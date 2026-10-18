ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Καναδάς: Νεκροί και τραυματίες από μεγάλη πυρκαγιά σε στρατιωτική βάση
Ειδήσεις
11:04 - 18 Οκτ 2026

Καναδάς: Νεκροί και τραυματίες από μεγάλη πυρκαγιά σε στρατιωτική βάση

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Νεκρούς και τραυματίες προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το Σάββατο σε μία από τις πλέον πολυσύχναστες στρατιωτικές βάσεις του Καναδά, έπειτα από ένα «σοβαρό περιστατικό», τα αίτια του οποίου δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

Σύμφωνα με το CNN, η φωτιά εκδηλώθηκε στη στρατιωτική βάση του Γουέινραϊτ, στην ανατολική Αλμπέρτα, και εξαπλώθηκε γρήγορα λόγω των ισχυρών ανέμων, σύμφωνα με ανακοίνωση της δημοτικής περιφέρειας που αναρτήθηκε στο Facebook το βράδυ του Σαββάτου. Η Βασιλική Καναδική Έφιππη Αστυνομία του Γουέινραϊτ ανέφερε ότι έλαβε κλήση για βοήθεια περίπου στις 16:00 τοπική ώρα.

Ο υπουργός Άμυνας του Καναδά, Ντέιβιντ ΜακΓκίντι, επιβεβαίωσε με βιντεοσκοπημένη δήλωσή του ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες από το περιστατικό στη βάση. Δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες για τον αριθμό των θυμάτων ή για τα αίτια της πυρκαγιάς, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «εν εξελίξει και ευαίσθητη» και ανακοινώνοντας ότι σύντομα θα ξεκινήσει έρευνα.

Αργά το βράδυ του Σαββάτου, η δημοτική περιφέρεια ανέφερε ότι η φωτιά είχε τεθεί υπό έλεγχο, επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα συνεχίσουν να παρακολουθούν την περιοχή.

Η στρατιωτική βάση CFB Wainwright βρίσκεται περίπου 210 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Έντμοντον, πρωτεύουσας της Αλμπέρτα. Σύμφωνα με κυβερνητική ιστοσελίδα, αποτελεί μία από τις πιο πολυσύχναστες βάσεις του καναδικού στρατού, φιλοξενώντας το Καναδικό Κέντρο Εκπαίδευσης Ελιγμών και το Κέντρο Εκπαίδευσης της 3ης Καναδικής Μεραρχίας. Χρησιμοποιείται επίσης για την εκπαίδευση μονάδων του στρατού που εδρεύουν στο Έντμοντον.

Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, επιβεβαίωσε ότι η πυρκαγιά συνδέεται με «σοβαρό περιστατικό», χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Στο Έντμοντον κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης επιπέδου «πορτοκαλί», σύμφωνα με το CBC, συνεργάτη του CNN, το οποίο επικαλέστηκε τον γιατρό των επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Royal Alexandra, Γουόρεν Θιρσκ. Η συγκεκριμένη κατάσταση ενεργοποιείται όταν αναμένεται μεγάλος αριθμός ασθενών.

Ο Θιρσκ χαρακτήρισε το συμβάν καταστροφή που σημειώνεται μία φορά κάθε 15 έως 25 χρόνια, προσθέτοντας ότι οι δομές υγειονομικής περίθαλψης στο Γουέινραϊτ έχουν δεχθεί τεράστια πίεση και αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τον όγκο των περιστατικών. Ως αποτέλεσμα, ασθενείς διακομίζονται πλέον σε νοσοκομεία σε όλο το Έντμοντον.

Το CNN ανέφερε ότι ζήτησε σχόλια από το Royal Alexandra Hospital, άλλες υγειονομικές δομές της πόλης και τις αρμόδιες υπηρεσίες υγείας της Αλμπέρτα. Επικοινώνησε επίσης με τη στρατιωτική βάση, την πυροσβεστική υπηρεσία του Γουέινραϊτ, το γραφείο του πρωθυπουργού της Αλμπέρτα και τη δημοτική περιφέρεια.

Οι καναδικές ένοπλες δυνάμεις, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση και οι επαρχιακές και τοπικές αρχές συνεργάζονται για την κινητοποίηση της αναγκαίας υποστήριξης και τη διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού, δήλωσε ο ΜακΓκίντι.

