«Κύμα» μαζικών διαδηλώσεων στην Ευρώπη - Η εικόνα σε Γαλλία, Αλβανία και Βέλγιο

Ένα κύμα μαζικών διαδηλώσεων σάρωσε ξανά τη Γαλλία το Σάββατο (17/10) , με δεκάδες ειρηνικές πορείες να πραγματοποιούνται παράλληλα με επεισόδια βίαιων συγκρούσεων μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών δυνάμεων.

Όπως τονίζει το POLITICO, οι κινητοποιήσεις αποτέλεσαν επίσης πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης ενόψει των κρίσιμων προεδρικών εκλογών του επόμενου έτους. Από τη μία πλευρά, η ηγέτιδα της γαλλικής ακροδεξιάς, Μαρίν Λεπέν, τάχθηκε στο πλευρό των δυνάμεων επιβολής του νόμου, ενώ ο επικεφαλής της ριζοσπαστικής αριστεράς, Ζαν-Λικ Μελανσόν, εξέφρασε τη στήριξή του στους διαδηλωτές.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, τα μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν περιστατικά από τις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας, μεταξύ των οποίων η Λιόν, το Μπορντό, η Μασσαλία και το Παρίσι. Στην πρωτεύουσα, δεκάδες άτομα που συμμετείχαν στα επεισόδια συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις στην πλατεία Δημοκρατίας, την ώρα που πολύ μεγαλύτερος αριθμός διαδηλωτών είχε συγκεντρωθεί για μια εγκεκριμένη πορεία, η οποία ξεκίνησε από την κεντρική πλατεία του Παρισιού.

«Η συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων διαδηλώνει χωρίς να ασκεί βία», ανέφερε το απόγευμα του Σαββάτου η αστυνομική διεύθυνση του Παρισιού.

Φοιτητές, αγρότες και μέλη του κινήματος των Κίτρινων Γιλέκων, μεταξύ άλλων, κατέβηκαν στους δρόμους το Σάββατο, στο πλαίσιο μιας «σύγκλισης αγώνων», διαμαρτυρόμενοι για την αύξηση του κόστους ζωής, τη στασιμότητα των μισθών και τις βαθιές διαφωνίες τους με την κυβέρνηση.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν έδειξαν τα γραφεία του οργανισμού τουρισμού της Λιόν να έχουν τυλιχθεί στις φλόγες στην πλατεία Μπελκούρ της πόλης.

Στη Μασσαλία, αστυνομικό τμήμα υπέστη βανδαλισμούς, ενώ ομάδα ατόμων που συμμετείχαν στα επεισόδια εισήλθε και στο δημαρχείο, σύμφωνα με τον δήμαρχο Μπενουά Παγιάν. Ο ίδιος δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV ότι «οι ζημιές ήταν, αντικειμενικά, σχετικά περιορισμένες», χαρακτηρίζοντας, ωστόσο, την πράξη βανδαλισμού «απαράδεκτη».

Σύμφωνα με τις αρχές, στόχος επίθεσης έγινε επίσης η έδρα του δεξιού τηλεοπτικού σταθμού CNews στο Παρίσι.

Από την πλευρά της, η γαλλική κυβέρνηση έχει υπερασπιστεί τον τρόπο με τον οποίο οι αστυνομικές δυνάμεις αντιμετώπισαν τις φοιτητικές διαδηλώσεις, παρά τις πολυάριθμες καταγγελίες για αστυνομική βία. Μεταξύ των περιστατικών που έχουν καταγγελθεί περιλαμβάνονται δύο ιδιαίτερα σοβαρές περιπτώσεις: ένας έφηβος έχασε το χέρι του, ενώ ένας άλλος έχασε την όραση από το ένα μάτι.

Ο Νουνιέζ δήλωσε ότι το Σάββατο επιτράπηκε η χρήση χειροβομβίδων κρότου-λάμψης και κρότου-εκκένωσης, έπειτα από μια προσωρινή απαγόρευση της χρήσης τους κατά των φοιτητών.

Μέχρι τα μέσα του απογεύματος, οι αρχές ανέφεραν ότι είχαν ήδη πραγματοποιηθεί περίπου 163 συλλήψεις στο Παρίσι.

Από την πλευρά της, το κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς «Ανυπότακτη Γαλλία» καταδίκασε τον τρόπο με τον οποίο η αστυνομία αντιμετώπισε τις διαδηλώσεις.

Ειδικότερα, ο υποψήφιος του κόμματος για τις προεδρικές εκλογές, Ζαν-Λικ Μελανσόν, συμμετείχε στις κινητοποιήσεις στο Παρίσι και εξέφρασε τη στήριξή του στους διαδηλωτές. Παράλληλα, επέκρινε τα μέσα ενημέρωσης, κατηγορώντας τα ότι προβάλλουν αποκλειστικά τις βίαιες συγκρούσεις, ενώ, όπως υποστήριξε, «όλα εξελίσσονται ειρηνικά, με δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να συμμετέχουν ήρεμα».

Στο αντίθετο άκρο του πολιτικού φάσματος, οι ηγέτες της ακροδεξιάς, Ζορντάν Μπαρντελά και Μαρίν Λεπέν, εξέφρασαν τη στήριξή τους προς την αστυνομία.

«Τα θεμιτά κοινωνικά αιτήματα έχουν για ακόμη μία φορά γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης από την ακροαριστερά», δήλωσε η Λεπέν, καθώς ολοένα και περισσότερες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπη με τον Μελανσόν στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών.

