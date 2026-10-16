Τραμπ: Διώχνει τη Ζαχάρια από τον Λευκό Οίκο - Ίσως αυτή η θέση να μην είναι για σένα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ζήτησε από την εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζαχάρια, να επανεξετάσει τον ρόλο της ως επικεφαλής της επικοινωνιακής του ομάδας, όπως δήλωσε ο ίδιος σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, αφήνοντας ουσιαστικά να εννοηθεί ότι η σύντομη θητεία της στη θέση ενδέχεται να ολοκληρωθεί.

Σύμφωνα με το CNN, «ειλικρινά, αν ήμουν στη θέση σου, θα το ξανασκεφτόμουν», της ανέφερε ο Τραμπ το πρωί της Παρασκευής.

Όπως εξήγησε, οι δυο τους θα συζητήσουν όταν επιστρέψει στον Λευκό Οίκο, μετά την επίσκεψή του στη Τζόρτζια, και η τελική απόφαση θα αφεθεί στην ίδια. Ωστόσο, τα σχόλιά του δεν έδειξαν ιδιαίτερη διάθεση να την ενθαρρύνει να παραμείνει στη θέση της.

«Κέιτι, το χρειάζεσαι αυτό;» είπε ότι τη ρώτησε. «Δεν νομίζω ότι το χρειάζεσαι».

Η δήλωση συνιστά σαφή ένδειξη έλλειψης εμπιστοσύνης προς τη Ζαχάρια, η οποία ανέλαβε τα καθήκοντά της μόλις μία εβδομάδα νωρίτερα. Η δύσκολη πρώτη εμφάνισή της στην αίθουσα ενημέρωσης του Λευκού Οίκου την Τρίτη, καθώς και τα επίμονα ερωτήματα σχετικά με το παρελθόν της, την έφεραν στο επίκεντρο έντονης κριτικής και αυξημένου ελέγχου από τα μέσα ενημέρωσης, αλλά και από συνεργάτες του Τραμπ.

Μιλώντας κατά την αναχώρησή του από τον Λευκό Οίκο για να συμμετάσχει σε πολιτική συγκέντρωση στη Τζόρτζια, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η Ζαχάρια έχει αντιμετωπιστεί άδικα από τα μέσα ενημέρωσης, ενώ την επαίνεσε για την αφοσίωσή της στον ίδιο.

Παράλληλα, ωστόσο, άφησε να εννοηθεί ότι δεν θεωρεί πως η συγκεκριμένη θέση είναι κατάλληλη για εκείνη, ως το πρόσωπο που εκπροσωπεί την κυβέρνηση προς τα μέσα ενημέρωσης.

«Ίσως να μην είναι για εκείνη», παραδέχθηκε.