Η πρωθυπουργός της Αλμπέρτα, Ντανιέλ Σμιθ, χαρακτήρισε το συμβάν «σοβαρό και τραγικό», σημειώνοντας ότι έχει επηρεάσει πολλούς στρατιωτικούς.

Μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί εντολή εκκένωσης. Οι αρχές έχουν καλέσει τους κατοίκους να αποφεύγουν την περιοχή του περιστατικού, να διατηρούν τους δρόμους ελεύθερους για τα οχήματα έκτακτης ανάγκης και να μην προσέρχονται στο Κέντρο Υγείας του Γουέινραϊτ, παρά μόνο για επείγουσες ιατρικές ανάγκες.

«Δεν μπορώ να θυμηθώ, τουλάχιστον κατά τη σύντομη θητεία μου ως υπουργού, ένα τέτοιο περιστατικό. Δεν θυμάμαι κάτι ανάλογο στο πρόσφατο παρελθόν», δήλωσε ο ΜακΓκίντι, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου.

Ο αρχηγός της αντιπολίτευσης, Πιερ Πουαλιέβρ, ανέφερε σε ανάρτησή του ότι επικοινώνησε με τον υπουργό Άμυνας και τον πρωθυπουργό για την πυρκαγιά, ευχαρίστησε τις ομάδες έκτακτης ανάγκης και έγραψε: «Προσευχηθείτε όλοι για το Γουέινραϊτ».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ουκρανία: Τουλάχιστον ένας νεκρός και 19 τραυματίες από ρωσικό αεροπορικό πλήγμα στη Χερσώνα
Ειδήσεις

Ουκρανία: Τουλάχιστον ένας νεκρός και 19 τραυματίες από ρωσικό αεροπορικό πλήγμα στη Χερσώνα

Πώς η πίεση του Τραμπ μπορεί τελικά να σώσει τον Καναδά
Ειδήσεις

Πώς η πίεση του Τραμπ μπορεί τελικά να σώσει τον Καναδά

Υεμένη: Αιματηρό χτύπημα των Χούθι στο προεδρικό μέγαρο – 5 νεκροί, σώος ο πρωθυπουργός
Ειδήσεις

Υεμένη: Αιματηρό χτύπημα των Χούθι στο προεδρικό μέγαρο – 5 νεκροί, σώος ο πρωθυπουργός

Ουκρανία: Τουλάχιστον τρεις νεκροί από ρωσικά drones - Χιλιάδες σπίτια χωρίς ρεύμα
Ειδήσεις

Ουκρανία: Τουλάχιστον τρεις νεκροί από ρωσικά drones - Χιλιάδες σπίτια χωρίς ρεύμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
18/10/2026 - 11:50

Γαλλία: Χάος στους δρόμους με έναν νεκρό και 1.200 συλλήψεις – Ακρωτηριάστηκε 17χρονος

Πολιτική
18/10/2026 - 11:35

Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη: Κυριακάτικη ανάρτηση εικονικής πραγματικότητας

Ειδήσεις
18/10/2026 - 11:20

Βανς: Η μετανάστευση στο στόχαστρο μετά τα επεισόδια στη Γαλλία – Επίθεση στους Δημοκρατικούς ενόψει εκλογών

Ειδήσεις
18/10/2026 - 11:04

Καναδάς: Νεκροί και τραυματίες από μεγάλη πυρκαγιά σε στρατιωτική βάση

Πολιτική
18/10/2026 - 10:50

ΠΑΣΟΚ: 45 χρόνια από τον εκλογικό θρίαμβο του 1981 – Τιμητική εκδήλωση με Ανδρουλάκη στο Αιγάλεω

Ειδήσεις
18/10/2026 - 10:30

Κυψέλη: Ξεκινούν οι επισκευές στα διαμερίσματα που υπέστησαν φθορές από τον Μετροπόντικα

Πολιτική
18/10/2026 - 10:09

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής – Πράσινο φως σε τρεις ελληνικές προτάσεις

Εκλογές ΗΠΑ
18/10/2026 - 10:01

Τραμπ: Πολιτική θύελλα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές – Σκάνδαλα, συγκρούσεις και μάχη για το Κογκρέσο

Ειδήσεις
18/10/2026 - 09:11

Κουκουλοφόροι Ισραηλινοί έποικοι επιτέθηκαν σε Ευρωπαίους διπλωμάτες στη Δυτική Όχθη