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«Έκρηξη» οργής στα Τίρανα

Συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών σημειώθηκαν το Σάββατο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Πιο συγκεκριμένα, στα Τίρανα, φοιτητική διαδήλωση κατά της διαφθοράς και της ανεργίας φέρεται να εξελίχθηκε σε βίαια επεισόδια.

Όπως μεταδίδει το Reuters, η αστυνομία στην Αλβανία έκανε χρήση βλημάτων που φαίνεται να ήταν από καουτσούκ εναντίον διαδηλωτών το Σάββατο, κατά την πέμπτη ημέρα των μαζικών φοιτητικών κινητοποιήσεων, με αίτημα την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα.

Σε ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό, βίντεο του Reuters κατέγραψε αστυνομικούς να πυροβολούν με κυνηγετικό όπλο προς το πλήθος έξω από το υπουργείο Παιδείας, κατά τη διάρκεια συγκρούσεων με διαδηλωτές. Δημοσιογράφοι του πρακτορείου εντόπισαν στο έδαφος σφαιρίδια από καουτσούκ, ενώ βλήματα έπληξαν δύο δημοσιογράφους του Reuters και αρκετούς διαδηλωτές.

Ο αρχηγός της αλβανικής αστυνομίας, Σκεντέρ Χίτα, δεν διέψευσε ότι χρησιμοποιήθηκαν πλαστικές σφαίρες, όταν ρωτήθηκε σχετικά κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου το Σάββατο.

«Όλα τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν εφαρμόστηκαν με περιορισμένο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων και των πιο πρόσφατων», δήλωσε.

Σε αυτό το φόντο, ο ίδιος ανέφερε ότι επτά αστυνομικοί έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα και βρίσκονται αντιμέτωποι με πειθαρχικές έρευνες, με την κατηγορία ότι «υπερέβησαν τις αρμοδιότητές τους» και «δεν σεβάστηκαν την αρχή της αναλογικότητας» κατά τη διαχείριση των διαδηλώσεων.

Υπενθυμίζεται ότι οι κινητοποιήσεις τροφοδοτούνται από την οργή για την κυβερνητική διαφθορά, την έλλειψη θέσεων εργασίας και το χαμηλό επίπεδο της εκπαίδευσης. Στήριξη στις διαμαρτυρίες έχουν εκφράσει επίσης πολίτες που αισθάνονται ότι αγνοήθηκαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, όταν πραγματοποιήθηκαν σε μεγάλο βαθμό ειρηνικές κινητοποιήσεις κατά ενός πολυτελούς παραθαλάσσιου έργου ανάπτυξης, το οποίο υποστηρίζεται από τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Χίτα δήλωσε ότι έχουν συλληφθεί 1.067 άτομα και ότι σε βάρος 388 έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις. Δεκάδες αστυνομικοί και διαδηλωτές έχουν τραυματιστεί.

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Φοιτητικός «αναβρασμός» και στο Βέλγιο

Αντίστοιχες κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο και στο Βέλγιο. Αναλυτικότερα, εκατοντάδες άνθρωποι, κυρίως νέοι, κατέβηκαν στους δρόμους των Βρυξελλών, διαμαρτυρόμενοι για το αυξανόμενο κόστος των σπουδών και τις ανισότητες στην εκπαίδευση. Οι κινητοποιήσεις συνοδεύτηκαν επίσης από επεισόδια και συγκρούσεις με την αστυνομία, σε ένα κλίμα ανάλογο με εκείνο των διαδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν στη Γαλλία.

Βελγικές φοιτητικές οργανώσεις επισημαίνουν ότι οι διαμαρτυρίες στρέφονται κατά της αύξησης των δαπανών για την εκπαίδευση, αλλά και εναντίον μεταρρυθμίσεων που, όπως υποστηρίζουν, ενδέχεται να περιορίσουν την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της βελγικής πρωτεύουσας, με αρκετούς να φορούν μάσκες και να φωνάζουν αντιφασιστικά συνθήματα.

Κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων, οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση δακρυγόνων και εκτόξευσαν νερό για να διαλύσουν το πλήθος. Παράλληλα, σύμφωνα με μαρτυρία που μετέδωσε το Reuters, ορισμένοι διαδηλωτές αναποδογύρισαν ένα αυτοκίνητο.

Τα επεισόδια προκάλεσαν την έντονη αντίδραση της βελγικής κυβέρνησης. Ο υπουργός Εσωτερικών, Μπερνάρ Κεντέν, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι η κατάσταση στις Βρυξέλλες έχει ξεπεράσει πλέον τα όρια μιας απλής διαμαρτυρίας.

«Αυτό που εκτυλίσσεται στις Βρυξέλλες δεν αποτελεί πλέον απλώς διαμαρτυρία», σημείωσε, προειδοποιώντας παράλληλα ότι «θα χρησιμοποιηθούν όλα τα απαραίτητα μέσα για την αποκατάσταση της τάξης απέναντι στους ταραχοποιούς».

Κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε και στη Λιέγη, στο ανατολικό τμήμα του Βελγίου. Εκεί, φοιτητές είχαν διαδηλώσει νωρίτερα μέσα στον μήνα κατά του γαλλόφωνου εκπαιδευτικού συστήματος, εκφράζοντας την ανησυχία τους για την άνοδο του κόστους των σπουδών και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό.