Καναδάς: Νεκροί και τραυματίες από μεγάλη πυρκαγιά σε στρατιωτική βάση

Νεκρούς και τραυματίες προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το Σάββατο σε μία από τις πλέον πολυσύχναστες στρατιωτικές βάσεις του Καναδά, έπειτα από ένα «σοβαρό περιστατικό», τα αίτια του οποίου δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

Σύμφωνα με το CNN, η φωτιά εκδηλώθηκε στη στρατιωτική βάση του Γουέινραϊτ, στην ανατολική Αλμπέρτα, και εξαπλώθηκε γρήγορα λόγω των ισχυρών ανέμων, σύμφωνα με ανακοίνωση της δημοτικής περιφέρειας που αναρτήθηκε στο Facebook το βράδυ του Σαββάτου. Η Βασιλική Καναδική Έφιππη Αστυνομία του Γουέινραϊτ ανέφερε ότι έλαβε κλήση για βοήθεια περίπου στις 16:00 τοπική ώρα.

Ο υπουργός Άμυνας του Καναδά, Ντέιβιντ ΜακΓκίντι, επιβεβαίωσε με βιντεοσκοπημένη δήλωσή του ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες από το περιστατικό στη βάση. Δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες για τον αριθμό των θυμάτων ή για τα αίτια της πυρκαγιάς, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «εν εξελίξει και ευαίσθητη» και ανακοινώνοντας ότι σύντομα θα ξεκινήσει έρευνα.

Αργά το βράδυ του Σαββάτου, η δημοτική περιφέρεια ανέφερε ότι η φωτιά είχε τεθεί υπό έλεγχο, επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα συνεχίσουν να παρακολουθούν την περιοχή.

Η στρατιωτική βάση CFB Wainwright βρίσκεται περίπου 210 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Έντμοντον, πρωτεύουσας της Αλμπέρτα. Σύμφωνα με κυβερνητική ιστοσελίδα, αποτελεί μία από τις πιο πολυσύχναστες βάσεις του καναδικού στρατού, φιλοξενώντας το Καναδικό Κέντρο Εκπαίδευσης Ελιγμών και το Κέντρο Εκπαίδευσης της 3ης Καναδικής Μεραρχίας. Χρησιμοποιείται επίσης για την εκπαίδευση μονάδων του στρατού που εδρεύουν στο Έντμοντον.

Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, επιβεβαίωσε ότι η πυρκαγιά συνδέεται με «σοβαρό περιστατικό», χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Στο Έντμοντον κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης επιπέδου «πορτοκαλί», σύμφωνα με το CBC, συνεργάτη του CNN, το οποίο επικαλέστηκε τον γιατρό των επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Royal Alexandra, Γουόρεν Θιρσκ. Η συγκεκριμένη κατάσταση ενεργοποιείται όταν αναμένεται μεγάλος αριθμός ασθενών.

Ο Θιρσκ χαρακτήρισε το συμβάν καταστροφή που σημειώνεται μία φορά κάθε 15 έως 25 χρόνια, προσθέτοντας ότι οι δομές υγειονομικής περίθαλψης στο Γουέινραϊτ έχουν δεχθεί τεράστια πίεση και αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τον όγκο των περιστατικών. Ως αποτέλεσμα, ασθενείς διακομίζονται πλέον σε νοσοκομεία σε όλο το Έντμοντον.

Το CNN ανέφερε ότι ζήτησε σχόλια από το Royal Alexandra Hospital, άλλες υγειονομικές δομές της πόλης και τις αρμόδιες υπηρεσίες υγείας της Αλμπέρτα. Επικοινώνησε επίσης με τη στρατιωτική βάση, την πυροσβεστική υπηρεσία του Γουέινραϊτ, το γραφείο του πρωθυπουργού της Αλμπέρτα και τη δημοτική περιφέρεια.

Οι καναδικές ένοπλες δυνάμεις, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση και οι επαρχιακές και τοπικές αρχές συνεργάζονται για την κινητοποίηση της αναγκαίας υποστήριξης και τη διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού, δήλωσε ο ΜακΓκίντι.

Η πρωθυπουργός της Αλμπέρτα, Ντανιέλ Σμιθ, χαρακτήρισε το συμβάν «σοβαρό και τραγικό», σημειώνοντας ότι έχει επηρεάσει πολλούς στρατιωτικούς.

Μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί εντολή εκκένωσης. Οι αρχές έχουν καλέσει τους κατοίκους να αποφεύγουν την περιοχή του περιστατικού, να διατηρούν τους δρόμους ελεύθερους για τα οχήματα έκτακτης ανάγκης και να μην προσέρχονται στο Κέντρο Υγείας του Γουέινραϊτ, παρά μόνο για επείγουσες ιατρικές ανάγκες.

«Δεν μπορώ να θυμηθώ, τουλάχιστον κατά τη σύντομη θητεία μου ως υπουργού, ένα τέτοιο περιστατικό. Δεν θυμάμαι κάτι ανάλογο στο πρόσφατο παρελθόν», δήλωσε ο ΜακΓκίντι, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου.

Ο αρχηγός της αντιπολίτευσης, Πιερ Πουαλιέβρ, ανέφερε σε ανάρτησή του ότι επικοινώνησε με τον υπουργό Άμυνας και τον πρωθυπουργό για την πυρκαγιά, ευχαρίστησε τις ομάδες έκτακτης ανάγκης και έγραψε: «Προσευχηθείτε όλοι για το Γουέινραϊτ».