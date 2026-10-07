Κοντά στα $101 το Brent – Τυφώνας στον Κόλπο του Μεξικού απειλεί πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στις ΗΠΑ

Οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν σταθερές την Τετάρτη (7/10), με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του διεθνούς σημείου αναφοράς Brent να διατηρούνται πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι επενδυτές σταθμίζουν την αύξηση των εξαγωγών από τις χώρες του Κόλπου έναντι των συνεχιζόμενων κινδύνων για την προσφορά που απορρέουν από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, καθώς και από μια καταιγίδα που κατευθύνεται προς πετρελαιοπαραγωγές περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σε αυτό το φόντο λοιπόν, το Brent κινείται αυτή την ώρα ενισχυμένο κατά 1,12% στα 101,70 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) σημειώνει επίσης αύξηση 0,5% στα 89,90 δολάρια το βαρέλι.

Σημειώνεται ότι η αγορά είναι πιθανό να παραμείνει νευρική απέναντι σε οποιαδήποτε πιθανή διαταραχή της προσφοράς, δήλωσαν οι αναλυτές εμπορευμάτων της ING, προσθέτοντας ότι οι κίνδυνοι για την προσφορά από τη Μέση Ανατολή παραμένουν απολύτως υπαρκτοί, καθώς συνεχίζονται οι επιθέσεις σε πλοία.

Ωστόσο, η προσφορά έχει αρχίσει να ανακάμπτει. Ο αγωγός Ανατολής-Δύσης της Σαουδικής Αραβίας έχει αυξήσει τις ροές του στα 5,8 εκατ. βαρέλια την ημέρα, όπως δήλωσε την Τρίτη (6/10) ο υπουργός Ενέργειας του βασιλείου, πρίγκιπας Αμπντουλαζίζ μπιν Σαλμάν.

Περίπου 12 εκατ. βαρέλια αργού πετρελαίου την ημέρα, καθώς και 2 εκατ. βαρέλια πετρελαιοειδών την ημέρα, έχουν μεταφερθεί από τη Μέση Ανατολή με δεξαμενόπλοια κατά τις τελευταίες 7 έως 10 ημέρες, δήλωσε ο επικεφαλής της Βίτολ.

Ωστόσο, το επενδυτικό κλίμα δεν χαρακτηρίζεται από βεβαιότητα ότι η πρόσφατη αύξηση της προσφοράς και των εξαγωγών από τη Μέση Ανατολή είναι βιώσιμη, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο αναλυτής της PVM, Τάμας Βάργκα.

Τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας στη Τζιζάν και τη Νατζράν επλήγησαν από δύο επιθέσεις το βράδυ της Δευτέρας, σύμφωνα με τη σαουδαραβική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, καθώς κλιμακώθηκαν οι εχθροπραξίες μεταξύ του βασιλείου και των υποστηριζόμενων από το Ιράν Χούθι της Υεμένης.

Στο μέτωπο των γεωπολιτικών εξελίξεω, οι σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δεν βρίσκονται κοντά σε αποκατάσταση, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει την Τρίτη ότι κανείς δεν γνώριζε ποιος είχε τον έλεγχο του Ιράν κατά τη διάρκεια του οκτάμηνου πολέμου.

Ανησυχία για τυφώνα που σχηματίζεται στον Κόλπο του Μεξικού

Παράλληλα, σε μια ακόμα είδηση που έχει προκαλέσει αναστάτωση στις ΗΠΑ, αμερικανοί μετεωρολόγοι δήλωσαν την Τρίτη ότι μια καταιγίδα που σχηματίζεται στον Κόλπο του Μεξικού θα εξελιχθεί στον πρώτο τυφώνα του Ατλαντικού για το 2026 μέσα στις επόμενες δύο ημέρες και είναι πιθανό να πλήξει εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Να σημειωθεί ότι οι υπεράκτιες περιοχές που βρίσκονται στην πορεία της καταιγίδας παράγουν περίπου 15% του αμερικανικού αργού πετρελαίου και 5% του φυσικού αερίου της χώρας.

Ο επικεφαλής αναλυτής της KCM Trade, Τιμ Γουότερερ, δήλωσε ότι η καταιγίδα αποτελεί μια «ανεπιθύμητη επιπλοκή για το αργό πετρέλαιο, αυξάνοντας την πιθανότητα διαταραχών στην παραγωγή και τη διύλιση, σε μια περίοδο κατά την οποία η αγορά έχει ήδη αρκετούς πονοκεφάλους από την πλευρά της προσφοράς».

Ειδικότερα, η συγκεκριμένη καταιγίδα θα μπορούσε να επηρεάσει έξι διυλιστήρια. Τα διυλιστήρια στις πολιτείες των ΗΠΑ που βρίσκονται στον Κόλπο του Μεξικού αντιπροσωπεύουν περίπου το 50% της συνολικής εθνικής δυναμικότητας, η οποία ανέρχεται σε 18,2 εκατ. βαρέλια την ημέρα.

Ανοδος για το φυσικό αέριο - Μικτά πρόσημα στα πολύτιμα μέταλλα

Την ίδια στιγμή, τα ολλανδικά συμβόλαια φυσικού αερίου παρουσιάζουν ανοδικές τάσεις το μεσημέρι της Τετάρτης ανεβαίνοντας 1,24% στα 76,63 δολάρια η μεγαβατώρα.

Παράλληλα, όσον αφορά τα πολύτιμα μέταλλα, ο χρυσός υποχωρεί 1,09% στα 4,142.15 δολάρια η ουγγιά. Την ίδια ώρα, το ασήμι σημειώνει απώλειες 1,89% στα 60,44 δολάρια η ουγγιά. Στον αντίποδα, ο χαλκός ανεβαίνει ελαφρώς 0,13% στα 6,6585 δολάρια η ουγγιά.

Στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο κερδίζει 0,60% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στα 1,1190 δολάρια ανά ευρώ, ενώ ενισχυμένο εμφανίζεται και έναντι της βρετανικής λίρας κατά 0,38% με την ισοτιμία στα 1,3226 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η λίρα εμφανίζεται ενισχυμένη κατά 0,22% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στη 0,8462 λίρα ανά ευρώ.