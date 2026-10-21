ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Γαλλία: Σε υψηλό 23 ετών τα ομόλογα – Πάνω από το 5%
Ειδήσεις
12:54 - 21 Οκτ 2026

Γαλλία: Σε υψηλό 23 ετών τα ομόλογα – Πάνω από το 5%

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Η απόδοση του γαλλικού 10ετούς κρατικού ομολόγου αναφοράς ξεπέρασε πρόσκαιρα το όριο του 5% την Τετάρτη, για πρώτη φορά από το 2002, καθώς η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλαπλές κρίσεις.

Σύμφωνα με το CNBC, η μαζική κοινωνική αναταραχή πυροδότησε εκτεταμένες βίαιες διαδηλώσεις και επεισόδια ταραχών το Σαββατοκύριακο, εν μέσω ευρείας δυσαρέσκειας στην κοινή γνώμη.

Την ίδια ώρα, η γαλλική κυβέρνηση δυσκολεύεται να εξασφαλίσει την έγκριση του κρατικού προϋπολογισμού από ένα βαθιά διχασμένο κοινοβούλιο, καθώς εντείνονται οι πιέσεις των αγορών για σημαντική δημοσιονομική εξυγίανση, λόγω της διόγκωσης του δημόσιου χρέους και του υψηλού δημοσιονομικού ελλείμματος.

Η απόδοση του 10ετούς γαλλικού κρατικού ομολόγου (OAT) καταγραφόταν τελευταία αυξημένη κατά 6 μονάδες βάσης, στο 4,9794%, αφού λίγο πριν από τις 11:30 το πρωί, ώρα Παρισιού (12:30 ώρα Ελλάδας), είχε υπερβεί προσωρινά το 5%.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

3ο Financial Crime Symposium της Deloitte: Προετοιμασία για τους νέους ευρωπαϊκούς κανόνες κατά του οικονομικού εγκλήματος
Επιχειρήσεις

3ο Financial Crime Symposium της Deloitte: Προετοιμασία για τους νέους ευρωπαϊκούς κανόνες κατά του οικονομικού εγκλήματος

Ουκρανία: Επαφές Γουίτκοφ – Πούτιν για ειρηνευτική συμφωνία – Οι όροι του Κιέβου
Ειδήσεις

Ουκρανία: Επαφές Γουίτκοφ – Πούτιν για ειρηνευτική συμφωνία – Οι όροι του Κιέβου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Πλεόνασμα 4,93 δισ. ευρώ και χρέος 362,9 δισ. το 2025
Οικονομία

ΕΛΣΤΑΤ: Πλεόνασμα 4,93 δισ. ευρώ και χρέος 362,9 δισ. το 2025

Carrefour: «Βουτιά» 14% μετά την υποβάθμιση των προβλέψεων για τα κέρδη του 2026
Επιχειρήσεις

Carrefour: «Βουτιά» 14% μετά την υποβάθμιση των προβλέψεων για τα κέρδη του 2026

Γαλλία: Ο Λεκορνί βγάζει το στρατό στις διαδηλώσεις και προειδοποιεί για οργανωμένη βία
Ειδήσεις

Γαλλία: Ο Λεκορνί βγάζει το στρατό στις διαδηλώσεις και προειδοποιεί για οργανωμένη βία

Γαλλία: Το κόστος δανεισμού σε υψηλό 14 ετών – Φόβοι για νέα κρίση χρέους
Ομόλογα

Γαλλία: Το κόστος δανεισμού σε υψηλό 14 ετών – Φόβοι για νέα κρίση χρέους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
21/10/2026 - 14:00

Ρωσία: Στέλνει το πρώτο φορτίο 40.000 τόνων ντίζελ στις ΗΠΑ

Οικονομία
21/10/2026 - 13:31

ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία έντοκων γραμματίων 26 εβδομάδων ύψους 400 εκάτ. ευρώ

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
21/10/2026 - 13:22

Ντίνος Μήτογλου και Σιλβέν Φρανσίσκο σουτάρουν χωρίς να βλέπουν το καλάθι

Εμπορεύματα
21/10/2026 - 13:21

Πετρέλαιο: Νέο «ράλι» με το Brent να ξεπερνά τα $110 δολάρια - «Φουντώνουν» οι φόβοι για την προσφορά

Ανεμοδείκτης
21/10/2026 - 13:12

Πάμε πόλεμο;

Ειδήσεις
21/10/2026 - 13:00

Φον ντερ Λάιεν: Δεν θα υπάρξει χαλάρωση των κυρώσεων στη Ρωσία

Ειδήσεις
21/10/2026 - 12:59

Η Ρωσία απελευθέρωσε 74χρονο Αμερικανό στο πλαίσιο της συνάντησης Πούτιν-Γουίτκοφ

