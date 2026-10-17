Εκτός Λευκού Οίκου σε χρόνο ρεκόρ η Κέιτι Ζακάρια - Οι πιθανοί αντικαταστάτες της

Μόλις πέντε ημέρες διήρκεσε η θητεία της Κέιτι Ζακάρια ως εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου, καθώς αποχώρησε από τη θέση την Παρασκευή, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης. Η αποχώρησή της ήρθε έπειτα από ένα δύσκολο ξεκίνημα, λίγες εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές.

Λίγο πριν γίνει γνωστή η εξέλιξη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε δηλώσει δημόσια ότι η Ζακάρια θα έπρεπε να εξετάσει το ενδεχόμενο αποχώρησης, εκφράζοντας προσωπική συμπάθεια προς το πρόσωπό της, αλλά αμφιβολίες για την καταλληλότητά της για το αξίωμα.

«Ίσως αυτή η δουλειά να μην είναι για εκείνη», ανέφερε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο.

Τα ερωτήματα για τα προσόντα της

Η σύντομη θητεία της προκάλεσε έκπληξη ακόμη και σε συμμάχους του Τραμπ. Η πρώτη ενημέρωση των δημοσιογράφων την Τρίτη χαρακτηρίστηκε προβληματική, καθώς εμφανίστηκε νευρική, δυσκολεύτηκε να διαβάσει το κείμενό της και δέχθηκε μόλις τρεις ερωτήσεις από φιλικά προσκείμενα μέσα ενημέρωσης, προτού αποχωρήσει έπειτα από 14 λεπτά.

Παράλληλα, προέκυψαν ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο παρουσίαζε το νομικό της υπόβαθρο. Η ίδια παραδέχθηκε ότι απέτυχε στις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου της Καλιφόρνιας και ότι είχε εργαστεί σε δικηγορική εταιρεία στην Κίνα, χωρίς να ασκεί επίσημα το επάγγελμα του δικηγόρου εκεί.

Σε συνέντευξή της στο Fox News την Παρασκευή, όταν ρωτήθηκε αν είχε ενημερώσει τον πρόεδρο για την αποτυχία της στις εξετάσεις, απάντησε ότι δεν της είχαν τεθεί τέτοιες ερωτήσεις, προσθέτοντας ότι είχε προσληφθεί ως εκπρόσωπος Τύπου και όχι ως νομική σύμβουλος του Λευκού Οίκου.

Ο Τραμπ υπερασπίστηκε τη Ζαχαρία απέναντι στην κριτική των μέσων ενημέρωσης, αλλά παραδέχθηκε ότι της είχε προτείνει να επανεξετάσει την απόφασή της να παραμείνει στη θέση.

Αναζητείται αντικαταστάτης

Η αποχώρηση άνοιξε αμέσως τη συζήτηση για τον διάδοχό της. Μεταξύ των προσώπων που έχουν εξεταστεί είναι ο συντηρητικός σχολιαστής του CNN Σκοτ Τζένινγκς. Παράλληλα, η ακτιβίστρια Λόρα Λούμερ αυτοπροτάθηκε μέσω της πλατφόρμας X.

Η Ζακάρια είχε επιλεγεί προσωπικά από τον Τραμπ στις 8 Οκτωβρίου, χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με κορυφαία στελέχη του επιτελείου του, μεταξύ των οποίων και η προσωπάρχης Σούζι Γουάιλς. Η απόφαση προκάλεσε έκπληξη στο εσωτερικό του Λευκού Οίκου και αναζωπύρωσε τις ανησυχίες για τις ισορροπίες εξουσίας στην κυβέρνηση.

Η υπόθεση θύμισε σε ορισμένους το χαοτικό κλίμα της πρώτης προεδρικής θητείας του Τραμπ. Αντίστοιχα, ο Άντονι Σκαραμούτσι είχε παραμείνει διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου μόλις δέκα ημέρες το 2017.

Παρά την αποχώρηση, η Ζακάρια διατηρεί, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τη σχέση της με τον πρόεδρο, την προσωπική εκτίμησή του. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ενδέχεται να αναλάβει διαφορετικό ρόλο στον Λευκό Οίκο.

Η υπόθεση αναδεικνύει τις δυσκολίες στελέχωσης της κυβέρνησης σε μια κρίσιμη πολιτική περίοδο, με τον Λευκό Οίκο να καλείται να αποκαταστήσει την εικόνα του πριν από τις εκλογές του Νοεμβρίου.





