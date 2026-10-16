ΗΠΑ: Εκτοξεύτηκαν 8,1% οι τιμές εισαγωγών – Συναγερμός για πληθωρισμό και επιτόκια Fed

Ισχυρότερη από τις προβλέψεις των αναλυτών ήταν η αύξηση των τιμών εισαγωγών στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο, εντείνοντας τις ανησυχίες για την πορεία του πληθωρισμού και τις επόμενες κινήσεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed).

Οι ανατιμήσεις στα ενεργειακά προϊόντα, αλλά και σε ένα ευρύ φάσμα αγαθών, ενισχύουν τις πληθωριστικές πιέσεις, καθώς οι επιπτώσεις του πολέμου με το Ιράν εξακολουθούν να επηρεάζουν τις διεθνείς αγορές και τις εφοδιαστικές αλυσίδες.

Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή το υπουργείο Εργασίας των ΗΠΑ, οι τιμές εισαγωγών αυξήθηκαν κατά 1,1% τον Σεπτέμβριο, έπειτα από αναθεωρημένη άνοδο 0,5% τον Αύγουστο. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν αύξηση 0,8%.

Σε ετήσια βάση, ο δείκτης ενισχύθηκε κατά 8,1% το δωδεκάμηνο έως τον Σεπτέμβριο, έναντι αύξησης 6,7% τον Αύγουστο, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη άνοδο από τον Ιούλιο του 2022. Τα στοιχεία έρχονται μετά τις ανακοινώσεις για σημαντικές αυξήσεις στις τιμές καταναλωτή και παραγωγού, ενισχύοντας τις ενδείξεις ότι οι πληθωριστικές πιέσεις επεκτείνονται πέρα από τον ενεργειακό τομέα.

Όπως επισημαίνει το Reuters, ο παρατεταμένος πόλεμος ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν έχει προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες, ενώ διατηρεί τις τιμές του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα. Παράλληλα, οικονομολόγοι συνδέουν την αναζωπύρωση του πληθωρισμού με την εμπορική πολιτική της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, συμπεριλαμβανομένων των δασμών στις εισαγωγές.

Δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos έδειξε, μάλιστα, ότι περίπου το 78% των Αμερικανών θεωρεί πως οι πολιτικές του Τραμπ ευθύνονται για την αύξηση του κόστους διαβίωσης.

«Οι Αμερικανοί αντιμετωπίζουν την απειλή του πληθωρισμού κυριολεκτικά σε κάθε μέτωπο. Όπου κι αν στραφούν, αναγκάζονται να βάζουν βαθύτερα το χέρι στην τσέπη και να πληρώνουν λίγο περισσότερο για τα ίδια αγαθά, τα οποία μόλις πριν από λίγους μήνες ήταν φθηνότερα», δήλωσε ο Κρίστοφερ Ράπκι, επικεφαλής οικονομολόγος της FWDBONDS.

Ο ίδιος σημείωσε ότι πριν από την έναρξη εφαρμογής των οικονομικών πολιτικών της δεύτερης θητείας Τραμπ, τον Ιανουάριο του 2025, δεν καταγράφονταν αντίστοιχες πληθωριστικές πιέσεις στις εισαγόμενες τιμές των αγαθών, ενώ πλέον οι αυξήσεις έχουν επεκταθεί σε πολλές κατηγορίες προϊόντων.

Ανατιμήσεις σε καύσιμα, εξοπλισμό και καταναλωτικά αγαθά

Καθοριστική ήταν η συμβολή των ενεργειακών προϊόντων στην αύξηση των τιμών εισαγωγών. Ειδικότερα, οι τιμές των εισαγόμενων καυσίμων αυξήθηκαν κατά 4,8% τον Σεπτέμβριο, έπειτα από μείωση 0,2% τον Αύγουστο. Αντίθετα, οι τιμές των τροφίμων παρέμειναν αμετάβλητες, μετά την υποχώρησή τους κατά 0,6% τον προηγούμενο μήνα.

Εξαιρουμένων των τροφίμων και των καυσίμων, οι τιμές εισαγωγών ενισχύθηκαν κατά 0,7%, διατηρώντας τον ίδιο ρυθμό αύξησης με τον Αύγουστο. Σε ετήσια βάση, ο συγκεκριμένος δείκτης, ο οποίος αποτυπώνει τις βασικές τιμές εισαγωγών, αυξήθηκε κατά 6,2% έως τον Σεπτέμβριο.

Ανοδικά κινήθηκαν και οι τιμές των κεφαλαιουχικών αγαθών, καταγράφοντας αύξηση 0,9%, όσο και τον προηγούμενο μήνα. Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλαν οι ανατιμήσεις στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, στα περιφερειακά εξαρτήματά τους και στα τσιπ, εν μέσω της έντονης επενδυτικής δραστηριότητας στον συγκεκριμένο κλάδο.

Παράλληλα, αυξήθηκε το κόστος των εισαγόμενων βιομηχανικών μηχανημάτων και του εξοπλισμού παροχής υπηρεσιών. Οι ανατιμήσεις αυτές υπεραντιστάθμισαν τη μείωση που καταγράφηκε στις τιμές των επιστημονικών και ιατρικών μηχανημάτων.

