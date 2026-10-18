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Γαλλία: Χάος στους δρόμους με έναν νεκρό και 1.200 συλλήψεις – Ακρωτηριάστηκε 17χρονος
Ειδήσεις
11:50 - 18 Οκτ 2026

Γαλλία: Χάος στους δρόμους με έναν νεκρό και 1.200 συλλήψεις – Ακρωτηριάστηκε 17χρονος

Reporter.gr Newsroom

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Ένας διαδηλωτής έχασε τη ζωή του στο Παρίσι έπειτα από καρδιοαναπνευστική ανακοπή, ενώ ένας 17χρονος υπέστη ακρωτηριασμό στο Σεντ-Ετιέν, κατά τη διάρκεια των εκτεταμένων επεισοδίων που σημειώθηκαν το Σάββατο στη Γαλλία.

Ο μέχρι στιγμής απολογισμός περιλαμβάνει επίσης περίπου 1.200 συλλήψεις και 150 τραυματίες αστυνομικούς και χωροφύλακες, καθώς οι κινητοποιήσεις για την ακρίβεια και την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής συνοδεύτηκαν από συγκρούσεις, εμπρησμούς, βανδαλισμούς και λεηλασίες.

Σύμφωνα με το γαλλικό δίκτυο BFMTV, ο διαδηλωτής αισθάνθηκε αδιαθεσία στη λεωφόρο Μαζεντά του Παρισιού, από όπου πέρασε η πορεία. Όπως μετέδωσε το δίκτυο, επικαλούμενο αστυνομική πηγή, άλλοι διαδηλωτές τον μετέφεραν σε σταθμό πρώτων βοηθειών στην περιοχή Château d’Eau, ωστόσο ο άνδρας κατέληξε έξω από τις εγκαταστάσεις.

Η Αστυνομική Διεύθυνση του Παρισιού επιβεβαίωσε ότι ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του έπειτα από καρδιοαναπνευστική ανακοπή.

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Συγκρούσεις και λεηλασίες στο Παρίσι

Η γαλλική πρωτεύουσα βρέθηκε στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων, με περίπου 110.000 ανθρώπους να συμμετέχουν στις διαδηλώσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται για την πόλη. Η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν ομάδες κουκουλοφόρων συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις, ενώ καταγράφηκαν επιθέσεις, φθορές σε δημόσια κτίρια και λεηλασίες.

Σύμφωνα με την αστυνομία, 855 άνθρωποι συνελήφθησαν στο Παρίσι, αριθμός που χαρακτηρίζεται ως ρεκόρ. Οι αρχές κάνουν λόγο για εκτεταμένες ζημιές στην πρωτεύουσα, ενώ μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται και ανήλικοι.

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στο κέντρο της πόλης, με επίκεντρο την πλατεία Δημοκρατίας (Place de la République), όπου οι συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών διήρκεσαν επί ώρες. Οι δυνάμεις ασφαλείας έκαναν χρήση δακρυγόνων, επιχειρώντας να διαλύσουν ομάδες που συμμετείχαν στα επεισόδια.

Παράλληλα, ορισμένοι διαδηλωτές επιχείρησαν να προσεγγίσουν υπουργεία και το προεδρικό μέγαρο, ενώ επίθεση σημειώθηκε και στα κεντρικά γραφεία του τηλεοπτικού δικτύου CNews.

Τα επεισόδια δεν περιορίστηκαν στο Παρίσι, καθώς αναφορές για συγκρούσεις και καταστροφές υπήρξαν και σε άλλες περιοχές της χώρας, από τη γαλλική πρωτεύουσα έως τη Μασσαλία.

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Ακρωτηριάστηκε 17χρονος στο Σεντ-Ετιέν

Ένα από τα σοβαρότερα περιστατικά καταγράφηκε στο Σεντ-Ετιέν, όπου ένας 17χρονος έχασε το χέρι του. Σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, ο ανήλικος τραυματίστηκε από χειροβομβίδα που φέρεται να προήλθε από τις αστυνομικές δυνάμεις και την οποία, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επιχείρησε να πιάσει με τα χέρια του.

Οι συνθήκες του περιστατικού, όπως και τα ακριβή αίτια των επιμέρους τραυματισμών, χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση.

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Διαφορετικές εκτιμήσεις για τη συμμετοχή

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, ανακοίνωσε ότι οι συλλήψεις σε εθνικό επίπεδο ανήλθαν σε περίπου 1.200, ενώ 150 αστυνομικοί και χωροφύλακες τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων.

Οι εκτιμήσεις για τη συνολική συμμετοχή στις κινητοποιήσεις παρουσιάζουν απόκλιση. Οι διοργανωτές και το συνδικάτο CGT κάνουν λόγο για περίπου 800.000 διαδηλωτές σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ το υπουργείο Εσωτερικών της Γαλλίας υπολογίζει τον αριθμό τους σε 550.000.

Οι διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν με φόντο την αύξηση του κόστους ζωής και τις ανησυχίες για την υποχώρηση της αγοραστικής δύναμης. Ωστόσο, η έκταση των επεισοδίων και ο αριθμός των συλλήψεων έφεραν στο προσκήνιο και τη διάσταση της δημόσιας ασφάλειας, καθώς οι αρχές κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν πολλαπλά περιστατικά βίας και καταστροφών σε διαφορετικές περιοχές της χώρας.

Εκρήξεις οργής σε Αλβανία και Βέλγιο

Συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών σημειώθηκαν το Σάββατο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Πιο συγκεκριμένα, στα Τίρανα, φοιτητική διαδήλωση κατά της διαφθοράς και της ανεργίας φέρεται να εξελίχθηκε σε βίαια επεισόδια.

Αντίστοιχες κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο και στο Βέλγιο. Αναλυτικότερα, εκατοντάδες άνθρωποι, κυρίως νέοι, κατέβηκαν στους δρόμους των Βρυξελλών, διαμαρτυρόμενοι για το αυξανόμενο κόστος των σπουδών και τις ανισότητες στην εκπαίδευση. Οι κινητοποιήσεις συνοδεύτηκαν επίσης από επεισόδια και συγκρούσεις με την αστυνομία, σε ένα κλίμα ανάλογο με εκείνο των διαδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν στη Γαλλία.

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Τελευταία τροποποίηση στις 18/10/2026 - 11:51
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