Εκλογές ΗΠΑ
18/10/2026 - 09:01

Ο Ίλον Μασκ διαθέτει μια περιουσία για να σώσει το Τέξας για τους Ρεπουμπλικανούς

Ειδήσεις
17/10/2026 - 22:00

Ρικ Σκοτ (Γερουστιαστής ΗΠΑ): «Τραμπούκικη συμπεριφορά» της Τουρκίας απέναντι σε Ελλάδα και Κύπρο

Ειδήσεις
17/10/2026 - 21:02

Γκράβα: Έως τη Δευτέρα (19/10) οι έλεγχοι για πιθανή διαρροή αερίου - Στο τραπέζι αλλαγή συστήματος θέρμανσης

Ειδήσεις
17/10/2026 - 20:30

«Κύμα» μαζικών διαδηλώσεων στην Ευρώπη - Η εικόνα σε Γαλλία, Αλβανία και Βέλγιο (videos)

Magazino
17/10/2026 - 20:00

Γιορτή του Σινεμά: Επιστρέφει την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου με εισιτήριο 3€ σε όλους τους κινηματογράφους της χώρας

Ειδήσεις
17/10/2026 - 19:23

Σίσι: Αποχωρεί το 2030 από την εξουσία στην Αίγυπτο - Προετοιμάζει τη διαδοχή του

Πολιτική
17/10/2026 - 18:48

Παπασταύρου: Η Κρήτη αναβαθμίζεται σε ενεργειακό και τουριστικό κόμβο της Ανατολικής Μεσογείου

Ειδήσεις
17/10/2026 - 18:30

Πάπας Λέων: Έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο μετά την επέμβαση στην οποία υπεβλήθη

Πολιτική
17/10/2026 - 18:08

Όλγα Μαρκογιαννάκη κατά Μπαλατσούκα: Fake news που θα ζήλευε και η «Ομάδα Αλήθειας»

Magazino
17/10/2026 - 17:34

Κέιτ Μίντλετον: Η νέα πρωτοβουλία της για τη φύση και την ανάπτυξη των παιδιών

Υγεία
17/10/2026 - 17:00

Νέα έρευνα για τα πλαστικά: «Ασφαλές» υποκατάστατο συνδέεται με επιβράδυνση της εμβρυϊκής ανάπτυξης

Πολιτική
17/10/2026 - 16:11

Θεοδωρικάκος: Επιταχύνονται οι διαδικασίες για την αδειοδότηση του Επιχειρηματικού Πάρκου Ασπροπύργου

Αυτοδιοίκηση
17/10/2026 - 15:24

Δήμος Αθηναίων: Μετά από είκοσι τρία χρόνια ο «Έφηβος» επιστρέφει στην πόλη

Ειδήσεις
17/10/2026 - 15:05

Ohonos Snack: Θλίψη για τον θάνατο του Βλαδίμηρου Όχονου

Ειδήσεις
17/10/2026 - 14:43

Γαλλία: Φοιτητές και «Κίτρινα Γιλέκα» ενώνουν τις δυνάμεις τους κατά της ακρίβειας και του κόστους ζωής

Ειδήσεις
17/10/2026 - 14:04

CNBC: Μικρό οικονομικό όφελος άλλα σημαντικά πολιτικά κέρδη για τη Ρωσία από τη χαλάρωση των κυρώσεων

Ναυτιλία
17/10/2026 - 13:48

Κικίλιας από Τόκιο: Εμβάθυνση της συνεργασίας Ελλάδας–Ιαπωνίας με έμφαση λιμάνια, ναυπηγεία και ασφάλεια στην ναυσιπλοΐα

Ειδήσεις
17/10/2026 - 13:31

Ζελένσκι: Η χαλάρωση των αμερικανικών κυρώσεων ενθαρρύνει τον Πούτιν να συνεχίσει τον πόλεμο

Ειδήσεις
17/10/2026 - 13:04

Υπόθεση Μαζωνάκη: Στο μικροσκόπιο των αρχών οι ουσίες που εντοπίστηκαν στο αίμα του καλλιτέχνη

Εργασιακά
17/10/2026 - 12:40

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Πληρωμές 71,78 εκατ. ευρώ σε 83.420 δικαιούχους έως τις 23 Οκτωβρίου

Ειδήσεις
17/10/2026 - 12:21

Αλβανία: Οι νεανικές διαδηλώσεις απειλούν την παραμονή Ράμα στην εξουσία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