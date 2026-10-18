Γαλλία: Διάγγελμα Μακρόν στις 21:00 ώρα Ελλάδας μετά τις μαζικές διαδηλώσεις και τα επεισόδια

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Διάγγελμα προς τον γαλλικό λαό θα απευθύνει σήμερα, στις 21:00 ώρα Ελλάδας (20:00 ώρα Γαλλίας), ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

Η παρέμβαση του Γάλλου προέδρου έρχεται στον απόηχο των μαζικών διαδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν χθες σε πολλές πόλεις της χώρας, με αιχμή την ακρίβεια και σειρά κοινωνικών αιτημάτων.

Οι κινητοποιήσεις αμαυρώθηκαν από βίαια επεισόδια και καταστροφές, προκαλώντας νέες πιέσεις στην πολιτική ηγεσία της χώρας.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο του διαγγέλματος.

Ο Γάλλος πρόεδρος έρχεται αντιμέτωπος με την νεολαία της Γαλλίας 9 χρόνια μετά την άνοδο του στην εξουσία και ενώ είχαν αποτελέσει τους κύριους υποστηρικτές του για την εκλογή του.