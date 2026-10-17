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Ρικ Σκοτ (Γερουστιαστής ΗΠΑ): «Τραμπούκικη συμπεριφορά» της Τουρκίας απέναντι σε Ελλάδα και Κύπρο
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22:00 - 17 Οκτ 2026

Ρικ Σκοτ (Γερουστιαστής ΗΠΑ): «Τραμπούκικη συμπεριφορά» της Τουρκίας απέναντι σε Ελλάδα και Κύπρο

Reporter.gr Newsroom

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Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής των ΗΠΑ Ρικ Σκοτ κατηγόρησε το Σάββατο (17/10) την Τουρκία για «τραμπούκικη συμπεριφορά» απέναντι στην Ελλάδα και την Κύπρο, ασκώντας ασυνήθιστα έντονη κριτική σε μια χώρα-σύμμαχο στο ΝΑΤΟ, κατά τη διάρκεια επισκέψεών του και στις δύο χώρες.

Πιο αναλυτικά, ο γερουσιαστής από τη Φλόριντα δήλωσε στο Associated Press ότι η Τουρκία «δεν συμπεριφέρεται ως σύμμαχος του ΝΑΤΟ», επικαλούμενος τις διαφορές της με την χώρα μας σχετικά με τον εναέριο χώρο και τις θαλάσσιες ζώνες, καθώς και τη συνεχιζόμενη στρατιωτική παρουσία της στο βόρειο τμήμα της Κύπρου από το 1974.

Όπως επισημαίνει το Associated Press, οι δηλώσεις του Σκοτ έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία αναζωπυρώνονται οι εντάσεις γύρω από το σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο ηλεκτρικό καλώδιο που θα συνδέει την Ελλάδα με την Κύπρο, με πιθανή επέκταση έως το Ισραήλ. Η Τουρκία υποστηρίζει ότι πρέπει να προηγηθεί διαβούλευση μαζί της προτού προχωρήσουν οι έρευνες στον βυθό.

Ο Σκοτ, μέλος των επιτροπών Ενόπλων Δυνάμεων και Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, είχε συνομιλίες με Έλληνες αξιωματούχους για ζητήματα άμυνας και ενέργειας, μετά την επίσκεψη που πραγματοποίησε την προηγούμενη εβδομάδα στην Αθήνα ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

«Δεν συμπεριφέρεσαι ως σύμμαχος του ΝΑΤΟ όταν παίρνεις μαχητικά F-16 και πετάς πάνω από το έδαφος μιας άλλης χώρας. Ούτε είσαι ιδιαίτερα καλός σύμμαχος όταν κατέχεις ένα τμήμα της επικράτειας μιας άλλης χώρας. Και αυτό ακριβώς κάνουν», δήλωσε ο Σκοτ αναφερόμενος στην Τουρκία.

«Ελπίζω, λοιπόν, ότι αυτό θα αλλάξει. Όμως, αν εξετάσει κανείς την κατάσταση, πρόκειται για τραμπούκικη συμπεριφορά», πρόσθεσε.
Η Ελλάδα και η Τουρκία, δύο χώρες που είναι μέλη του ΝΑΤΟ, βρίσκονται εδώ και δεκαετίες σε αντιπαράθεση για ζητήματα που αφορούν τα θαλάσσια σύνορα στο Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο, καθώς και τη διχοτόμηση της Κύπρου.

Το σχέδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης αποτελεί την τελευταία εστία έντασης στις σχέσεις μεταξύ Άθηνάς και Άγκυρας.

«Πιστεύω ότι αυτό που κάνουν η Ελλάδα, η Κύπρος και το Ισραήλ θα είναι θετικό. Είναι καλό για τις ίδιες τις χώρες, αλλά και για εμάς», δήλωσε ο Σκοτ. «Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να διασφαλίσουμε ότι η Τουρκία δεν θα δημιουργήσει προβλήματα σε αυτό το έργο».

Ο Σκοτ δήλωσε επίσης ότι οι σχέσεις ΗΠΑ και Ελλάδας δεν θα επηρεαστούν από την πρόσφατη αποχώρηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Λευκός Οίκος είχε ζητήσει δημοσίως την παραίτησή της, επικαλούμενος καταγγελίες για ανάρμοστη και ενδεχομένως παράνομη συμπεριφορά, τις οποίες η ίδια αρνείται.

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