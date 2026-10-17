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Αλβανία: Οι νεανικές διαδηλώσεις απειλούν την παραμονή Ράμα στην εξουσία
Ειδήσεις
12:21 - 17 Οκτ 2026

Αλβανία: Οι νεανικές διαδηλώσεις απειλούν την παραμονή Ράμα στην εξουσία

Reporter.gr Newsroom

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Η ζωή της Μαρτζάνα Κοτσέκου άλλαξε πέρυσι, όταν ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, την επέλεξε προσωπικά για να είναι υποψήφια στις βουλευτικές εκλογές, εντάσσοντάς την σε μια ολόκληρη ομάδα νέων βουλευτών που ήλπιζε ότι θα αποτελούσαν το νέο πρόσωπο του Σοσιαλιστικού Κόμματός του.

Αυτή την εβδομάδα, ωστόσο, σύμφωνα με το Reuters, η 25χρονη, η οποία πλέον είναι ανεξάρτητη βουλευτής, συμμετείχε στις μαζικές φοιτητικές διαδηλώσεις με αίτημα την παραίτηση του Ράμα.

Όπως επισημαίνεται, επίκεντρο των κινητοποιήσεων αποτελούν η διαφθορά, η έλλειψη θέσεων εργασίας και η γενικευμένη αίσθηση ότι η κυβέρνηση δεν εργάζεται προς όφελός τους, γεγονός που έχει προκαλέσει βαθιά οργή, η οποία εκδηλώθηκε με έντονο τρόπο κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.

Νέοι διαδηλωτές κατέκλυσαν τα Τίρανα, βάζοντας φωτιά σε κυβερνητικά κτίρια και τράπεζες και πετώντας κομμάτια από το οδόστρωμα κατά των αστυνομικών.

Από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση και η αστυνομία καταδίκασαν τα επεισόδια βίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, έχουν συλληφθεί 500 διαδηλωτές, εκ των οποίων οι 330 έχουν αφεθεί ελεύθεροι. Τα ίδια στοιχεία αναφέρουν ότι έχουν τραυματιστεί περίπου 120 αστυνομικοί και 45 διαδηλωτές, αν και ο αριθμός των τραυματισμένων διαδηλωτών εκτιμάται ότι είναι μεγαλύτερος, καθώς πολλοί τραυματισμοί δεν έχουν καταγραφεί.

Να σημειωθεί ότι οι μαζικές διαδηλώσεις στην Αλβανία αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου κύματος φοιτητικών κινητοποιήσεων στην Ευρώπη, το οποίο περιλαμβάνει και τη Γαλλία, όπου μαθητές λυκείων πραγματοποιούν εδώ και εβδομάδες διαδηλώσεις και αποκλεισμούς σχολείων, ζητώντας περισσότερους εκπαιδευτικούς και καλύτερες εγκαταστάσεις.

Οι νεανικές διαδηλώσεις απειλούν την εξουσία του Ράμα

«Η χώρα είναι υπέροχη, αλλά οι λανθασμένες πολιτικές που έχει εφαρμόσει αυτή η πολιτική ελίτ είναι εντελώς αντίθετες με όσα ζητούν και επιδιώκουν εδώ και τόσο καιρό οι αλβανικές κοινότητες και οι πολίτες της χώρας», δήλωσε η Κοτσέκου κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων την Παρασκευή (16/10), ενώ σε κοντινή απόσταση οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση δακρυγόνων και εκτοξευτήρων νερού κατά των διαδηλωτών.

Υπενθυμίζεται ότι ο Έντι Ράμα, -πρώην καλαθοσφαιριστής-, βρίσκεται στην εξουσία από το 2013. Πέρυσι κέρδισε μια τέταρτη θητεία στις εκλογές, ωστόσο έκτοτε η κυβέρνησή του βρίσκεται αντιμέτωπη με αλλεπάλληλα σκάνδαλα διαφθοράς.

Από τη δική του πλευρά, ο Αλβανός πρωθυπουργός αρνείται οποιαδήποτε παρανομία δηλώνοντας μάλιστα νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα στο Reuters ότι δεν σκοπεύει να παραιτηθεί.

«Οι κυβερνήσεις αλλάζουν μέσω δημοκρατικών εκλογών και εμείς τις πραγματοποιήσαμε πέρυσι, όχι μέσω της βίας», δήλωσε.
Παρά ταύτα, οι διαδηλώσεις συνιστούν μέχρι στιγμής τη μεγαλύτερη απειλή για την παραμονή του στην εξουσία.

Οι κινητοποιήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή την εβδομάδα, μπορούν να ιδωθούν και ως συνέχεια των ειρηνικών διαδηλώσεων που ξέσπασαν πριν λίγους μήνες με τη χαρακτηριστική ονομασία «Ροζ Φλαμίνγκο», οι οποίες πυροδοτήθηκαν από τα σχέδια κατασκευής ενός πολυτελούς τουριστικού θέρετρου στις παρθένες ακτές της νότιας Αλβανίας. Υπενθυμίζεται ότι το επίμαχο έργο, -μεταξύ των υποστηρικτών του οποίου βρίσκεται και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ-, έχει βρεθεί αντιμέτωπο με νομικές προσφυγές.

Ωστόσο, αυτή δεν ήταν η μοναδική υπόθεση που προκάλεσε αντιδράσεις για την κυβέρνηση Ράμα. Πέρυσι, εισαγγελείς υποστήριξαν ότι η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης είχε εμπλακεί στην ανάθεση κατασκευαστικών συμβάσεων σε εταιρείες της επιλογής της. Τόσο ο Ράμα όσο και η αντιπρόεδρος αρνούνται τις κατηγορίες.

«Δεν συμφωνούσα, κυρίως με τις πολιτικές που εφάρμοζαν εις βάρος της φύσης, της γης μας και της Αλβανίας μας», δήλωσε η Κοτσέκου.
Αυτή την εβδομάδα, διαδηλωτές υποστήριξαν ότι κατέφυγαν στη βία επειδή ένιωθαν πως οι φωνές τους δεν εισακούονταν.

Το σχέδιο τουριστικής ανάπτυξης που υποστηρίζεται από τον Κούσνερ προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Κοτσέκου, η οποία διατηρεί στενούς δεσμούς με τη γη της. Κατάγεται από μια απομακρυσμένη ορεινή περιοχή στη βόρεια Αλβανία, όπου η οικογένειά της διατηρεί έναν μικρό, λιτό ξενώνα στις όχθες μιας λίμνης.

«Η χώρα μας είναι ο αλβανικός λαός», δήλωσε, ενώ η ατμόσφαιρα γύρω της ήταν αποπνικτική από τα καυστικά δακρυγόνα. «Ο λαός δημιουργεί το μέλλον, ο λαός διαμορφώνει το παρόν και είναι αυτός που μπορεί να οδηγήσει τη χώρα μας μπροστά. Όχι ένα μεμονωμένο πρόσωπο, ούτε μία κυβέρνηση».

Να σημειωθεί ότι σήμερα αναμένεται και νέος γύρος κινητοποιήσεων, οι οποίες έχουν πλέον εξαπλωθεί και σε άλλες πόλεις της χώρας.

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