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Η κυβέρνηση Τραμπ καθυστερεί την αποστολή πυραύλων Patriot στην Ουκρανία
Ειδήσεις
08:33 - 20 Οκτ 2026

Η κυβέρνηση Τραμπ καθυστερεί την αποστολή πυραύλων Patriot στην Ουκρανία

Reporter.gr Newsroom

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Η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει εγκρίνει τη μεταφορά πυραύλων αναχαίτισης στην Ουκρανία, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την προστασία της χώρας από τις ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις και τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), δήλωσαν αξιωματούχοι τη Δευτέρα. Η καθυστέρηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει υιοθετήσει πιο θετική στάση απέναντι στη Ρωσία και έχει επικρίνει έντονα την Ουκρανία τις τελευταίες εβδομάδες.

Τουλάχιστον ορισμένες από τις μεταφορές πυραύλων αναχαίτισης Patriot αφορούν χώρες που διατηρούν φιλικές σχέσεις με την Ουκρανία και χρειάζονται την έγκριση του υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, για να τους παραδώσουν, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο και άλλα τρία πρόσωπα που γνωρίζουν την υπόθεση. Οι πηγές μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, προκειμένου να αναφερθούν σε διπλωματικές επαφές.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν τον έλεγχο των συγκεκριμένων όπλων, επειδή κατασκευάζονται από τις ίδιες και εξάγονται βάσει συμφωνιών που απαιτούν την αμερικανική έγκριση για τη μεταφορά τους σε τρίτες χώρες.

Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε την περασμένη εβδομάδα στην Washington Post ότι στην Ουκρανία έχουν απομείνει «μόνο δύο» πύραυλοι αναχαίτισης στα αποθέματά της.

Σύμφωνα με αξιωματούχους, ο Χέγκσεθ δεν έχει απορρίψει επισήμως τις μεταφορές, αλλά ούτε έχει ολοκληρώσει τις απαιτούμενες διαδικασίες για την έγκρισή τους. Όπως ανέφεραν, εξακολουθεί να εγκρίνει ορισμένες μορφές αμερικανικής βοήθειας προς την Ουκρανία.

Επιδεινώνονται οι σχέσεις Τραμπ – Ζελένσκι

Τις τελευταίες ημέρες, ο Τραμπ έχει εξαπολύσει επανειλημμένες επιθέσεις κατά του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς οι σχέσεις των δύο ηγετών επιδεινώνονται, θυμίζοντας την κρίση που είχε ξεσπάσει στις αρχές της δεύτερης προεδρικής θητείας του Αμερικανού προέδρου, όταν είχε απομακρύνει τον Ουκρανό ηγέτη από τον Λευκό Οίκο.

Οι σχέσεις τους είχαν βελτιωθεί έκτοτε και παρέμεναν θετικές μέχρι και τον περασμένο μήνα, όταν οι δύο άνδρες συναντήθηκαν στη Νέα Υόρκη.

Ωστόσο, ο Τραμπ φαίνεται πλέον να θεωρεί όλο και περισσότερο τον Ζελένσκι υπεύθυνο για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει με τις υψηλές τιμές της ενέργειας και για την επιδείνωση των πολιτικών προοπτικών του ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών. Η Ουκρανία πλήττει εδώ και μήνες ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου, στο πλαίσιο μιας από τις βασικές στρατηγικές της για την άσκηση πίεσης στο Κρεμλίνο.

Οι δύο ηγέτες συγκρούονται πλέον δημόσια, την ώρα που η αμερικανική κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα για την αναστολή ή την καθυστέρηση βοήθειας. Ουκρανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι οι κινήσεις αυτές κοστίζουν ανθρώπινες ζωές, καθώς δυσχεραίνουν την άμυνα της χώρας απέναντι στις επιθέσεις.

«Για ακόμη μία φορά, σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους, σε πολλαπλά κύματα, και για ακόμη μία φορά δεν υπήρξε προειδοποίηση από τους εταίρους μας», έγραψε ο Ζελένσκι τη Δευτέρα στην πλατφόρμα Telegram. Όπως ανέφερε, η Ρωσία εκτόξευσε 16 βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον της Ουκρανίας.

«Έχουμε καλωσορίσει κυριολεκτικά ΚΑΘΕ προσπάθεια των εταίρων μας να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος με αξιοπρεπή τρόπο», έγραψε. «Είναι πολύ σημαντικό να αποκαλούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Πρέπει να αποκαλούμε τον επιτιθέμενο επιτιθέμενο και να βοηθάμε την Ουκρανία να προστατεύει ανθρώπινες ζωές. Όταν μπλοκάρονται οι παραδόσεις πυραύλων για την ουκρανική αεράμυνα, ενώ η Ρωσία επωφελείται από χαλάρωση ή καθυστερήσεις στην εφαρμογή κυρώσεων, αυτό συνιστά, δυστυχώς, άρνηση αναγνώρισης της πραγματικότητας από την πλευρά των εταίρων μας».

Ο Τραμπ έχει επικρίνει επανειλημμένα τον Ουκρανό πρόεδρο, υποστηρίζοντας ότι θα έπρεπε να αντικατασταθεί.

«Ο Ζελένσκι δεν βοηθά ιδιαίτερα την κατάσταση. Νομίζω ότι δεν θέλει να σταματήσει τον πόλεμο», δήλωσε ο Τραμπ τη Δευτέρα στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. «Πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να διαπραγματευτεί κάποιος άλλος εκ μέρους της Ουκρανίας».

Οι δηλώσεις αυτές αναμένεται να προκαλέσουν περαιτέρω αντιδράσεις στο Κίεβο, όπου η κοινωνία έχει υποστεί τις συνέπειες πολυετούς πολέμου και η κοινή γνώμη τάσσεται ευρέως υπέρ του τερματισμού του, υπό την προϋπόθεση ότι αυτός δεν θα οδηγήσει σε ήττα της χώρας.

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