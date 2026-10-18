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Κουκουλοφόροι Ισραηλινοί έποικοι επιτέθηκαν σε Ευρωπαίους διπλωμάτες στη Δυτική Όχθη
Ειδήσεις
09:11 - 18 Οκτ 2026

Κουκουλοφόροι Ισραηλινοί έποικοι επιτέθηκαν σε Ευρωπαίους διπλωμάτες στη Δυτική Όχθη

Reporter.gr Newsroom

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Κουκουλοφόροι Ισραηλινοί έποικοι επιτέθηκαν το Σάββατο (17/10) σε ομάδα Ευρωπαίων διπλωματών στη Δυτική Όχθη, σε ένα ακόμη περιστατικό που εντάσσεται στο μοτίβο της κλιμακούμενης βίας στα κατεχόμενα εδάφη και επιβαρύνει τις σχέσεις του Ισραήλ με τη Δύση.

Ο ισραηλινός στρατός και ο υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ καταδίκασαν την επίθεση στην Ταϊμπέ, ένα χωριό με κυρίως χριστιανικό πληθυσμό, το οποίο έχει γίνει επανειλημμένα στόχος εποίκων. Σε ανακοινώσεις τους, απέδωσαν την ευθύνη σε Ισραηλινούς ταραχοποιούς. Οι ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη αστυνομική έρευνα.

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης του Βελγίου, Μαξίμ Πρεβό, μεταξύ των ατόμων που δέχθηκαν επίθεση βρίσκονταν διπλωμάτες από το Βέλγιο, τη Γαλλία και την Πολωνία, καθώς και εκπρόσωποι της Καθολικής Εκκλησίας και Παλαιστίνιοι. Ένας Γάλλος δήμαρχος δέχθηκε επίθεση, ενώ ένα βελγικό όχημα υπέστη ζημιές, δήλωσε ο ίδιος.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενόψει μιας αμφίρροπης εκλογικής αναμέτρησης αργότερα μέσα στον μήνα, δήλωσε ότι η βία εναντίον διπλωματών είναι απαράδεκτη, προειδοποίησε, ωστόσο, κατά των «πρόωρων συμπερασμάτων». Η κυβέρνησή του έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι οι αναφορές για τη βία των εποίκων είναι υπερβολικές και αποτελούν μέρος μιας εκστρατείας δυσφήμισης του Ισραήλ.

Το γραφείο του Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι ο Γάλλος δήμαρχος ήταν ο Μπερνάρ Μποντού, από την πόλη Ολνουά-Αγκερί, στη βόρεια Γαλλία.

Ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό, υπουργός Ευρώπης και Εξωτερικών της Γαλλίας, ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο Μποντού «δέχθηκε βίαιη επίθεση από εξτρεμιστές εποίκους» και κάλεσε τις ισραηλινές αρχές να συλλάβουν τους υπεύθυνους.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Πολωνίας δήλωσε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι Πολωνοί διπλωμάτες επέβαιναν σε αυτοκινητοπομπή που δέχθηκε επίθεση στη Δυτική Όχθη, αλλά δεν τραυματίστηκαν και δεν φαίνεται να αποτελούσαν «άμεσους στόχους» της επίθεσης.

{https://x.com/clashreport/status/2111459835854086153/video/1}

«Εκφράζουμε τη βαθιά αγανάκτησή μας και καταδικάζουμε απερίφραστα το περιστατικό. Η Πολωνία αντιτίθεται σταθερά στη βία που ασκούν Ισραηλινοί έποικοι στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Στην ανακοίνωσή του, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δεν είχαν συντονίσει την επίσκεψή τους στη Δυτική Όχθη, κάτι που, όπως υποστήριξε, είναι «σημαντικό για την αποτροπή τέτοιου είδους περιστατικών».

Ο βασικός αντίπαλος του Νετανιάχου στις εκλογές, ο πρώην αρχηγός του ισραηλινού στρατού Γκάντι Άιζενκοτ, δήλωσε ότι η βία στη Δυτική Όχθη συνιστά «εβραϊκή τρομοκρατία» και θέτει σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια.

Επίθεση σε Παλαιστινίους που μάζευαν ελιές και μία φωτογραφο της Washington Post

Η επίθεση σημειώθηκε μετά από ένα διαφορετικό περιστατικό την Παρασκευή, στο κοντινό χωριό Αμπού Φάλαχ, όπου, σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post, δεκάδες κουκουλοφόροι έποικοι επιτέθηκαν σε Παλαιστινίους και ξυλοκόπησαν άγρια έναν φωτογράφο που εργαζόταν για την εφημερίδα. Όπως ανέφερε η Post, η φωτογράφος Χάιντι Λεβίν ρίχθηκε στο έδαφος, δέχθηκε επανειλημμένα κλωτσιές και ληστεύτηκε.

Η Λεβίν, η οποία φορούσε προστατευτικό εξοπλισμό με ευδιάκριτη την ένδειξη «Press» («Τύπος»), δέχθηκε ιατρική περίθαλψη για τραύματα, κάταγμα πλευρού και άλλους τραυματισμούς.

Οι βίαιες επιθέσεις εποίκων έχουν αυξηθεί κατακόρυφα τα τελευταία χρόνια, παράλληλα με την ταχεία επέκταση των ισραηλινών οικισμών σε ολόκληρη τη Δυτική Όχθη. Η κυβέρνηση Νετανιάχου έχει δεχθεί έντονη κριτική επειδή δεν έχει καταφέρει να περιορίσει την κλιμακούμενη βία, την οποία ο ίδιος αποδίδει σε μια μικρή ομάδα νεαρών παραβατών.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι ασφαλείας έχουν δηλώσει ότι εκατοντάδες αγόρια και νεαροί άνδρες θεωρείται πως ευθύνονται για τις επιθέσεις. Πολλοί συνδέονται με ένα χαλαρά οργανωμένο δίκτυο εξτρεμιστών, γνωστό ως «Νεολαία των Λόφων» (Hilltop Youth). Τα μέλη του ζουν κυρίως σε πρόχειρους, μη εγκεκριμένους οικισμούς, γνωστούς ως φυλάκια, και επιδιώκουν να εκδιώξουν τους Παλαιστινίους, ώστε να εγκατασταθούν Εβραίοι στην περιοχή.

Οι περισσότερες χώρες θεωρούν τους ισραηλινούς εποικισμούς παράνομους, καθώς η Δυτική Όχθη βρίσκεται υπό ισραηλινή στρατιωτική κατοχή. Το Ισραήλ αμφισβητεί αυτή τη θέση. Ωστόσο, ακόμη και οι ισραηλινές αρχές θεωρούν παράνομα τα συγκεκριμένα φυλάκια και συχνά προχωρούν στην κατεδάφισή τους.

Το Γραφείο Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο παρακολουθεί τις επιθέσεις, αναφέρει ότι οι καταγγελίες για βία εποίκων αυξάνονται κάθε χρόνο την τελευταία δεκαετία και σημείωσαν απότομη άνοδο μετά την επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Οι επιθέσεις εντείνονται κάθε φθινόπωρο, κατά τη διάρκεια της συγκομιδής της ελιάς, όταν έποικοι επιτίθενται συστηματικά σε Παλαιστινίους ή επιχειρούν να τους εμποδίσουν να φροντίσουν τα ελαιόδεντρά τους.

Η κλιμάκωση της βίας, σε συνδυασμό με την ευρύτερη πολιτική της ισραηλινής κυβέρνησης για επέκταση των εποικισμών, έχει επιβαρύνει σοβαρά τις σχέσεις της χώρας με τη Δύση, ιδιαίτερα με την Ευρώπη.

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