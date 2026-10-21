Η κρίση στη Μέση Ανατολή μετατοπίζει την πετρελαϊκή ισχύ στην αμερικανική ήπειρο

Ο παγκόσμιος ενεργειακός χάρτης αλλάζει, με τις ισορροπίες της πετρελαϊκής ισχύος να μετατοπίζονται. Κεντρικός παράγοντας πίσω από αυτήν τη μετατόπιση η εμπλοκή των ΗΠΑ/Ισραήλ στη Μέση Ανατολή, μετά την κοινή τους επίθεση κατά του Ιράν, η οποία οδήγησε μεταξύ άλλων στις σοβαρές διαταραχές της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, από όπου περνούσε το 20% της παγκόσμιας προσφοράς. Πλέον, στον όγδοο μήνα του πολέμου στο Ιράν, ο οποίος έχει βέβαια περάσει από πολλές φάσεις αλλά δεν έχει επίσημα τερματιστεί, η ενεργειακή κρίση δείχνει πως ήρθε για να μείνει.

Η παρατεταμένη αυτή κρίση στρέφει πλέον αγοραστές και επενδυτές προς ασφαλέστερες εναλλακτικές επιλογές, πυροδοτώντας νέες εμπορικές συμφωνίες και προκαλώντας πρωτοφανή εισροή επενδυτικών κεφαλαίων στις αγορές του δυτικού ημισφαιρίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας αναλύσεων Rystad Energy, η συνολική παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Βόρεια και τη Νότια Αμερική προβλέπεται να αυξηθεί κατά 10% στη διετία που ολοκληρώνεται τον Δεκέμβριο του 2026.

Οι Financial Times σημειώνουν ότι αυτή η στροφή συνάδει με το λεγόμενο «Δόγμα Ντονρόε», τον σύγχρονο πυλώνα της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ, που στοχεύει στην αποκατάσταση της αμερικανικής πρωτοκαθεδρίας στο δυτικό ημισφαίριο.

Αργεντινή: Μηνιαίες εξαγωγές άνω των 10 δισ. δολαρίων για πρώτη φορά

Σε αυτό το νέο γεωπολιτικό και οικονομικό τοπίο, η Αργεντινή αναδεικνύεται σε μία από τις πλέον ωφελημένες χώρες, καθώς το τεράστιο σχιστολιθικό κοίτασμα της Βάκα Μουέρτα αρχίζει να αποδίδει σημαντικά αποτελέσματα, με τις μηνιαίες εξαγωγές της χώρας να ξεπερνούν για πρώτη φορά τα 10 δισ. δολάρια τον Σεπτέμβριο.

Μόνο τυχαίο δεν είναι άλλωστε που για την επόμενη δεκαετία, η Chevron σχεδιάζει επενδύσεις στη χώρα ύψους 13,8 δισ. δολαρίων με στόχο τον τριπλασιασμό της παραγωγής της, ενώ η TotalEnergies ανακοίνωσε επενδυτικό πλάνο 10 δισ. δολαρίων. Παράλληλα, η Τράπεζα Εξαγωγών-Εισαγωγών των ΗΠΑ ενέκρινε πακέτο χρηματοδότησης, ύψους 7 δισ. δολαρίων, με σκοπό τη στήριξη της χώρας στην ανάπτυξη των ενεργειακών της υποδομών και την εξόρυξη κρίσιμων ορυκτών.

Βενεζουέλα: Άνοδος 10% στην παραγωγή πετρελαίου και νέες συμφωνίες δισεκατομμυρίων

Στην ίδια κατεύθυνση, ο πετρελαϊκός κλάδος της Βενεζουέλας καταγράφει εντυπωσιακή ανάκαμψη μετά την αμερικανική παρέμβαση και την ανατροπή του προέδρου Νικολάς Μαδούρο τον Ιανουάριο.

Η παραγωγή έχει ήδη αυξηθεί κατά 10% από την αρχή του έτους, φτάνοντας τα 1,2 εκατ. βαρέλια ημερησίως, ενώ ο μακροπρόθεσμος στόχος είναι να ανέλθει στα 3 εκατ. βαρέλια. Την ίδια στιγμή, ενεργειακοί κολοσσοί όπως η Adnoc, η Shell, η BP και η Chevron προχωρούν στην υπογραφή νέων συμφωνιών δισεκατομμυρίων δολαρίων με το Καράκας.

Καναδάς: Επενδύσεις άνω των 20 δισ. δολαρίων για να γίνει ενεργειακή υπερδύναμη

Στα βόρεια της ηπείρου, ο Καναδάς, υπό τον Μαρκ Κάρνεϊ, επιδιώκει να εδραιώσει τη θέση του ως ενεργειακή υπερδύναμη, καθώς το 80% των θεσμικών επενδυτών στρέφει πλέον το ενδιαφέρον του στις καναδικές εταιρείες.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της μετατόπισης αποτελεί η πρωτοβουλία κοινοπραξίας με επικεφαλής τη Shell, η οποία δεσμεύτηκε να επενδύσει περισσότερα από 20 δισ. δολάρια, με στόχο να διπλασιάσει τη δυναμικότητα του σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG Canada, στη Βρετανική Κολομβία.

Η ενεργειακή ισχύς μετατοπίζεται προς το δυτικό ημισφαίριο

Η συγκεκριμένη τάση γίνεται ιδιαίτερα αισθητή και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου οι εξαγωγές αργού πετρελαίου και ντίζελ προς την Ευρώπη και την Ασία έχουν ενισχυθεί κατά 15%. Παράλληλα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Wood Mackenzie, η εγχώρια παραγωγή σχιστολιθικού πετρελαίου στις ΗΠΑ αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά, φτάνοντας τα 11,8 εκατ. βαρέλια ημερησίως έως τον Δεκέμβριο του 2027, δηλαδή κατά 1 εκατ. βαρέλια πάνω από τα επίπεδα πριν από τον πόλεμο.

Όπως τονίζει ο Ντάνιελ Γέργκιν, αντιπρόεδρος της S&P Global, ακόμη και τα κράτη του Περσικού Κόλπου αναμένεται να επιδιώξουν μεγαλύτερη διαφοροποίηση των επενδύσεών τους, κατευθύνοντας κεφάλαια προς τις ΗΠΑ. Την ίδια ώρα, οι ευρύτερες αναταράξεις μεταβάλλουν τις εφοδιαστικές αλυσίδες και δίνουν ώθηση στην ανάπτυξη του ενεργειακού τομέα σε περιφερειακό επίπεδο.

Σύμφωνα με τον Σράινερ Πάρκερ της Rystad Energy, η ραγδαία ενίσχυση της παραγωγής στο δυτικό ημισφαίριο έχει περιορίσει ουσιαστικά τη δυνατότητα της Σαουδικής Αραβίας και του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου να επηρεάζουν μονομερώς τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου μεσοπρόθεσμα.

Μέσα σε αυτό το νέο γεωοικονομικό περιβάλλον, οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Γουιάνα, η Αργεντινή και η Βενεζουέλα εκτιμάται ότι θα αποκτήσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαμόρφωση της παγκόσμιας ενεργειακής αγοράς.