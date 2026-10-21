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Ρωσία: Εντός 48ωρου αποπλέει το πρώτο τάνκερ με 40.000 τόνους ντίζελ για τις ΗΠΑ
Ειδήσεις
17:18 - 21 Οκτ 2026

Ρωσία: Εντός 48ωρου αποπλέει το πρώτο τάνκερ με 40.000 τόνους ντίζελ για τις ΗΠΑ

Reporter.gr Newsroom

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Έτοιμο να αναχωρήσει μέσα στις επόμενες 48 έως 72 ώρες είναι το πρώτο ρωσικό δεξαμενόπλοιο με προορισμό τις ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν.  

Κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό απεσταλμένο, Στιβ Γουίτκοφ, ο Πούτιν αναφέρθηκε στη συνεργασία των δύο χωρών και γνωστοποίησε ότι «το πρώτο δεξαμενόπλοιο θα αναχωρήσει σε δύο – τρεις ημέρες με 40 χιλιάδες τόνους ντίζελ και θα ακολουθήσουν το ένα μετά το άλλο».

Παράλληλα, σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο, η Μόσχα έχει τη δυνατότητα να προμηθεύσει την αμερικανική αγορά και με μεγάλες ποσότητες λιπασμάτων.

Ο Πούτιν υποστήριξε ακόμη ότι η συμφωνία για την προμήθεια ντίζελ είχε ως αποτέλεσμα να υποχωρήσουν οι τιμές στις διεθνείς αγορές κατά 5% έως 6%.

Από την πλευρά του, ο Γουίτκοφ ευχαρίστησε τον Ρώσο πρόεδρο για την απόφαση, μεταφέροντας την εκτίμηση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Οι συνομιλίες Πούτιν – Γουίτκοφ

Η συνάντηση του Πούτιν με τον Αμερικανό απεσταλμένο πραγματοποιήθηκε στην Αγία Πετρούπολη και είχε στο επίκεντρο τη σύγκρουση στην Ουκρανία, τις σχέσεις και τη συνεργασία Ρωσίας – ΗΠΑ, καθώς και τις εξελίξεις γύρω από το Ιράν.

«Θέλω να σας ευχαριστήσω εσάς και τον πρόεδρο Τραμπ για την προσοχή σας στα ζητήματα επίλυσης της κρίσης στην Ουκρανία», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος κατά την έναρξη της συνάντησης.

Στη συνέχεια, ο Πούτιν ζήτησε να ενημερωθεί για την έκβαση των διαβουλεύσεων που πραγματοποιήθηκαν την προηγούμενη ημέρα στη Νορβηγία, με τη συμμετοχή αντιπροσωπειών από την Ουάσινγκτον, το Κίεβο και τις Βρυξέλλες.

Ο Γουίτκοφ χαρακτήρισε παραγωγικές τις συνομιλίες στο Όσλο, ενώ μετέφερε στην Αγία Πετρούπολη έγγραφα στα οποία αποτυπώνονται οι προσεγγίσεις για την ειρηνευτική διαδικασία. Σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχουν περιθώρια για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ εξέφρασε, επίσης, την ελπίδα ότι ο Πούτιν θα εξετάσει το ενδεχόμενο επανεκκίνησης των εργασιών της τριμερούς ομάδας Ρωσίας – ΗΠΑ – Ουκρανίας, η οποία θα μπορούσε να αναλάβει τη συζήτηση τεχνικών ζητημάτων.

Παράλληλα, ευχαρίστησε τη ρωσική πλευρά για την απελευθέρωση του Αμερικανού Στίβεν Χάμπαρντ.

Ο Ρώσος πρόεδρος διευκρίνισε ότι εκείνη την ώρα βρισκόταν στο αεροδρόμιο Πούλκοβο.

Στο επίκεντρο και η Μέση Ανατολή

Ο Πούτιν ανέφερε ακόμη ότι επιθυμεί να ενημερωθεί για την αμερικανική αξιολόγηση των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

«Γνωρίζετε ότι έχουμε μια ιδιαίτερη, εμπιστευτική σχέση με το Ιράν, η οποία έχει χτιστεί εδώ και δεκαετίες. Και αν μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε για να επιλύσουμε αυτήν την κρίση, θα το κάνουμε με χαρά», εξήγησε.

Επιπλέον, ο Ρώσος πρόεδρος γνωστοποίησε ότι θα συζητήσει με τον Γουίτκοφ το ενδεχόμενο συνάντησής του με τον Τραμπ στην Κίνα.

Οι συνομιλίες διήρκεσαν περίπου τρεις ώρες. Στη συνάντηση συμμετείχαν, επίσης, ο βοηθός του Ρώσου προέδρου, Γιούρι Ουσάκοφ, και ο απεσταλμένος του Πούτιν, Κιρίλ Ντμίτριεφ.

Αντίθετα, ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Αμερικανού προέδρου, δεν κατάφερε να παραστεί με φυσική παρουσία λόγω ασθένειας και συμμετείχε στη συνάντηση μέσω διαδικτύου.

Η επίσκεψη αυτή ήταν η ένατη του Γουίτκοφ στη Ρωσία. Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, οι Αμερικανοί διαπραγματευτές είχαν αναβάλει το ταξίδι έως ότου ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, βελτιώσει τις σχέσεις του με τον Τραμπ.

Νωρίτερα, ο επικεφαλής του Λευκού Οίκου είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για την απροθυμία του Κιέβου να προχωρήσει σε ειρηνική διευθέτηση της σύγκρουσης, καθώς και για την άρνησή του να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει, μάλιστα, ότι η Ουκρανία χρειάζεται έναν νέο ηγέτη, ο οποίος θα μπορούσε να διαπραγματευτεί με τη Μόσχα.

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