Ειδήσεις
21/10/2026 - 12:54

Γαλλία: Σε υψηλό 23 ετών τα ομόλογα – Πάνω από το 5%

Επιχειρήσεις
21/10/2026 - 12:50

3ο Financial Crime Symposium της Deloitte: Προετοιμασία για τους νέους ευρωπαϊκούς κανόνες κατά του οικονομικού εγκλήματος

Ειδήσεις
21/10/2026 - 12:40

Ουκρανία: Επαφές Γουίτκοφ – Πούτιν για ειρηνευτική συμφωνία – Οι όροι του Κιέβου

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
21/10/2026 - 12:38

ΕΟΤ: Δράσεις ενίσχυσης του ελληνικού MICE τουρισμού σε ΗΠΑ και Πολωνία

Εμπορεύματα
21/10/2026 - 12:33

Περσικός Κόλπος: Περισσότερο πετρέλαιο εξέρχεται πλέον σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα

Ειδήσεις
21/10/2026 - 12:30

ΑΣΕΠ: 3.262 μόνιμες θέσεις στο δημόσιο - Πότε αρχίζουν οι αιτήσεις

Οικονομία
21/10/2026 - 12:22

ΕΛΣΤΑΤ: Πλεόνασμα 4,93 δισ. ευρώ και χρέος 362,9 δισ. το 2025

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
21/10/2026 - 12:03

Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας: Στηρίζει το Watergas Project δίνοντας ενέργεια στη νέα γενιά δημιουργών

Χρηματιστήρια
21/10/2026 - 11:52

Ευρωαγορές: Ήπιες μεταβολές με το βλέμμα στη Γαλλία και τα αποτελέσματα των αμερικανικών τεχνολογικών κολοσσών

Οικονομία
21/10/2026 - 11:44

ΤτΕ: Αύξηση 9,4% στις τουριστικές εισπράξεις στο οκτάμηνο

Χρηματιστήρια
21/10/2026 - 11:41

Ασιατικές αγορές: Ανάκαμψη με οδηγό τον Kospi - Επιμένουν οι ανησυχίες για την τεχνητή νοημοσύνη

Σχόλια Αγοράς
21/10/2026 - 11:37

Χρηματιστήριο: Οι αντιστάσεις και οι καταλύτες της αγοράς - Στόχος το 2Χ2

Επιχειρήσεις
21/10/2026 - 11:26

Carrefour: «Βουτιά» 14% μετά την υποβάθμιση των προβλέψεων για τα κέρδη του 2026

Πολιτική
21/10/2026 - 11:25

Προσωπική επίθεση Λαζαρίδη στη Γιαννακοπούλου που βούρκωσε on air (video) - Έντονη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ

Υγεία
21/10/2026 - 11:12

Καρκίνος: Νέα εξέταση αίματος υπόσχεται έγκαιρη ανίχνευση - Τι έδειξε μεγάλη κλινική μελέτη

Πολιτική
21/10/2026 - 11:01

Γεραπετρίτης: Δεν ήταν στο χέρι μας να αποτρέψουμε το τουρκολυβικό σύμφωνο, αλλά δεν θα εφαρμοστεί

ΕΝΔΥΣΗ
21/10/2026 - 10:58

Athens Fashion Week: Το αύριο της μόδας στο εργοστάσιο Μουζάκη

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
21/10/2026 - 10:57

Μυτιληναίος: Οι στόχοι για το γάλλιο - Η Metlen εξετάζει ήδη το γερμάνιο και το σκάνδιο

Ειδήσεις
21/10/2026 - 10:42

Μετά την «περιπέτεια» της Αθήνας: Η νέα καριέρα της Κίμπερλι – Αμοιβή έως $100.000 ανά ομιλία

Πολιτική
21/10/2026 - 10:36

Μαρκόπουλος από το Τορόντο: Η ελληνική οικονομία είναι σήμερα πιο ελκυστική για επενδύσεις

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
21/10/2026 - 10:32

Ο Οδηγός MICHELIN επεκτείνεται σε Θεσσαλονίκη και Σαντορίνη – 62 εστιατόρια στις επιλογές του 2027

Ειδήσεις
21/10/2026 - 10:31

WSJ: Ο Μασκ «ελέγχει» τον πόλεμο - Αυτός διέταξε τον περιορισμό της ταχύτητας του Starlink στην Ουκρανία

Ανακοινώσεις
21/10/2026 - 10:24

Παπουτσάνης: Άλμα τζίρου κατά 8,6% στο εννεάμηνο – Στο 56% οι εξαγωγές

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