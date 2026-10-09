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Πετρέλαιο: Μικρή αποκλιμάκωση στις τιμές καθώς αμβλύνονται οι ανησυχίες για την προσφορά
Εμπορεύματα
13:23 - 09 Οκτ 2026

Πετρέλαιο: Μικρή αποκλιμάκωση στις τιμές καθώς αμβλύνονται οι ανησυχίες για την προσφορά

Reporter.gr Newsroom

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Οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν πτώση την Παρασκευή (9/10), καθώς οι ανησυχίες για την προσφορά από τη Μέση Ανατολή αμβλύνονται, μετά τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ δεν θα επιτεθούν στο Ιράν πριν από τις αμερικανικές εκλογές του επόμενου μήνα, εν μέσω παραγωγικών συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος έχει διαταράξει τις παγκόσμιες ενεργειακές αγορές.

Σε αυτό το φόντο λοιπόν, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου τύπου Brent υποχωρούν κατά 1,27% στα 102,96 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI) καταγράφουν μείωση 0,97% στα 90,59 δολάρια το βαρέλι.

Να σημειωθεί ότι σε εβδομαδιαία βάση, οι τιμές του Brent οδεύουν προς άνοδο, αφού την Πέμπτη έκλεισαν με κέρδη 4%, ενώ αντίθετα το WTI αναμένεται να καταγράψει μικρή εβδομαδιαία πτώση.

Η δέσμευση του Αμερικανού προέδρου ότι δεν θα επαναληφθούν οι στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, σε συνδυασμό με την επανέναρξη των εξαγωγών πετρελαϊκών προϊόντων από την Κίνα, ασκούν καθοδικές πιέσεις στις τιμές, δήλωσε ο Τάμας Βάργκα, αναλυτής της PVM Oil Associates.

«Ωστόσο, η κλιμάκωση των φρικαλεοτήτων στον Περσικό Κόλπο και στην ευρύτερη περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας έχει διαψεύσει τις ελπίδες ότι η αύξηση των εξαγωγών πετρελαίου από την περιοχή θα μπορούσε να διατηρηθεί σε βάθος χρόνου. Ως εκ τούτου, μια παρατεταμένη πτώση των τιμών του πετρελαίου στο ορατό μέλλον φαίνεται απίθανη», πρόσθεσε ο ίδιος.

Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη (8/10), ο Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον διεξάγει «παραγωγικές συνομιλίες» με το Ιράν και ότι δεν σχεδιάζεται επίθεση πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο, οι οποίες θα διεξαχθούν στις 3 Νοεμβρίου. Οι δηλώσεις του έγιναν μετά από δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία εξέταζε το ενδεχόμενο επίθεσης πριν από τις εκλογές.

Την ίδια ημέρα, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε ότι ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε πως η Τεχεράνη θα εξετάσει την απάντηση των ΗΠΑ στην πρότασή της για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ εντός επτά ημερών.

«Η προοπτική αποκλιμάκωσης της έντασης πρέπει ακόμη να ενισχυθεί με απτή πρόοδο στις διαπραγματεύσεις και με βελτίωση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ», δήλωσε η Λιν Τραν, αναλύτρια της XS.com.

Οι ΗΠΑ εξακολουθούν να ασκούν οικονομική πίεση στο Ιράν, επιδιώκοντας τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος βρίσκεται πλέον στον όγδοο μήνα. Την Πέμπτη, επέβαλαν κυρώσεις σε πρόσωπα, δίκτυα και 17 πλοία που φέρονται να εμπλέκονται στη μεταφορά ιρανικού αργού πετρελαίου, πετρελαϊκών προϊόντων και πετροχημικών.

Επισημαίνεται ότι οι τιμές του πετρελαίου παρουσίασαν έντονες διακυμάνσεις αυτή την εβδομάδα, καθώς τον Οκτώβριο έχουν ενταθεί συνολικότερα οι απειλές κατά της ναυσιπλοΐας στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ, από τα οποία, πριν από τον πόλεμο, διέρχονταν φορτία που αντιστοιχούσαν περίπου στο 20% της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου και καυσίμων.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με τη σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, έχει διαταράξει τον εφοδιασμό με διυλισμένα καύσιμα, όπως η βενζίνη, τα καύσιμα αεροσκαφών και, κυρίως, το ντίζελ.

Από τη μεριά της η Κίνα, -ο μεγαλύτερος εισαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο-, αναμένεται να επαναλάβει τις εξαγωγές διυλισμένων καυσίμων μετά από μια σύντομη διακοπή κατά τη διάρκεια των αργιών της «Χρυσής Εβδομάδας». Η κίνηση αυτή αναμένεται να συμβάλει, σε κάποιον βαθμό, στην αποκλιμάκωση των πιέσεων στην αγορά λόγω της περιορισμένης προσφοράς, όπως μετέδωσε την Παρασκευή το Reuters, επικαλούμενο πηγές.

Παράλληλα, η αγορά πετρελαίου βρίσκεται αντιμέτωπη με τον τυφώνα «Ισαΐας» στον Κόλπο του Μεξικού. Εξαιτίας της καταιγίδας, οι παραγωγοί της περιοχής έχουν διακόψει την άντληση περίπου 1,3 εκατ. βαρελιών πετρελαίου ημερησίως, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 62,9% της τρέχουσας παραγωγής, σύμφωνα με την αμερικανική Υπηρεσία Θαλάσσιων Ορυκτών Πόρων.

«Η διαταραχή αυτή στηρίζει επιπλέον τις τιμές του πετρελαίου. Ωστόσο, η διάρκεια των επιπτώσεών της θα εξαρτηθεί από τις επιθεωρήσεις των εγκαταστάσεων μετά το πέρασμα της καταιγίδας και από τον ρυθμό επαναφοράς τους σε λειτουργία», δήλωσε η Τραν.

Αποκλιμάκωση στο φυσικό αέριο - Κέρδη για τα πολύτιμα μέταλλα

Την ίδια στιγμή, τα ολλανδικά συμβόλαια φυσικού αερίου σημειώνουν επίσης πτώση το μεσημέρι της Παρασκευής κατά 1,06% στα 77,54 δολάρια η μεγαβατώρα.

Παράλληλα, όσον αφορά τα πολύτιμα μέταλλα, ο χρυσός κερδίζει 1,30% στα 4,210.90 δολάρια η ουγγιά. Στην ίδια κατεύθυνση, το ασήμι σημειώνει κέρδη 2,09% στα 60,66 δολάρια η ουγγιά, ενώ και ο χαλκός ενισχύεται κατά 1,54% στα 6,6703 δολάρια η ουγγιά.

Στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο υποχωρεί ελαφρώς κατά 0,07% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στα 1,1219 δολάρια ανά ευρώ, ενώ ελαφρώς αποδυναμωμένο εμφανίζεται και έναντι της βρετανικής λίρας κατά 0,08% με την ισοτιμία στα 1,3241 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η λίρα παραμένει αμετάβλητη έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στη 0,8472 λίρα ανά ευρώ.

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