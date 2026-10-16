ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τραμπ: Διώχνει τη Ζαχάρια από τον Λευκό Οίκο - Ίσως αυτή η θέση να μην είναι για σένα
Ειδήσεις
20:04 - 16 Οκτ 2026

Τραμπ: Διώχνει τη Ζαχάρια από τον Λευκό Οίκο - Ίσως αυτή η θέση να μην είναι για σένα

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ζήτησε από την εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζαχάρια, να επανεξετάσει τον ρόλο της ως επικεφαλής της επικοινωνιακής του ομάδας, όπως δήλωσε ο ίδιος σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, αφήνοντας ουσιαστικά να εννοηθεί ότι η σύντομη θητεία της στη θέση ενδέχεται να ολοκληρωθεί.

Σύμφωνα με το CNN, «ειλικρινά, αν ήμουν στη θέση σου, θα το ξανασκεφτόμουν», της ανέφερε ο Τραμπ το πρωί της Παρασκευής.

Όπως εξήγησε, οι δυο τους θα συζητήσουν όταν επιστρέψει στον Λευκό Οίκο, μετά την επίσκεψή του στη Τζόρτζια, και η τελική απόφαση θα αφεθεί στην ίδια. Ωστόσο, τα σχόλιά του δεν έδειξαν ιδιαίτερη διάθεση να την ενθαρρύνει να παραμείνει στη θέση της.

«Κέιτι, το χρειάζεσαι αυτό;» είπε ότι τη ρώτησε. «Δεν νομίζω ότι το χρειάζεσαι».

Η δήλωση συνιστά σαφή ένδειξη έλλειψης εμπιστοσύνης προς τη Ζαχάρια, η οποία ανέλαβε τα καθήκοντά της μόλις μία εβδομάδα νωρίτερα. Η δύσκολη πρώτη εμφάνισή της στην αίθουσα ενημέρωσης του Λευκού Οίκου την Τρίτη, καθώς και τα επίμονα ερωτήματα σχετικά με το παρελθόν της, την έφεραν στο επίκεντρο έντονης κριτικής και αυξημένου ελέγχου από τα μέσα ενημέρωσης, αλλά και από συνεργάτες του Τραμπ.

Μιλώντας κατά την αναχώρησή του από τον Λευκό Οίκο για να συμμετάσχει σε πολιτική συγκέντρωση στη Τζόρτζια, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η Ζαχάρια έχει αντιμετωπιστεί άδικα από τα μέσα ενημέρωσης, ενώ την επαίνεσε για την αφοσίωσή της στον ίδιο.

Παράλληλα, ωστόσο, άφησε να εννοηθεί ότι δεν θεωρεί πως η συγκεκριμένη θέση είναι κατάλληλη για εκείνη, ως το πρόσωπο που εκπροσωπεί την κυβέρνηση προς τα μέσα ενημέρωσης.

«Ίσως να μην είναι για εκείνη», παραδέχθηκε.

Τελευταία τροποποίηση στις 16/10/2026 - 21:07
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Reuters: Περιορισμοί στο Starshield της SpaceX με απόφαση του Λευκού Οίκου – Τι αλλάζει για την Ουκρανία
Ειδήσεις

Reuters: Περιορισμοί στο Starshield της SpaceX με απόφαση του Λευκού Οίκου – Τι αλλάζει για την Ουκρανία

Η Κέιτι Ζακαρία επιβεβαιώνει ότι δεν πέρασε τις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου
Ειδήσεις

Η Κέιτι Ζακαρία επιβεβαιώνει ότι δεν πέρασε τις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου

Οι τελευταίες ημέρες της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην Ελλάδα: Προσπαθούσε απεγνωσμένα να σώσει τη θέση της
Ειδήσεις

Οι τελευταίες ημέρες της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην Ελλάδα: Προσπαθούσε απεγνωσμένα να σώσει τη θέση της

Πώς φτάσαμε στην «εκθρόνιση» της Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Όλες οι αποκαλύψεις που τη στέλνουν εκτός Ελλάδας
Ειδήσεις

Πώς φτάσαμε στην «εκθρόνιση» της Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Όλες οι αποκαλύψεις που τη στέλνουν εκτός Ελλάδας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
16/10/2026 - 22:10

Παρέμβαση πάπα Λέοντα στον Πούτιν για Ουκρανία: Ζητά εκεχειρία στην Ολέσκι για να σωθούν άμαχοι

Πολιτική
16/10/2026 - 21:35

Πόλεμος ανακοινώσεων ΠΑΣΟΚ – ΕΛ.Α.Σ.: Το νέο του Τσίπρα είναι πιο παλιό και από το παλιό

Υγεία
16/10/2026 - 21:00

Κιλκίς: Εγκαινιάστηκε το νέο Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων – Δωρεά 700.000 ευρώ από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών

Ειδήσεις
16/10/2026 - 20:42

Ισραηλινοί έποικοι επιτέθηκαν σε Παλαιστινίους και σε φωτογράφο της Washington Post στη Δυτική Όχθη

