Πούτιν: Ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης των τριμερών συνομιλιών για το Ουκρανικό

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν συμφώνησε να εξεταστεί η επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών για την Ουκρανία υπό αμερικανική διαμεσολάβηση, κατά τη συνάντησή του με τον απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, στην Αγία Πετρούπολη. Η συνάντηση, η ένατη διά ζώσης μεταξύ των δύο ανδρών, πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο αυξανόμενης ανησυχίας στο Κίεβο και στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ότι η Ουάσιγκτον απομακρύνεται από την υποστήριξή της προς την Ουκρανία.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, η Ρωσία απελευθέρωσε τον Στίβεν Χάμπαρντ, έναν συνταξιούχο Αμερικανό εκπαιδευτικό. Την ίδια ώρα, η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της ανησυχούν για περιορισμούς στην ανταλλαγή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο και στις στρατιωτικές επικοινωνίες, ενώ ο Τραμπ είχε υποσχεθεί προεκλογικά ότι θα τερμάτιζε τον πόλεμο μέσα σε 24 ώρες.

Πιθανές νέες συνομιλίες και συνάντηση Τραμπ – Πούτιν – Σι

Σύμφωνα με πληροφορίες, νέες τριμερείς τεχνικές συνομιλίες ενδέχεται να πραγματοποιηθούν στο Άμπου Ντάμπι από τις 10 Νοεμβρίου ή αργότερα, με αντικείμενο τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία και τη Ρωσία μετά τον πόλεμο. Οι τελευταίες συνομιλίες υπό αμερικανική διαμεσολάβηση είχαν διεξαχθεί τον Φεβρουάριο, πριν από τον πόλεμο ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Το Κρεμλίνο εμφανίστηκε, πάντως, λιγότερο θετικό απέναντι στις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Όσλο μεταξύ του Γουίτκοφ, του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και εκπροσώπων της Φινλανδίας, της Νορβηγίας, της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ. Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι η ουκρανική πλευρά παρουσίασε νέες ιδέες.

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ σχολίασε τις επαφές, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται και το ενδεχόμενο συνάντησης του Τραμπ με τον Πούτιν και τον Σι Τζινπίνγκ στην Κίνα τον επόμενο μήνα. Ο Ρώσος πρόεδρος έχει επίσης προσφερθεί να βοηθήσει τον Αμερικανό ομόλογό του στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, καθώς και στην προμήθεια ρωσικών λιπασμάτων προς Αμερικανούς αγρότες.

Οι απαιτήσεις της Μόσχας και οι «νέες ιδέες»

Η Ρωσία εξακολουθεί να προβάλλει σκληρούς όρους για μια συμφωνία: απαιτεί τον πλήρη έλεγχο του Ντονέτσκ, αποκλείει την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και επιμένει σε μια συνολική ειρηνευτική διευθέτηση αντί για μια προσωρινή εκεχειρία.

Στις επαφές συμμετείχε και ο Κίριλ Ντμίτριεφ, ενώ συζητήθηκε η προοπτική μεγάλων κοινών οικονομικών έργων. Ο Γουίτκοφ μετέφερε έγγραφα με προτάσεις και ιδέες, ενώ ο Τζάρεντ Κούσνερ συμμετείχε στη συζήτηση τηλεφωνικά.

Ο Ζελένσκι έχει εκφράσει την ελπίδα για μια τριμερή συνάντηση, ωστόσο το Κρεμλίνο υποστηρίζει ότι οποιαδήποτε συνάντηση Πούτιν και Ζελένσκι θα πρέπει να προετοιμαστεί προσεκτικά.

Ένταση στις σχέσεις ΗΠΑ – Ουκρανίας

Οι σχέσεις Ουάσιγκτον και Κιέβου έχουν επιβαρυνθεί μετά την ανακοίνωση του Τραμπ για συμφωνία που θα επιτρέψει την εξαγωγή ρωσικού ντίζελ στις ΗΠΑ, με στόχο τη συγκράτηση των τιμών. Παράλληλα, η Ουκρανία διαμαρτυρήθηκε για προβλήματα στην ανταλλαγή πληροφοριών και στη χρήση του στρατιωτικού συστήματος Starshield, με τον Ζελένσκι να δηλώνει ότι επιτεύχθηκε συμφωνία για την επίλυσή τους.

Η Wall Street Journal ανέφερε ότι ο Ίλον Μασκ είχε δώσει εντολή την προηγούμενη εβδομάδα να περιοριστεί η λειτουργία της στρατιωτικής έκδοσης του Starlink. Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται από τον αμερικανικό στρατό ή τον πρόεδρο, ενώ ο Τραμπ αρνήθηκε ότι ευθύνεται για τους περιορισμούς. Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει περιορίσει την πρόσβαση της Ουκρανίας στο Starlink.