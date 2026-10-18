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Αλβανία: Προσπάθεια αποσυμπίεσης από Ράμα - Όποιος θέλει διάλογο, είμαι εδώ
Ειδήσεις
16:40 - 18 Οκτ 2026

Αλβανία: Προσπάθεια αποσυμπίεσης από Ράμα - Όποιος θέλει διάλογο, είμαι εδώ

Reporter.gr Newsroom

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Ηλεκτρισμένη παραμένει η ατμόσφαιρα στα Τίρανα και σε άλλες πόλεις της Αλβανίας, μετά τις πέντε ημέρες βίαιων διαδηλώσεων, τις συγκρούσεις με την αστυνομία και τις εκτεταμένες καταστροφές σε επιχειρήσεις, τράπεζες και δημόσια κτίρια. Οι κινητοποιήσεις, στις οποίες συμμετείχαν φοιτητές, συνοδεύτηκαν από επιθέσεις και εμπρησμούς, προκαλώντας έντονη ανησυχία για την εξέλιξη της κατάστασης.

Νωρίς το πρωί, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, απηύθυνε έκκληση στους διαδηλωτές να προσέλθουν σε διάλογο, διαμηνύοντας παράλληλα ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να ανεχθεί τη βία.

«Όποιος θέλει να μιλήσει, είμαι εδώ. Όσοι θέλουν πέτρες και μάσκες έχουν το κράτος απέναντί τους», δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι προσπάθησε να αποφύγει την παγίδα της βίας, την οποία, όπως ανέφερε, κάποιοι επιδιώκουν με τίμημα την ανθρώπινη ζωή.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dm7wydcqknft?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Καταγγελίες Ράμα για σχέδιο αποσταθεροποίησης

Ο Αλβανός πρωθυπουργός χαρακτήρισε τις επιθέσεις σε τράπεζες και τις υπόλοιπες ενέργειες των προηγούμενων ημερών μέρος ενός σχεδίου που, κατά τον ίδιο, αποσκοπεί στη διάδοση του πανικού. Υποστήριξε ότι οι εξελίξεις δεν στρέφονται μόνο εναντίον της κυβέρνησής του, αλλά απειλούν και την ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας, με ορίζοντα ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2030.

Ο Έντι Ράμα επανέλαβε επίσης τους ισχυρισμούς του ότι οι κινητοποιήσεις υποκινούνται από την αντιπολίτευση και «ξένα χέρια», αποδίδοντας μέρος της φερόμενης εξωτερικής παρέμβασης στη Ρωσία και το Ιράν. Επικαλέστηκε, μάλιστα, στοιχεία που, όπως υποστήριξε, καταδεικνύουν παρέμβαση μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Οι συγκεκριμένες αναφορές αποτελούν ισχυρισμούς του Αλβανού πρωθυπουργού, χωρίς να παρατίθενται στο διαθέσιμο υλικό ανεξάρτητα στοιχεία που να τους επιβεβαιώνουν.

Παράλληλα, ο Ράμα αποκάλυψε ότι, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο ίδιος, πριν από δύο ημέρες εντοπίστηκε drone που έφερε εκρηκτικά και φέρεται να είχε ως στόχο το γραφείο του πρωθυπουργού. Όπως δήλωσε, το drone εξουδετερώθηκε και κατέπεσε στην αυλή του κτιρίου. Δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dm7wlksp9e41?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Η απάντηση στους φοιτητές και οι 78 συλληφθέντες

Αναφερόμενος στις αιτιάσεις των φοιτητών ότι τα αιτήματά τους δεν έχουν εισακουστεί, ο Αλβανός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι γνωρίζει τις εκκλήσεις τους για παραίτησή του και τη φυλάκισή του, οι οποίες, όπως είπε, επαναλαμβάνονται καθημερινά. Ωστόσο, κατηγόρησε τους διαδηλωτές ότι δεν έχουν διατυπώσει συγκεκριμένα αιτήματα ούτε έχουν εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους ζητούν την αποχώρησή του από την εξουσία.

Την ίδια ώρα, οι δικαστικές διαδικασίες για τους συλληφθέντες των επεισοδίων βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι 78 συλληφθέντες οδηγήθηκαν από νωρίς το πρωί στο Πρωτοδικείο Τιράνων, προκειμένου να απολογηθούν.

Έκκληση των ΗΠΑ για αυτοσυγκράτηση

Παρέμβαση για τις εξελίξεις πραγματοποίησε και η αμερικανική πρεσβεία στα Τίρανα, η οποία καταδίκασε τη βία και κάλεσε τους πολίτες να ασκούν ειρηνικά το δικαίωμα στη διαμαρτυρία.

Παράλληλα, ζήτησε αυτοσυγκράτηση από όλες τις πλευρές, συμπεριλαμβανομένων των κρατικών αρχών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση.

Με τις εντάσεις να παραμένουν υψηλές μετά τις πολυήμερες κινητοποιήσεις, η κατάσταση στην Αλβανία εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να δείξει εάν θα επικρατήσει η οδός του διαλόγου ή εάν θα συνεχιστούν οι συγκρούσεις και η πολιτική αντιπαράθεση.

Τελευταία τροποποίηση στις 18/10/2026 - 16:37
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