Πολιτική
16/10/2026 - 20:37

Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση

Ανακοινώσεις
16/10/2026 - 20:21

Orilina Properties: Προσύμφωνο πώλησης συγκροτήματος γραφείων στη Νέα Κηφισιά

Χρηματιστήρια
16/10/2026 - 20:10

Ευρωαγορές: Κέρδη στα μεγάλα χρηματιστήρια – Η καλύτερη εβδομάδα για Stoxx από τον Ιούνιο

Ειδήσεις
16/10/2026 - 20:04

Τραμπ: Διώχνει τη Ζαχάρια από τον Λευκό Οίκο - Ίσως αυτή η θέση να μην είναι για σένα

Ομόλογα
16/10/2026 - 19:50

Η AI οδηγεί τους επενδυτές στα αμερικανικά ομόλογα: Η καλύτερη εβδομάδα από τον Φεβρουάριο

Οικονομία
16/10/2026 - 19:35

ΑΑΔΕ: Το 87% των φορολογουμένων δήλωσε τα αναδρομικά του 2020 - Ειδοποιήσεις σε 55.000 υπόχρεους

Εργασιακά
16/10/2026 - 19:26

Κεραμέως: Ενισχύουμε τους εργαζόμενους γονείς διευκολύνοντάς τους στη λήψη της γονικής άδειας

Ανακοινώσεις
16/10/2026 - 19:03

INTRACOM HOLDINGS: Αγόρασε 21.159 ίδιες μετοχές αξίας 61.318 ευρώ

Ειδήσεις
16/10/2026 - 18:53

Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ... αξίας $2,4 δισ.: Η λίστα με τους μεγάλους δωρητές - Στην κορυφή ο Ίλον Μασκ

Ειδήσεις
16/10/2026 - 18:50

Γαλλία: Η απόφαση για τη Λε Πεν αναμένεται λίγο πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2027

Ειδήσεις
16/10/2026 - 18:32

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για απάτη ΦΠΑ €114 εκατ.: Έρευνες και κατασχέσεις σε Ελλάδα και Κύπρο

Ειδήσεις
16/10/2026 - 18:19

ΗΠΑ: Εκτοξεύτηκαν 8,1% οι τιμές εισαγωγών – Συναγερμός για πληθωρισμό και επιτόκια Fed

Ειδήσεις
16/10/2026 - 18:14

Οι τρεις κίνδυνοι που μπορεί να πυροδοτήσουν την επόμενη χρηματοπιστωτική κρίση

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
16/10/2026 - 18:11

Coca-Cola Τρία Έψιλον: Αναδείχτηκε «Environmental Team of the Year» για τη στρατηγική της στη βιώσιμη ανάπτυξη

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
16/10/2026 - 17:50

Ξεκίνησε ο «Διάλογος με την παραγωγή»: Πρώτη συνάντηση του Μαργαρίτη Σχοινά με την ΕΘΕΑΣ

Ναυτιλία
16/10/2026 - 17:35

Κικίλιας: Ελλάδα και Ιαπωνία μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τις εξελίξεις στην παγκόσμια ναυτιλία

Σχόλια Αγοράς
16/10/2026 - 17:34

Χρηματιστήριο: Επιστροφή στα κέρδη με εβδομαδιαία άνοδο 2,12%

Πολιτική
16/10/2026 - 17:25

Τσίπρας: Δεν περπατά το αφήγημα της τρίτης τετραετίας – Το μήνυμα προς ΠΑΣΟΚ

Πολιτική
16/10/2026 - 17:09

ΠΑΣΟΚ: Μέρος της στρατηγικής του rebranding Τσίπρα η συλλογική αμνησία

ΕΜΠΟΡΙΟ
16/10/2026 - 17:05

Jumbo: Άνω του 5% το μερίδιο της FMR

Χρηματιστήρια
16/10/2026 - 17:03

Wall Street: Βουτιά στις μετοχές τεχνολογίας και AI «βυθίζει» τον Nasdaq

Ειδήσεις
16/10/2026 - 17:02

Τραμπ: Δεν θα χρησιμοποιήσω πυρηνικά κατά του Ιράν

Ειδήσεις
16/10/2026 - 16:44

Η κρίση με το Starlink στην Ουκρανία στρέφει τα βλέμματα στους ευρωπαϊκούς δορυφόρους

Ειδήσεις
16/10/2026 - 16:44

Ζελένσκι από Βρυξέλλες: Ζητά στήριξη επιπλέον 70 δισ. ευρώ για το 2027

Ειδήσεις
16/10/2026 - 16:43

«The Final Countdown»: Το Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος στην Αθήνα στις 23 και 24 Οκτωβρίου 

Επιχειρήσεις
16/10/2026 - 16:33

Συνάντηση Καφούνη - Μιχαηλίδου: Στόχος η πρώτη αυξημένη καταβολή voucher πριν από τα Χριστούγεννα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