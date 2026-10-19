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Δημοσκόπηση: Δύο στους τρεις Αμερικανούς πιστεύουν ότι ο Τραμπ χρησιμοποιεί την προεδρία για να πλουτίσει
Ειδήσεις
07:58 - 19 Οκτ 2026

Δημοσκόπηση: Δύο στους τρεις Αμερικανούς πιστεύουν ότι ο Τραμπ χρησιμοποιεί την προεδρία για να πλουτίσει

Reporter.gr Newsroom

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Σχεδόν 2 στους 3 Αμερικανούς πιστεύουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποιεί την προεδρία για να πλουτίσει ο ίδιος — και το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης αυτού του ποσοστού κατά τον τελευταίο χρόνο προέρχεται από ανθρώπους που πρόσκεινται στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Washington Post, του ABC News και της Ipsos.

Μεταξύ των Ρεπουμπλικανών και των ανεξάρτητων ψηφοφόρων που κλίνουν προς τους Ρεπουμπλικανούς, το 34% πιστεύει ότι ο Τραμπ πλουτίζει τον εαυτό του, ποσοστό αυξημένο από το 22% τον Σεπτέμβριο του 2025. Οι Δημοκρατικοί και οι ανεξάρτητοι που πρόσκεινται στους Δημοκρατικούς είχαν ήδη σχεδόν ομόφωνη άποψη: το ποσοστό ήταν 88% πριν από έναν χρόνο και σήμερα ανέρχεται στο 92%. Αντίθετα, το ποσοστό των ανεξάρτητων που δεν κλίνουν προς κανένα από τα δύο κόμματα παρέμεινε αμετάβλητο.

Αυτή η αξιοσημείωτη μετατόπιση καταγράφεται λιγότερο από τρεις εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, καθώς οι Δημοκρατικοί ολοκληρώνουν την προεκλογική τους εκστρατεία με ένα μήνυμα που κατηγορεί τον Τραμπ και τους Ρεπουμπλικανούς για απροκάλυπτη διαφθορά, συνδέοντας την ιδιοτελή εκμετάλλευση της εξουσίας με το υψηλό κόστος ζωής. Σε ανταγωνιστικές εκλογικές αναμετρήσεις για το Κογκρέσο και τις θέσεις των κυβερνητών, οι Δημοκρατικοί έχουν δαπανήσει σχεδόν τα διπλάσια χρήματα από τους Ρεπουμπλικανούς για διαφημίσεις σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς στην Ουάσιγκτον — αν και ελάχιστες από αυτές τις διαφημίσεις κατηγορούν ευθέως τον Τραμπ ότι πλουτίζει τον εαυτό του.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό. Οι συνεργάτες του Τραμπ έχουν υποστηρίξει ότι η οικονομική του κατάσταση έχει επιδεινωθεί από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του, ενώ ο ίδιος ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι τα οικονομικά κέρδη που εμφανίζονται σε δήλωση οικονομικών στοιχείων, η οποία δημοσιοποιήθηκε το καλοκαίρι, αντανακλούν τη βελτίωση της χρηματιστηριακής αγοράς.

Για να κερδίσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας, οι Δημοκρατικοί θα χρειαστεί να πείσουν ψηφοφόρους όπως ο 42χρονος Μάθιου Μπράμπα, από το Οχάιο, ο οποίος ψήφισε τον Τραμπ το 2024. Ο Μπράμπα έχει αρχίσει να μετανιώνει για την επιλογή του, καθώς παρακολουθεί την εξέλιξη του πολέμου με το Ιράν και αντιμετωπίζει τις αυξημένες τιμές στα σούπερ μάρκετ και στα πρατήρια καυσίμων.

Ο Μπράμπα, ανεξάρτητος ψηφοφόρος που κλίνει προς τους Ρεπουμπλικανούς, δήλωσε ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμη ποιον θα στηρίξει στις ιδιαίτερα αμφίρροπες εκλογές για τη Γερουσία στο Οχάιο. Ωστόσο, εξετάζει το ενδεχόμενο να ψηφίσει για πρώτη φορά έναν Δημοκρατικό, με την ελπίδα ότι έτσι θα περιοριστεί η εξουσία του Τραμπ.

«Χρησιμοποιεί την εξουσία του σε ακραίο βαθμό», δήλωσε ο Μπράμπα στη Washington Post.

Οι ανησυχίες για τη διαφθορά δεν είναι κάτι καινούργιο — οι Ρεπουμπλικανοί είχαν επικεντρώσει τις επιθέσεις τους στην οικογένεια Μπάιντεν κατά την προηγούμενη εκλογική περίοδο — και πολλοί Αμερικανοί αντιμετωπίζουν με δυσπιστία και τα δύο κόμματα. Περισσότεροι από 4 στους 10 συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση της Washington Post, του ABC και της Ipsos δήλωσαν ότι δεν εμπιστεύονται κανένα από τα δύο κόμματα πως μπορεί να περιορίσει τη διαφθορά στην κυβέρνηση.

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Ωστόσο, οι Δημοκρατικοί διατηρούν ένα μικρό προβάδισμα. Περίπου το ένα τρίτο των ερωτηθέντων δήλωσε ότι οι Δημοκρατικοί θα έκαναν καλύτερη δουλειά στην καταπολέμηση της διαφθοράς, έναντι περίπου του ενός τετάρτου που επέλεξε τους Ρεπουμπλικανούς.

Μια άλλη δημοσκόπηση, που δημοσίευσε το Fox News την περασμένη εβδομάδα, έδειξε επίσης ότι το ζήτημα έχει μεγάλη απήχηση στους ψηφοφόρους. Στη συγκεκριμένη έρευνα, η διαφθορά στην κυβέρνηση βρέθηκε στην κορυφή των ανησυχιών τους, ακόμη πιο ψηλά από τον πληθωρισμό και τις τιμές της βενζίνης.

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