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Η Ρωσία απελευθέρωσε 74χρονο Αμερικανό στο πλαίσιο της συνάντησης Πούτιν-Γουίτκοφ
Ειδήσεις
12:59 - 21 Οκτ 2026

Η Ρωσία απελευθέρωσε 74χρονο Αμερικανό στο πλαίσιο της συνάντησης Πούτιν-Γουίτκοφ

Reporter.gr Newsroom

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Ο Στίβεν Χάμπαρντ, ένας Αμερικανός που κρατούνταν στη Ρωσία για περισσότερα από τέσσερα χρόνια με την κατηγορία ότι πολέμησε ως μισθοφόρος στην Ουκρανία, αφέθηκε ελεύθερος κατά την επίσκεψη του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, στην Αγία Πετρούπολη.

Ο Χάμπαρντ, συνταξιούχος εκπαιδευτικός από το Μίσιγκαν, είχε χαρακτηριστεί από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ των ΗΠΑ ως πρόσωπο που κρατούνταν άδικα. Την Τρίτη, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είχε θέσει την υπόθεση του Χάμπαρντ στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Μετά τη συνάντηση, ο Γουίτκοφ ευχαρίστησε τον Πούτιν για την απελευθέρωση του Χάμπαρντ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Πούτιν δήλωσε ότι ο Χάμπαρντ βρισκόταν στο αεροδρόμιο Πούλκοβο της Αγίας Πετρούπολης, το ίδιο αεροδρόμιο στο οποίο είχε προσγειωθεί νωρίτερα την Τετάρτη ο Γουίτκοφ.

Πριν από το ταξίδι του Γουίτκοφ στη Μόσχα, Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η επίσκεψη του ειδικού απεσταλμένου «αναμενόταν να περιλαμβάνει προσπάθειες για την εξασφάλιση της απελευθέρωσης του Αμερικανού πολίτη Χάμπαρντ, ο οποίος κρατείται άδικα, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη δέσμευση του προέδρου Τραμπ να φέρει τους Αμερικανούς πίσω στην πατρίδα τους».

Ο Χάμπαρντ πέρασε δεκαετίες στο εξωτερικό εργαζόμενος ως καθηγητής αγγλικών. Το 2014 μετακόμισε στην πόλη Ιζιούμ, στην ανατολική Ουκρανία, η οποία καταλήφθηκε από τις ρωσικές δυνάμεις στην αρχή του πολέμου κατά της Ουκρανίας, το 2022.

Σύμφωνα με τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, οι Ρώσοι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι ο Χάμπαρντ πολέμησε στην Ιζιούμ, αφού υπέγραψε σύμβαση με αμοιβή περίπου 1.000 δολαρίων τον μήνα. Η αδελφή του, Πατρίσια Χάμπαρντ Φοξ, δήλωσε ότι η κατηγορία αυτή ήταν ψευδής.

Κι άλλοι Αμερικανοί εξακολουθούν να κρατούνται σε ρωσικές φυλακές

Ο Χάμπαρντ είναι ο τελευταίος Αμερικανός που απελευθερώνεται από τη ρωσική κράτηση.

Τον Αύγουστο, ο Ρόμπερτ Γκίλμαν αφέθηκε ελεύθερος από τη ρωσική κράτηση για ανθρωπιστικούς λόγους, εν μέσω σοβαρών ανησυχιών για την κατάσταση της υγείας του. Ο βετεράνος των Πεζοναυτών των ΗΠΑ επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες με ειδικά διαμορφωμένο ιατρικό αεροσκάφος, εμφανώς εξαντλημένος και με σοβαρή απώλεια βάρους. Η οργάνωση που υποστήριζε την υπόθεσή του ανέφερε ότι ο Γκίλμαν είχε υποστεί βασανιστήρια κατά την κράτησή του στη Ρωσία.

Ωστόσο, πολλοί άλλοι Αμερικανοί εξακολουθούν να βρίσκονται φυλακισμένοι στη Ρωσία:

- Αντρέ Χατσατουριάν: Συνελήφθη το 2021 και καταδικάστηκε σε οκτώμισι χρόνια φυλάκισης για λαθρεμπόριο όπλων — κατηγορίες τις οποίες αρνείται. Ο Χατσατουριάν, Αμερικανός αρμενικής καταγωγής, συνελήφθη ενώ ταξίδευε από τις ΗΠΑ προς την Αρμενία μέσω Μόσχας.

- Ντέιβιντ Μπαρνς: Συνελήφθη το 2022. Σύμφωνα με το Ίδρυμα Foley, το οποίο υποστηρίζει Αμερικανούς ομήρους και ανθρώπους που κρατούνται άδικα, συνελήφθη μετά τις καταγγελίες της πρώην συζύγου του για κακοποίηση. Η γυναίκα είχε απαγάγει τους γιους τους από το Τέξας και τους είχε μεταφέρει στη Ρωσία. Οι καταγγελίες περί κακοποίησης είχαν ήδη απορριφθεί δύο φορές από τις αρχές του Τέξας.

- Αλεξάντερ Αντόνοφ: Ήρθε στις ΗΠΑ ως Σοβιετικός πρόσφυγας και αργότερα απέκτησε την αμερικανική υπηκοότητα. Συνελήφθη το 2025, όταν επιχείρησε να περάσει τα σύνορα από τη Ρωσία προς την Εσθονία. Σύμφωνα με το Ίδρυμα Foley, κατηγορήθηκε για «αντιρωσικά αισθήματα». Καταδικάστηκε σε έξι χρόνια φυλάκισης για υποκίνηση τρομοκρατίας και εξτρεμισμού.

- Όλγα Τζέζλερ: Μόνιμη κάτοικος των ΗΠΑ, συνελήφθη με την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών και καταδικάστηκε σε δέκα χρόνια φυλάκισης το 2022. Σύμφωνα με το Ίδρυμα Foley, μετέφερε νόμιμο έλαιο CBD στη Ρωσία για την αδελφή της, η οποία έπασχε από καρκίνο του μαστού. Το Ίδρυμα υποστηρίζει ότι οι Ρώσοι εισαγγελείς ταξινόμησαν σκόπιμα την ουσία λανθασμένα, χαρακτηρίζοντάς την ως έλαιο χασίς.

- Τσακ Ζίμερμαν: Οι υποστηρικτές του τον περιγράφουν ως βετεράνο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, ο οποίος αναχαιτίστηκε από το ρωσικό ναυτικό ενώ έπλεε σε διεθνή ύδατα. Κατηγορήθηκε για λαθρεμπόριο όπλων επειδή είχε πυροβόλο όπλο στο σκάφος του.

Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε μετά την απελευθέρωση του Γκίλμαν ότι οι ΗΠΑ ελπίζουν πως η εξέλιξη αυτή «θα οδηγήσει στην απελευθέρωση των Αμερικανών που κρατούνται άδικα στη Ρωσία».

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