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Λεπέν κατά Μακρόν: Η Γαλλία όμηρος της βίας και της ανικανότητας της εξουσίας
Ειδήσεις
22:15 - 18 Οκτ 2026

Λεπέν κατά Μακρόν: Η Γαλλία όμηρος της βίας και της ανικανότητας της εξουσίας

Reporter.gr Newsroom

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Σφοδρή επίθεση στον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και την κυβέρνησή του εξαπέλυσε η Μαρίν Λεπέν, με αφορμή τα εκτεταμένα επεισόδια που σημειώθηκαν στη Γαλλία κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων της 17ης Οκτωβρίου. Η επικεφαλής του Εθνικού Συναγερμού κατηγόρησε την πολιτική ηγεσία της χώρας για αδυναμία αποτελεσματικής διαχείρισης της κρίσης, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση έχει οδηγήσει σε βαθιά κρίση εμπιστοσύνης προς την εξουσία.

Σε βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Λεπέν περιέγραψε τη Γαλλία ως μια χώρα που βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα αδιέξοδο, στο οποίο η βία συνδυάζεται, όπως υποστήριξε, με την αδυναμία των κυβερνητικών αρχών να αντιδράσουν αποτελεσματικά.

«Η χώρα μας βρίσκεται σε αδιέξοδο, αν όχι όμηρος, ανάμεσα στη βία και την αδυναμία της εξουσίας να αντιδράσει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση Μακρόν έχει εξαντλήσει τα πολιτικά και διοικητικά της περιθώρια, εμφανίζοντας σημάδια αδυναμίας και αποπροσανατολισμού. «Έχουμε μια εξουσία του Μακρόν που έχει ξεμείνει από δυνάμεις, εξαντλημένη και αποπροσανατολισμένη, η οποία φαίνεται πλέον ανίκανη να κάνει οτιδήποτε άλλο πέρα από το να σχολιάζει την ίδια της την αδυναμία, ακόμη και την ίδια της την παρακμή, θα έλεγα», ανέφερε.

Κατηγορίες για αδυναμία αντιμετώπισης των επεισοδίων

Η επικεφαλής του Εθνικού Συναγερμού κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι περιορίζεται στην καταδίκη των γεγονότων, χωρίς να μπορεί να τα αποτρέψει ή να διασφαλίσει τον αποτελεσματικό έλεγχό τους.

«Έχουμε μια κυβέρνηση που αποδοκιμάζει τα γεγονότα, χωρίς να μπορεί να τα προλάβει, να τα ελέγξει ή έστω να τα διαχειριστεί», δήλωσε, χαρακτηρίζοντας την κυβέρνηση «εξουσία μειοψηφίας» που, κατά την άποψή της, έχει χάσει τη νομιμοποίησή της.

Σύμφωνα με τη Λεπέν, βασική προτεραιότητα της πολιτικής ηγεσίας δεν είναι πλέον η διακυβέρνηση της χώρας, αλλά η διατήρηση της εξουσίας της, την οποία περιέγραψε ως φθίνουσα.

Αναφορές σε καταστροφές και λεηλασίες

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις εικόνες καταστροφών που καταγράφηκαν σε πόλεις και δρόμους κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων της 17ης Οκτωβρίου. Η Λεπέν υποστήριξε ότι τα περιστατικά αυτά αποτυπώνουν τη σοβαρότητα της κατάστασης που αντιμετωπίζει η Γαλλία.

«Είδατε χθες τις πόλεις μας, τους δρόμους μας, τη χώρα μας να κακοποιούνται, να υφίστανται καταστροφές και λεηλασίες», ανέφερε στο μήνυμά της.

Κλείνοντας, συνέδεσε τα γεγονότα με μια ευρύτερη κρίση εμπιστοσύνης και κύρους της πολιτικής εξουσίας, υποστηρίζοντας ότι οι εξελίξεις ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών.

«Βιώνουμε μια βαθιά κρίση εμπιστοσύνης και κύρους της εξουσίας, η οποία απειλεί τη δημοκρατία. Η διαπίστωση αυτή πρέπει να μας κινητοποιήσει: η χώρα μας βρίσκεται σε αδιέξοδο, αν όχι όμηρος, ανάμεσα στη βία και την αδυναμία της εξουσίας», κατέληξε.

{https://x.com/MLP_officiel/status/2111849200379932912}

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