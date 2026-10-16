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Ουκρανία: Τουλάχιστον τρεις νεκροί από ρωσικά drones - Χιλιάδες σπίτια χωρίς ρεύμα
Ειδήσεις
15:50 - 16 Οκτ 2026

Ουκρανία: Τουλάχιστον τρεις νεκροί από ρωσικά drones - Χιλιάδες σπίτια χωρίς ρεύμα

Reporter.gr Newsroom

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Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ουκρανία τις πρώτες πρωινές ώρες (16/10), έπειτα από ρωσικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones). Μεταξύ άλλων, χτυπήθηκαν δύο εμπορικά κέντρα, ενώ προκληθηκαν σοβαρές ζημιές στο ενεργειακό δίκτυο, αφήνοντας περίπου 370.000 καταναλωτές χωρίς ηλεκτροδότηση στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Στο Χάρκοβο, στην ανατολική Ουκρανία, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 12 τραυματίστηκαν από επιθέσεις σε τρεις διαφορετικές περιοχές της πόλης, όπως ανακοίνωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Όλεχ Σινεχούμποφ. Νωρίτερα, ο ίδιος είχε αναφέρει ότι οι νεκροί ανέρχονταν σε τρεις.

Στην περιφέρεια Βολίν, στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας και κοντά στα σύνορα με την Πολωνία, επίθεση drone σε μονάδα επεξεργασίας τροφίμων είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό άλλων οκτώ, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη Ρομάν Ρομάνιουκ.

Όπως δήλωσε ο ίδιος, ειδικά συνεργεία εργάζονται για την αποκατάσταση των ζημιών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, ενώ περίπου 100.000 καταναλωτές είχαν ήδη επανασυνδεθεί με το δίκτυο. Ωστόσο, σύμφωνα με ανάρτηση του δημάρχου του Λουτσκ, Αντρίι Ραζουμόβσκι, στο Facebook, η διακοπή ρεύματος στην πρωτεύουσα της περιφέρειας ενδέχεται να διαρκέσει τουλάχιστον 24 ώρες.

Παράλληλα, ρωσικές επιθέσεις έπληξαν τουλάχιστον δύο εμπορικά κέντρα: το ένα βρίσκεται στη βόρεια πόλη Σούμι, κοντά στη γραμμή του μετώπου, και το άλλο στην περιφέρεια Ρίβνε. Τα πλήγματα εντάσσονται σε μια σειρά επιθέσεων που έχουν εξαπολύσει οι ρωσικές δυνάμεις εναντίον εμπορικών κέντρων και αγορών.

Στην περιφέρεια Ρίβνε, επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν drones έπληξαν ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο και άλλες τοποθεσίες, όπως δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Ολεξάντρ Κοβάλ.

Τελευταία τροποποίηση στις 16/10/2026 - 15:54
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