WSJ: Ο Μασκ «ελέγχει» τον πόλεμο - Αυτός διέταξε τον περιορισμό της ταχύτητας του Starlink στην Ουκρανία

Ο Ίλον Μασκ διέταξε τον περιορισμό της ταχύτητας μιας στρατιωτικού τύπου εκδοχής του Starlink, στην οποία βασίζεται η Ουκρανία, μια απόφαση που προκάλεσε πανικό στο Κίεβο και σύγχυση στο εσωτερικό της κυβέρνησης Τραμπ, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους και πρόσωπα που γνωρίζουν την υπόθεση.

Η αποκάλυψη έγινε από τη Wall Street Journal, η οποία σε αποκλειστικό της ρεπορτάζ αναφέρει πως ο Μασκ είχε εκνευριστεί από τις ουκρανικές επιθέσεις της σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου ντίζελ τις τελευταίες εβδομάδες, τις οποίες ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί υπεύθυνες για τις υψηλές τιμές της ενέργειας.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Μασκ περιόρισε τις ταχύτητες στο δορυφορικό δίκτυο, καθιστώντας ουσιαστικά άχρηστα ορισμένα επιθετικά drones και μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναχαίτισης της Ουκρανίας.

Οι δημόσιες διαμαρτυρίες του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι —ο οποίος υποστήριξε ότι Ουκρανοί θα μπορούσαν να χάσουν τη ζωή τους εάν δεν αποκαθίστατο η απεριόριστη πρόσβαση στην υπηρεσία— προκάλεσαν εκτεταμένη σύγχυση σχετικά με το ποιος διέταξε τον περιορισμό, καθώς και μια άτυπη έρευνα στο εσωτερικό του Λευκού Οίκου.

Κατά τη διάρκεια της αναστάτωσης, εκπρόσωποι της SpaceX επικοινώνησαν με ομολόγους τους στον Λευκό Οίκο, επιδιώκοντας να διαμορφωθεί μια κοινή αντίληψη για το τι είχε συμβεί και να υπάρξει στη συνέχεια ένα ενιαίο μήνυμα ότι η εταιρεία και η κυβέρνηση Τραμπ είχαν συντονιστεί πριν από την εντολή του Μασκ, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Ο ίδιος ο Μασκ έγραψε στο X, λίγες ώρες αφότου έγινε γνωστός ο περιορισμός: «Οποιοιδήποτε περιορισμοί στην ταχύτητα ή στη χρήση αποφασίζονται από τον αμερικανικό στρατό και, τελικά, από τον POTUS», χρησιμοποιώντας το ακρωνύμιο για τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Τη Δευτέρα, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι δεν γνώριζε ποιος ήταν υπεύθυνος για τον περιορισμό του Starlink, προσθέτοντας: «Αλλά θα ήθελα να το μάθω».

Ορισμένοι Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι ο Μασκ ενήργησε μονομερώς και ότι ο Τραμπ δεν έδωσε συγκεκριμένη εντολή για αντίποινα κατά της Ουκρανίας.

Ωστόσο, ένα πρόσωπο που γνωρίζει την υπόθεση ανέφερε ότι ο Μασκ συνομίλησε με αρκετούς ανώτερους αξιωματούχους της κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του Τραμπ, πριν επιβάλει το νέο όριο ταχύτητας. Ουκρανοί αξιωματούχοι υποστήριξαν ότι ο περιορισμός είχε επιτρέψει σε ρωσικούς πυραύλους να παρακάμψουν την ουκρανική αεράμυνα.

Σύμφωνα πάντα με τη Wall Street Journal, ο περιορισμός, ο οποίος ξεκίνησε στις 14 Οκτωβρίου, ακολούθησε αρκετές ανακοινώσεις και δηλώσεις της κυβέρνησης Τραμπ που οι Ουκρανοί αξιωματούχοι εξέλαβαν ως εχθρικές προς τη χώρα τους, μεταξύ των οποίων επικρίσεις κατά του Ζελένσκι από τον Τραμπ και τον Μασκ.

Αυτό οδήγησε το Κίεβο να υποψιαστεί αμέσως ότι η εντολή προερχόταν είτε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ είτε από τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο.

Το περιστατικό έχει ανεβάσει τις εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας στο υψηλότερο επίπεδο από τότε που ο Τραμπ επέπληξε έντονα τον Ζελένσκι στο Οβάλ Γραφείο πέρυσι.

Παράλληλα, όμως, ανέδειξε την εξαιρετική επιρροή που ασκεί ο Μασκ στον πόλεμο, καθώς το Starlink αποτελεί ζωτικής σημασίας σύνδεσμο για τις ουκρανικές δυνάμεις στην πρώτη γραμμή, τόσο για τις επιθέσεις τους κατά των ρωσικών στρατευμάτων όσο και για την άμυνά τους απέναντι σε πλήγματα.

Με μια φαινομενικά απλή κίνηση ενός διακόπτη, ο Μασκ έχει τη δύναμη να αλλάξει την πορεία μιας φονικής σύγκρουσης.

Ο Μάικλ Κόφμαν, ειδικός στον πόλεμο στο Ίδρυμα Carnegie για τη Διεθνή Ειρήνη στην Ουάσιγκτον, δήλωσε:

«Οι ουκρανικές δυνάμεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν περιορισμούς στη χρήση επιθετικών drones και drones αναχαίτισης, με την ταχύτητα να περιορίζεται στα 160 χιλιόμετρα [99 μίλια] την ώρα. Ωστόσο, η τρέχουσα σύνδεση βρίσκεται κάτω από τα 130 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ οι περιορισμοί εξακολουθούν να παρεμποδίζουν τις ουκρανικές επιχειρήσεις επιθέσεων και την αεράμυνα».

Ο επικεφαλής Ουκρανός διπλωμάτης στην Ουάσιγκτον, Ντένις Σιένικ, δήλωσε την Τρίτη ότι η Ουκρανία εξακολουθεί να «αναμένει την επίσημη απάντηση από τις επαφές με το Πεντάγωνο και τη SpaceX σε επίπεδο ηγεσίας, προκειμένου να κατανοήσουμε τι έχει συμβεί, αλλά και να διαπιστώσουμε εάν η σύνδεση έχει αποκατασταθεί ή πρόκειται να αποκατασταθεί».

Η SpaceX δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.