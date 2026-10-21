Γαλλία: Νέος γύρος κινητοποιήσεων το Σάββατο (24/10) - Γενική απεργία στις 5 Νοεμβρίου

Το Παρίσι προετοιμάζεται για τον δεύτερο γύρο των διαδηλώσεων που έχει προγραμματιστεί για το προσεχές Σάββατο (24/10), με τις αρχές να ελπίζουν ότι θα αποφευχθούν τα εκτεταμένα επεισόδια και οι λεηλασίες που σημειώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα. Την ίδια ώρα, τα εργατικά συνδικάτα προανήγγειλαν γενική απεργία για τις 5 Νοεμβρίου, εντείνοντας την πίεση προς την κυβέρνηση.

Εκπρόσωπος του κινήματος των «κίτρινων γιλέκων» ενημέρωσε σήμερα (21/10) τις αστυνομικές αρχές της γαλλικής πρωτεύουσας για την πρόθεση των διαδηλωτών να συγκεντρωθούν το Σάββατο, από το μεσημέρι έως τις πρώτες απογευματινές ώρες. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό τους, η πορεία θα ξεκινήσει από την πλατεία της Βαστίλης και θα ολοκληρωθεί στην περιοχή της Όπερας.

Μέχρι στιγμής, οι αστυνομικές αρχές δεν έχουν γνωστοποιήσει αν θα εγκρίνουν τη συγκεκριμένη διαδρομή ή αν θα ζητήσουν να πραγματοποιηθεί η κινητοποίηση σε διαφορετική πορεία.

Τα βασικά αιτήματα των «κίτρινων γιλέκων», σύμφωνα με εκπρόσωπό τους, αφορούν το πάγωμα των τιμών στα είδη πρώτης ανάγκης, τη βενζίνη και το φυσικό αέριο, με επίκεντρο την επιβάρυνση των νοικοκυριών από το αυξημένο κόστος διαβίωσης.

Παράλληλα, εκπρόσωποι των εργατικών συνδικάτων, οι οποίοι συναντήθηκαν σήμερα με τον πρωθυπουργό της Γαλλίας, εξέφρασαν την πρόθεσή τους να προχωρήσουν σε γενική απεργία στις 5 Νοεμβρίου.

Η επικεφαλής του συνδικάτου CGT, Σοφί Μπινέ, απηύθυνε κάλεσμα σε μαθητές και φοιτητές να συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις εκείνης της ημέρας. Παράλληλα, ζήτησε από τα μέλη του συνδικάτου να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία όσων συμμετάσχουν στις διαδηλώσεις.

Την ίδια στιγμή, εκπρόσωπος των πυροσβεστών και των αστυνομικών εξέφρασε χθες την έντονη δυσαρέσκεια για τη σωματική και ψυχική εξάντληση των εργαζομένων στις υπηρεσίες ασφαλείας και πυρόσβεσης. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι οι δυνάμεις τους θα βρίσκονται το προσεχές Σάββατο στο κέντρο του Παρισιού, επικαλούμενος το πατριωτικό τους καθήκον.