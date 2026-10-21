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Ουκρανία: Επαφές Γουίτκοφ – Πούτιν για ειρηνευτική συμφωνία – Οι όροι του Κιέβου
Ειδήσεις
12:40 - 21 Οκτ 2026

Ουκρανία: Επαφές Γουίτκοφ – Πούτιν για ειρηνευτική συμφωνία – Οι όροι του Κιέβου

Reporter.gr Newsroom

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Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, συνομιλεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, μία ημέρα αφότου ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ξεκαθάρισε ότι οποιαδήποτε διαπραγμάτευση για το μέλλον της χώρας του πρέπει να περιλαμβάνει το Κίεβο.

Μιλώντας αργά το βράδυ της Τρίτης (20/10)στο Όσλο, παρουσία των ηγετών της Φινλανδίας και της Νορβηγίας, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι οι συνομιλίες με Αμερικανούς αξιωματούχους ήταν εποικοδομητικές και ότι η Ουάσιγκτον επανέλαβε τη δέσμευσή της για την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία.

Τόνισε, ωστόσο, ότι οποιαδήποτε συμφωνία για το μέλλον της χώρας του θα είναι αποδεκτή μόνο εφόσον η ίδια η Ουκρανία συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το CNBC.

«Μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνο εφόσον βρισκόμαστε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι συζήτησε με Αμερικανούς εκπροσώπους τις πληροφορίες περί ενδεχόμενης τριμερούς συνάντησης μεταξύ των ΗΠΑ, της Κίνας και της Ρωσίας, με αντικείμενο τον τερματισμό της σύγκρουσης, η οποία πλησιάζει τα πέντε χρόνια.

«Τίποτα για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία», υπογράμμισε.

Στο τραπέζι το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ και οι εγγυήσεις ασφαλείας

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, στη συνάντηση του Όσλο συζητήθηκε και το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, βάσει του οποίου μια ένοπλη επίθεση εναντίον ενός κράτους-μέλους θεωρείται επίθεση εναντίον όλων των μελών της Συμμαχίας.

Παράλληλα, εξετάστηκαν «διαφορετικές μορφές εγγυήσεων ασφαλείας» για την Ουκρανία. Όπως είπε, ο Γουίτκοφ θα μεταφέρει τις σχετικές προτάσεις στη ρωσική πλευρά, με το Κίεβο να αναμένει την απάντηση της Μόσχας μέσα στην επόμενη ημέρα.

Ένταση στις σχέσεις Ουάσιγκτον – Κιέβου

Οι εξελίξεις σημειώνονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στις σχέσεις των ΗΠΑ με την Ουκρανία, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Ζελένσκι έχουν ανταλλάξει δημόσιες επικρίσεις.

Ο Τραμπ έχει κατηγορήσει τον Ουκρανό πρόεδρο ότι δεν επιθυμεί την ειρήνη, ενώ ο Ζελένσκι έχει υποστηρίξει ότι η χαλάρωση των αμερικανικών κυρώσεων κατά της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένης συμφωνίας που αφορά το ντίζελ, ενδέχεται να παρατείνει τον πόλεμο.

Ρωσικά πλήγματα σε ενεργειακές και πολιτικές υποδομές

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η Ρωσία εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον ενεργειακών υποδομών και πολιτικών στόχων σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του τουλάχιστον ένας άνθρωπος, σύμφωνα με δημοσιεύματα τοπικών μέσων ενημέρωσης.

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν μετά τη δήλωση του Τραμπ, στις 11 Οκτωβρίου, ότι είχε μεσολαβήσει για την επίτευξη μιας «ενεργειακής εκεχειρίας», στο πλαίσιο της οποίας οι δύο πλευρές θα απέφευγαν τα πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές της άλλης, εν μέσω των υψηλών τιμών του ντίζελ.

Η Ουκρανία είχε αναστείλει για τρεις ημέρες τις επιθέσεις αυτού του είδους, προτού τις επαναλάβει, επικαλούμενη τη συνέχιση των ρωσικών πληγμάτων.

Επανεκκίνηση της ανταλλαγής προειδοποιήσεων για ρωσικές επιθέσεις

Την Τρίτη, ο Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν επαναλάβει την κοινοποίηση έγκαιρων προειδοποιήσεων από τις υπηρεσίες πληροφοριών τους σχετικά με επικείμενες ρωσικές επιθέσεις.

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι συζητήσεις για τη συνδεσιμότητα μέσω του δορυφορικού δικτύου Starlink της SpaceX, καθώς και για τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, τα οποία αποτελούν σημαντικό μέρος της αμυντικής υποστήριξης της Ουκρανίας.

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