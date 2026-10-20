Σε αντίθεση με τον Τραμπ, ο Βανς αρνείται να στηρίξει τον Νετανιάχου στις εκλογές του Ισραήλ

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, αρνήθηκε να υποστηρίξει τον Μπενιαμίν Νετανιάχου ενόψει των επικείμενων εκλογών στο Ισραήλ, διαφοροποιούμενος από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει εκφράσει τη στήριξή του στον Ισραηλινό πρωθυπουργό.

Σε ανάρτησή του την Κυριακή στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Νετανιάχου «υπήρξε ένας σπουδαίος πρωθυπουργός-πολεμιστής και ένας ακόμη σπουδαιότερος εταίρος για την ειρήνη, στη μάχη κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν».

Οι εκλογές της 27ης Οκτωβρίου είναι οι πρώτες εθνικές εκλογές στο Ισραήλ μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 και θα αποτελέσουν ουσιαστικά δημοψήφισμα για τον τρόπο με τον οποίο ο Νετανιάχου διαχειρίστηκε την κρίση που ακολούθησε.

Όταν ρωτήθηκε τη Δευτέρα αν στηρίζει και ο ίδιος τον μακροβιότερο πρωθυπουργό στην ιστορία της χώρας, ο Βανς απάντησε:

«Εγώ στηρίζω Αμερικανούς υποψηφίους και εκεί έχω επικεντρωθεί, στις ενδιάμεσες εκλογές. Επομένως, δεν εμπλέκομαι στις ισραηλινές εκλογές».

«Δεν είμαι ούτε κατά της υποστήριξής του ούτε υπέρ της υποστήριξής του. Δεν εμπλέκομαι στην ισραηλινή πολιτική», δήλωσε ο Βανς σε συνέντευξή του στον δημοσιογράφο Μαρκ Χάλπεριν.

Ο Βανς έχει εμπλακεί και στο παρελθόν στην πολιτική άλλων χωρών. Τον Απρίλιο επισκέφθηκε τη Βουδαπέστη, στην Ουγγαρία, προκειμένου να εκφράσει δημόσια τη στήριξή του στην προσπάθεια του τότε πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν να επανεκλεγεί, μόλις πέντε ημέρες πριν από τις εκλογές. Τότε, ο Βανς είχε δηλώσει ότι βρισκόταν στη Βουδαπέστη «για να τον βοηθήσει σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία».

Την περασμένη χρονιά, ο Βανς είχε επίσης συναντηθεί με την Άλις Βάιντελ, ηγέτιδα του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), στο περιθώριο της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου.

Ο Βανς έχει υιοθετήσει διαφορετική προσέγγιση από εκείνη του Τραμπ όσον αφορά τις σχέσεις των ΗΠΑ με το Ισραήλ. Έχει κατηγορήσει ορισμένα στελέχη της ισραηλινής κυβέρνησης ότι βρίσκονται πίσω από μια εκστρατεία με στόχο τη διαμόρφωση της αμερικανικής κοινής γνώμης σχετικά με τον πόλεμο με το Ιράν και την υπονόμευση των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Έχει επίσης δηλώσει ότι το Ισραήλ είναι σύμμαχος των ΗΠΑ, αλλά δεν είναι σημαντικότερο από τους άλλους Αμερικανούς συμμάχους. Οι θέσεις του Βανς έχουν προκαλέσει επικρίσεις από ορισμένους Ρεπουμπλικανούς, οι οποίοι θεωρούν ότι οι δεσμοί μεταξύ των ΗΠΑ και του Ισραήλ είναι ιδιαίτεροι και έχουν ξεχωριστή σημασία.

Καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, ο Βανς πραγματοποιεί εκτεταμένες περιοδείες με στόχο να ενισχύσει τους Ρεπουμπλικανούς υποψηφίους. Παράλληλα, έχει αποφύγει να εκφράζει προσωπικά τις δικές του προτιμήσεις για υποψηφίους, ανεξάρτητα από τις επιλογές του Τραμπ.

Ωστόσο, έχει εκφράσει τη στήριξή του σε ορισμένους υποψηφίους με τους οποίους διατηρεί προσωπικούς δεσμούς, όπως στον ετεροθαλή αδελφό του, Κόρι Μπόουμαν, ο οποίος είναι υποψήφιος για τη δημαρχία του Σινσινάτι.