Οι τιμές των εισαγόμενων καταναλωτικών αγαθών, εξαιρουμένων των αυτοκινήτων, αυξήθηκαν κατά 0,4%, κυρίως λόγω της ανόδου κατά 0,7% στις τιμές των διαρκών μεταποιημένων προϊόντων. Την ίδια στιγμή, οι τιμές των εισαγόμενων οχημάτων, ανταλλακτικών και κινητήρων ενισχύθηκαν κατά 0,3%.

Σημειώνεται ότι ο δείκτης τιμών εισαγωγών δεν περιλαμβάνει τους δασμούς, γεγονός που σημαίνει ότι οι επιπτώσεις των εμπορικών μέτρων δεν αποτυπώνονται άμεσα στις συγκεκριμένες μετρήσεις.

Ακριβότερα τα προϊόντα από την Κίνα

Αυξημένες ήταν και οι τιμές των εισαγόμενων προϊόντων από την Κίνα, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 0,7% τον Σεπτέμβριο. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδο από τον Δεκέμβριο του 2021, ενώ σε ετήσια βάση οι τιμές των κινεζικών εισαγωγών κατέγραψαν αύξηση 3,1%.

Ανατιμήσεις σημειώθηκαν επίσης στα προϊόντα που εισάγονται από την Ιαπωνία, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Μεξικό και τον Καναδά. Η εξέλιξη αυτή υποδηλώνει ότι οι πληθωριστικές πιέσεις στις εισαγωγές δεν περιορίζονται σε έναν συγκεκριμένο εμπορικό εταίρο των ΗΠΑ, αλλά εμφανίζονται σε ευρύτερο τμήμα των διεθνών εμπορικών σχέσεων της χώρας.

Στο επίκεντρο οι αποφάσεις της Fed

Τα νέα στοιχεία προσθέτουν έναν ακόμη παράγοντα αβεβαιότητας στις αποφάσεις της Fed, η οποία καλείται να αξιολογήσει την επιμονή των πληθωριστικών πιέσεων σε ένα περιβάλλον αυξημένου ενεργειακού κόστους και εμπορικών εντάσεων.

Παρά την επιτάχυνση των τιμών τον Σεπτέμβριο, οι χρηματοπιστωτικές αγορές εξακολουθούσαν να εκτιμούν ότι η αμερικανική κεντρική τράπεζα δεν θα προχωρούσε σε νέα αύξηση επιτοκίων αργότερα μέσα στον μήνα, ενώ υπήρχαν προσδοκίες για ενδεχόμενη αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής τον Δεκέμβριο.

Τον Σεπτέμβριο, η Fed είχε αυξήσει το βασικό επιτόκιο μίας ημέρας κατά 25 μονάδες βάσης, διαμορφώνοντάς το στο εύρος 3,75%-4,00%.

Η συνεχιζόμενη αύξηση του κόστους των αγαθών, ωστόσο, δυσχεραίνει την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού προς τον στόχο του 2% και ενδέχεται να περιορίσει τα περιθώρια της κεντρικής τράπεζας για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής.

Άλμα 12,6% στις τιμές των διεθνών αεροπορικών εισιτηρίων

Ιδιαίτερη βαρύτητα για τις προβλέψεις σχετικά με την πορεία του πληθωρισμού έχει και η αύξηση κατά 12,6% των τιμών των διεθνών αεροπορικών εισιτηρίων τον Σεπτέμβριο. Η άνοδος ακολούθησε τις μειώσεις που είχαν καταγραφεί τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ενδέχεται να επηρεάσει τις εκτιμήσεις για τον δείκτη τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE), τον οποίο παρακολουθεί στενά η Fed.

Οι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι ο βασικός δείκτης PCE, ο οποίος εξαιρεί τις ευμετάβλητες κατηγορίες των τροφίμων και της ενέργειας, ενδέχεται να αυξηθεί κατά 0,31% έως 0,36% σε μηνιαία βάση τον Σεπτέμβριο. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να οδηγήσει τη μηνιαία μεταβολή στο 0,4% μετά τη στρογγυλοποίηση, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που επικαλείται το Reuters.

Σε αυτή την περίπτωση, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης του βασικού PCE θα μπορούσε να διαμορφωθεί στο 3,1%, από 3% τον Αύγουστο. Τον προηγούμενο μήνα, ο δείκτης είχε αυξηθεί κατά 0,2% σε μηνιαία βάση.

Η εξέλιξη του βασικού PCE θεωρείται κρίσιμη για τη νομισματική πολιτική, καθώς αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς για τη Fed στην αξιολόγηση των πληθωριστικών τάσεων. Η επιμονή των ανατιμήσεων σε εισαγόμενα αγαθά, ενέργεια και υπηρεσίες εντείνει, επομένως, την αβεβαιότητα για την πορεία του πληθωρισμού τους επόμενους μήνες και για τις επόμενες αποφάσεις της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας.