπίζεται την επικράτειά της.
Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη να ενισχυθεί η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα με την παροχή περισσότερων συστημάτων, ενώ κάλεσε τις ευρωπαϊκές χώρες να εντείνουν την πίεση προς τη Μόσχα, ώστε να οδηγηθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
Η Κάγια Κάλας ανέφερε, κλείνοντας, ότι η ΕΕ προετοιμάζει ένα νέο πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας. Όπως σημείωσε, τη Δευτέρα η Ένωση επέκτεινε το καθεστώς κυρώσεων, προσθέτοντας στη σχετική λίστα ακόμη 1.600 φυσικά και νομικά πρόσωπα.
We see no indication from Russia that it wants to end this war, or pursue any form of truce or peace. That's why we need to help Ukrainians to get through winter and defend their country. Ukrainians need more air defence. And we need to increase pressure on Russia to make it clear that they have to negotiate. My doorstep ahead of today’s European Council meeting ↓— Kaja Kallas (@kajakallas) October 16, 2026