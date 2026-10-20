ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Σε αντίθεση με τον Τραμπ, ο Βανς αρνείται να στηρίξει τον Νετανιάχου στις εκλογές του Ισραήλ
Ειδήσεις
11:33 - 20 Οκτ 2026

Σε αντίθεση με τον Τραμπ, ο Βανς αρνείται να στηρίξει τον Νετανιάχου στις εκλογές του Ισραήλ

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, αρνήθηκε να υποστηρίξει τον Μπενιαμίν Νετανιάχου ενόψει των επικείμενων εκλογών στο Ισραήλ, διαφοροποιούμενος από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει εκφράσει τη στήριξή του στον Ισραηλινό πρωθυπουργό.

Σε ανάρτησή του την Κυριακή στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Νετανιάχου «υπήρξε ένας σπουδαίος πρωθυπουργός-πολεμιστής και ένας ακόμη σπουδαιότερος εταίρος για την ειρήνη, στη μάχη κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν».

Οι εκλογές της 27ης Οκτωβρίου είναι οι πρώτες εθνικές εκλογές στο Ισραήλ μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 και θα αποτελέσουν ουσιαστικά δημοψήφισμα για τον τρόπο με τον οποίο ο Νετανιάχου διαχειρίστηκε την κρίση που ακολούθησε.

Όταν ρωτήθηκε τη Δευτέρα αν στηρίζει και ο ίδιος τον μακροβιότερο πρωθυπουργό στην ιστορία της χώρας, ο Βανς απάντησε:

«Εγώ στηρίζω Αμερικανούς υποψηφίους και εκεί έχω επικεντρωθεί, στις ενδιάμεσες εκλογές. Επομένως, δεν εμπλέκομαι στις ισραηλινές εκλογές».

«Δεν είμαι ούτε κατά της υποστήριξής του ούτε υπέρ της υποστήριξής του. Δεν εμπλέκομαι στην ισραηλινή πολιτική», δήλωσε ο Βανς σε συνέντευξή του στον δημοσιογράφο Μαρκ Χάλπεριν.

Ο Βανς έχει εμπλακεί και στο παρελθόν στην πολιτική άλλων χωρών. Τον Απρίλιο επισκέφθηκε τη Βουδαπέστη, στην Ουγγαρία, προκειμένου να εκφράσει δημόσια τη στήριξή του στην προσπάθεια του τότε πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν να επανεκλεγεί, μόλις πέντε ημέρες πριν από τις εκλογές. Τότε, ο Βανς είχε δηλώσει ότι βρισκόταν στη Βουδαπέστη «για να τον βοηθήσει σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία».

Την περασμένη χρονιά, ο Βανς είχε επίσης συναντηθεί με την Άλις Βάιντελ, ηγέτιδα του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), στο περιθώριο της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου.

Ο Βανς έχει υιοθετήσει διαφορετική προσέγγιση από εκείνη του Τραμπ όσον αφορά τις σχέσεις των ΗΠΑ με το Ισραήλ. Έχει κατηγορήσει ορισμένα στελέχη της ισραηλινής κυβέρνησης ότι βρίσκονται πίσω από μια εκστρατεία με στόχο τη διαμόρφωση της αμερικανικής κοινής γνώμης σχετικά με τον πόλεμο με το Ιράν και την υπονόμευση των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Έχει επίσης δηλώσει ότι το Ισραήλ είναι σύμμαχος των ΗΠΑ, αλλά δεν είναι σημαντικότερο από τους άλλους Αμερικανούς συμμάχους. Οι θέσεις του Βανς έχουν προκαλέσει επικρίσεις από ορισμένους Ρεπουμπλικανούς, οι οποίοι θεωρούν ότι οι δεσμοί μεταξύ των ΗΠΑ και του Ισραήλ είναι ιδιαίτεροι και έχουν ξεχωριστή σημασία.

Καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, ο Βανς πραγματοποιεί εκτεταμένες περιοδείες με στόχο να ενισχύσει τους Ρεπουμπλικανούς υποψηφίους. Παράλληλα, έχει αποφύγει να εκφράζει προσωπικά τις δικές του προτιμήσεις για υποψηφίους, ανεξάρτητα από τις επιλογές του Τραμπ.

Ωστόσο, έχει εκφράσει τη στήριξή του σε ορισμένους υποψηφίους με τους οποίους διατηρεί προσωπικούς δεσμούς, όπως στον ετεροθαλή αδελφό του, Κόρι Μπόουμαν, ο οποίος είναι υποψήφιος για τη δημαρχία του Σινσινάτι.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Εμανουέλ Μακρόν: Δέκα χρόνια... αποτυχίες φέρνουν τη Λεπέν
Ειδήσεις

Εμανουέλ Μακρόν: Δέκα χρόνια... αποτυχίες φέρνουν τη Λεπέν

Τσουκαλάς: Κυβέρνηση και μέρος της αντιπολίτευσης θέλουν να εργαλειοποιήσουν τις διαδηλώσεις
Πολιτική

Τσουκαλάς: Κυβέρνηση και μέρος της αντιπολίτευσης θέλουν να εργαλειοποιήσουν τις διαδηλώσεις

Χατζηδάκης: Αντίθετος με την πρόταση Καράογλου - Στόχος η αυτοδυναμία
Πολιτική

Χατζηδάκης: Αντίθετος με την πρόταση Καράογλου - Στόχος η αυτοδυναμία

Ο Μητσοτάκης καλωσόρισε έξι γυναίκες στα ψηφοδέλτια της ΝΔ
Πολιτική

Ο Μητσοτάκης καλωσόρισε έξι γυναίκες στα ψηφοδέλτια της ΝΔ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
20/10/2026 - 13:09

Μητσοτάκης: Μόνο αυτή η κυβέρνηση συνομιλεί με το αύριο, άλλοι μένουν εγκλωβισμένοι στο χθες

Εργασιακά
20/10/2026 - 13:00

ΔΥΠΑ: Μειώθηκαν κατά 9% οι εγγεγραμμένοι άνεργοι σε σχέση με τον περσινό Σεπτέμβριο

Αναλύσεις
20/10/2026 - 12:59

Επίσημα στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου η Capital Maritime Finance του Ευάγγελου Μαρινάκη

Πολιτική
20/10/2026 - 12:57

ΠΑΣΟΚ: Ουσιαστική ενίσχυση των περιφερειακών Πανεπιστημίων και ίσες ευκαιρίες για τη νέα γενιά

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
20/10/2026 - 12:51

Το Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens δικαίωσε κάθε προσδοκία – Οι στιγμές που θα μείνουν αξέχαστες στους fans

Πολιτική
20/10/2026 - 12:32

Μπακογιάννη: Ο πρωθυπουργός θα αναλάβει τις ευθύνες του αν η ΝΔ πέσει στο 25% 

Ειδήσεις
20/10/2026 - 12:31

Εμανουέλ Μακρόν: Δέκα χρόνια... αποτυχίες φέρνουν τη Λεπέν

Ειδήσεις
20/10/2026 - 12:28

Μερτς: Η Γερμανία επιδιώκει να τετραπλασιάσει την υπολογιστική της ικανότητα στη ΤΝ

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
20/10/2026 - 12:25

Ryanair: Ιστορική αύξηση στα εισιτήρια το επόμενο 12μηνο – Έως 20% το 2027

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
20/10/2026 - 12:22

Protergia Value Gas Sure 2.0: Σταθερή τιμή φυσικού αερίου, για να απολαμβάνεις μεγαλύτερη σιγουριά όλο τον χειμώνα

Οικονομία
20/10/2026 - 12:18

EΛΣΤΑΤ: Αύξηση 5,7% στα κρούσματα λοιμωδών νοσημάτων το 2025 – Η εικόνα για γρίπη, φυματίωση και ιλαρά

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
20/10/2026 - 12:14

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 2,6% στις αφίξεις και 2,1% στις διανυκτερεύσεις τον Αύγουστο

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
20/10/2026 - 12:09

Άλμα 17,8% στον τζίρο της βιομηχανίας τον Αύγουστο 2026 – Αύξηση 31,5% στις εξαγωγές

Υγεία
20/10/2026 - 11:58

Συμπληρώματα διατροφής: Η αυξανόμενη ζήτηση, οι ανησυχίες για τις παρενέργειες και η πρόκληση της ρύθμισης

Ειδήσεις
20/10/2026 - 11:57

Αθώοι ο πατέρας Αντώνιος και δύο συνεργάτες του για την υπόθεση της Κιβωτού του Κόσμου στα Ιωάννινα

Επιχειρήσεις
20/10/2026 - 11:52

Bureau Veritas Hellas: Η ενεργειακή αποδοτικότητα καθορίζει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων

Πολιτική
20/10/2026 - 11:44

Τσουκαλάς: Κυβέρνηση και μέρος της αντιπολίτευσης θέλουν να εργαλειοποιήσουν τις διαδηλώσεις

Επιχειρήσεις
20/10/2026 - 11:37

Πώς θωρακίζονται οι επιχειρήσεις απέναντι στις κυβερνοαπειλές

Χρηματιστήρια
20/10/2026 - 11:36

Σε αρνητικό έδαφος κινούνται οι ευρωαγορές λόγω πιέσεων από τον τεχνολογικό κλάδο

Ειδήσεις
20/10/2026 - 11:33

Σε αντίθεση με τον Τραμπ, ο Βανς αρνείται να στηρίξει τον Νετανιάχου στις εκλογές του Ισραήλ

Πολιτική
20/10/2026 - 11:27

ΠΑΣΟΚ: Βρήκε ο Μπεκίρης το πτυχίο του ή ακόμη ψάχνει;

Επιχειρήσεις
20/10/2026 - 11:22

Το Netflix, η κυρίαρχη υπηρεσία streaming στον κόσμο, έφτασε σε αδιέξοδο - Ποιες αλλαγές προωθεί

Ειδήσεις
20/10/2026 - 11:15

Στρατηγική συνεργασία του νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

Πολιτική
20/10/2026 - 11:15

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δικαίωση για την Παρασκευή Τυχεροπούλου – Ομόφωνη αθώωση από το πειθαρχικό της ΑΑΔΕ

Ειδήσεις
20/10/2026 - 11:10

Στην Πάτμο και τη Λέρο ο Σταύρος Παπασταύρου - Έργα για το νερό, στήριξη στις υποδομές της νησιωτικής Ελλάδας

Ειδήσεις
20/10/2026 - 11:07

Συναγερμός στο Χαϊδάρι: Εντοπίστηκε αντικείμενο που μοιάζει με χειροβομβίδα σε πάρκο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
20/10/2026 - 11:05

Αλλάζει χέρια το ιστορικό κτίριο στη Χρήστου Λαδά με ένοικο τη ΔΕΗ

Σχόλια Αγοράς
20/10/2026 - 11:03

ΧΑ: Επιφυλακτικότητα και επιλεκτικές κινήσεις στο ταμπλό – Στο επίκεντρο οι τράπεζες και οι διεθνείς πιέσεις

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
20/10/2026 - 10:59

Οι φούρνοι της γειτονιάς εκπέμπουν SOS - Επιστολή στον Μητσοτάκη για επιχορήγηση στην ενέργεια

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
20/10/2026 - 10:47

Πότε κάνει «πρεμιέρα» η νέα διαδικασία για την απαλλαγή ΕΦΚ και αναλογούντος ΦΠΑ στο αγροτικό πετρέλαιο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