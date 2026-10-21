Γαλλία: Σε υψηλό 23 ετών τα ομόλογα – Πάνω από το 5%

Η απόδοση του γαλλικού 10ετούς κρατικού ομολόγου αναφοράς ξεπέρασε πρόσκαιρα το όριο του 5% την Τετάρτη, για πρώτη φορά από το 2002, καθώς η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλαπλές κρίσεις.

Σύμφωνα με το CNBC, η μαζική κοινωνική αναταραχή πυροδότησε εκτεταμένες βίαιες διαδηλώσεις και επεισόδια ταραχών το Σαββατοκύριακο, εν μέσω ευρείας δυσαρέσκειας στην κοινή γνώμη.

Την ίδια ώρα, η γαλλική κυβέρνηση δυσκολεύεται να εξασφαλίσει την έγκριση του κρατικού προϋπολογισμού από ένα βαθιά διχασμένο κοινοβούλιο, καθώς εντείνονται οι πιέσεις των αγορών για σημαντική δημοσιονομική εξυγίανση, λόγω της διόγκωσης του δημόσιου χρέους και του υψηλού δημοσιονομικού ελλείμματος.

Η απόδοση του 10ετούς γαλλικού κρατικού ομολόγου (OAT) καταγραφόταν τελευταία αυξημένη κατά 6 μονάδες βάσης, στο 4,9794%, αφού λίγο πριν από τις 11:30 το πρωί, ώρα Παρισιού (12:30 ώρα Ελλάδας), είχε υπερβεί προσωρινά το 5%.