Ο Τραμπ ανοιχτός σε συνάντηση με Πούτιν και Σι - Για την Ουκρανία θα διαπραγματευθεί... άλλος

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι θα ήταν ανοιχτός σε μια συνάντηση με τους ηγέτες της Ρωσίας και της Κίνας, προκειμένου να συζητήσουν τον πυρηνικό αφοπλισμό.

Οι δηλώσεις του Τραμπ έγιναν μετά το δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν πρότεινε να συναντηθεί τον επόμενο μήνα με τον Τραμπ και τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ, προκειμένου να συζητήσουν για την Ουκρανία. Στόχος της πρωτοβουλίας θα ήταν η διαπραγμάτευση μιας συμφωνίας για τον τερματισμό της τετραετούς σύγκρουσης, με όρους που θα ευνοούσαν τη Μόσχα.

Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι θα ήταν πρόθυμος να συμμετάσχει σε μια τέτοια τριμερή συνάντηση, «όχι τόσο για την Ουκρανία, επειδή η Ρωσία, ειλικρινά, στο θέμα της Ουκρανίας, δεν έχει κάνει πολλά — και το ίδιο ισχύει για την Κίνα».

Αντίθετα, όπως είπε, «θα συναντιόμασταν για να συζητήσουμε τα πυρηνικά όπλα και τον πυρηνικό αφοπλισμό».

Ο Τραμπ χαρακτήρισε μια συνάντηση των ηγετών των τριών χωρών για τον πυρηνικό αφοπλισμό «ένα πολύ θετικό γεγονός για τον κόσμο». Όπως ανέφερε, η συνάντηση πιθανότατα θα πραγματοποιούνταν στην Κίνα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόκειται να επισκεφθεί την Κίνα τον επόμενο μήνα, στο πλαίσιο συνάντησης των χωρών της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC). Θα είναι η δεύτερη επίσκεψή του στην Κίνα κατά τη διάρκεια της δεύτερης προεδρικής του θητείας.

Οι σχέσεις με τη Ρωσία και η ένταση με την Ουκρανία

Η σχέση του Τραμπ με τον Πούτιν έχει βρεθεί στο επίκεντρο της προσοχής τις τελευταίες εβδομάδες, μετά την ανακοίνωση συμφωνίας για την προμήθεια ντίζελ από τη Ρωσία. Η εξέλιξη αυτή σημειώθηκε ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος δεχόταν πιέσεις στο εσωτερικό των ΗΠΑ εξαιτίας της αύξησης του κόστους ζωής, η οποία επιβράδυνε την αμερικανική οικονομία και περιόριζε τις πολιτικές προοπτικές των Ρεπουμπλικανών ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Την ίδια στιγμή, οι σχέσεις του με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχουν γίνει ακόμη πιο τεταμένες.

Τη Δευτέρα, ο Τραμπ επανέλαβε την έκκλησή του να αντικατασταθεί ο Ζελένσκι ως επικεφαλής διαπραγματευτής της χώρας, δηλώνοντας: «Για να είμαι ειλικρινής, πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να διαπραγματευτεί κάποιος άλλος εκ μέρους της Ουκρανίας».

«Έχουμε δώσει πολλά στην Ουκρανία, εκείνη δεν μας έχει δώσει τίποτα. Να το θυμάστε αυτό», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Την Παρασκευή, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέστειλε την εφαρμογή κυρώσεων κατά της Ρωσίας, οι οποίες επρόκειτο να επιβληθούν βάσει διακομματικού νομοσχεδίου που είχε υπογράψει τον προηγούμενο μήνα. Η απόφασή του προκάλεσε επικρίσεις από μέλη του Κογκρέσου, μεταξύ των οποίων και σύμμαχοί του, καθώς και Ρεπουμπλικανοί βουλευτές.

Το Σαββατοκύριακο, ο Τραμπ υπερασπίστηκε τις πρόσφατες αποφάσεις του σχετικά με τη Ρωσία, γράφοντας σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι βρίσκεται στη διαδικασία «διαπραγμάτευσης της ειρήνης στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι δεν θέλει να κάνει κάτι που θα μπορούσε «να απομακρύνει ανόητα τη Ρωσία από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Όπως έχει δηλώσει, πρωταρχικός του στόχος είναι να σταματήσει η αιματοχυσία σε έναν πόλεμο που έχει στοιχίσει τη ζωή σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους.