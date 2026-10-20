Σε υψηλό πέντε μηνών το Brent - Ξεπερνά τα $111 δολάρια ανά βαρέλι

Οι τιμές του πετρελαίου ενισχύονται εκ νεόυ την Τρίτη (20/10), με το Brent να φτάνει σε υψηλό πέντε μηνών, καθώς οι επενδυτές ενσωμάτωσαν στις τιμές ένα γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου, λόγω των επιθέσεων των Χούθι σε υποδομές της Σαουδικής Αραβίας και των πληροφοριών για επιθέσεις εναντίον πλοίων στον Κόλπο.

Υπενθυμίζεται ότι οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, που πρόσκεινται στο Ιράν, ανακοίνωσαν τη Δευτέρα ότι εξαπέλυσαν πολλαπλές επιθέσεις εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων, αεροδρομίων και στρατιωτικών στόχων στη Σαουδική Αραβία. Μεταξύ των στόχων που ανέφεραν ήταν εγκατάσταση της σαουδαραβικής πετρελαϊκής εταιρείας Αράμκο στο Γιανμπού, το πετρελαϊκό κοίτασμα Σαϊμπάχ, το διεθνές αεροδρόμιο King Khalid στο Ριάντ και το αεροδρόμιο Άμπχα.

Οι σαουδαραβικές αρχές δεν επιβεβαίωσαν αμέσως τους ισχυρισμούς των Χούθι, ενώ το Reuters δεν ήταν σε θέση να τους επαληθεύσει ανεξάρτητα.

Στο φόντο των παραπάνω εξελίξεων, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent ξεπερνούν αυτή την ώρα τα 111,21 δολάρια ανά βαρέλι, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδό τους από τον Μάιο, σημειώνοντας νέα άνοδο 1,52%.

Την ίδια ώρα, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) ενισχύεται κατά 2,05% στα 100,57 δολάρια ανά βαρέλι, στο υψηλότερο επίπεδό του από τον Σεπτέμβριο.

«Οι τιμές του πετρελαίου εξακολουθούν να υποστηρίζονται από ισχυρούς παράγοντες [...] Αυτό υποδηλώνει ότι η αγορά ενσωματώνει ένα σημαντικό ασφάλιστρο κινδύνου, δεδομένης της αστάθειας της κατάστασης», ανέφεραν αναλυτές της ING σε σημείωμά τους την Τρίτη.

«Ωστόσο, εάν οι ροές συνεχίσουν να πραγματοποιούνται απρόσκοπτα, παρά το γεωπολιτικό περιβάλλον, το ασφάλιστρο κινδύνου πιθανότατα θα υποχωρήσει σταδιακά. Είναι σαφές ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις για κάτι τέτοιο», πρόσθεσαν.

Τουλάχιστον 18 πλοία φέρεται να δέχθηκαν επιθέσεις μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων, γεγονός που διατηρεί το ασφάλιστρο κινδύνου σε ισχύ, σύμφωνα με σημείωμα της εταιρείας παρακολούθησης της ναυσιπλοΐας Kpler τη Δευτέρα.

Επίσης, τη Δευτέρα, επίθεση των Χούθι σε στρατόπεδο εκπαίδευσης των δυνάμεων ασφαλείας της κυβέρνησης της Υεμένης, στην επαρχία Σάμπουα, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 58 ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων από 200.

Σημειώνεται ότι η αναζωπύρωση των επιθέσεων ενίσχυσε τις ανησυχίες για τη σταθερότητα στην περιοχή και ανέδειξε τους συνεχιζόμενους κινδύνους για τον ενεργειακό εφοδιασμό από τη Μέση Ανατολή, διατηρώντας τις τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια ανά βαρέλι.

Στις ΗΠΑ, οι αναλυτές προχώρησαν στην εκτίμηση ότι τα αποθέματα αργού πετρελαίου είχαν μειωθεί την προηγούμενη εβδομάδα, όπως και τα αποθέματα πετρελαϊκών προϊόντων, σύμφωνα με προκαταρκτική δημοσκόπηση του Reuters που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα.

Σταθερά στα ύψη το φυσικό αέριο - Ήπιες διακυμάνσεις στα πολύτιμα μέταλλα

Την ίδια στιγμή, τα ολλανδικά συμβόλαια φυσικού αερίου σημειώνουν νέα άνοδο το μεσημέρι της Τρίτης κατά περίπου 2% στα 89,80 δολάρια η μεγαβατώρα.

Παράλληλα, όσον αφορά τα πολύτιμα μέταλλα, ο χρυσός χάνει 0,69% στα 4,131.42 δολάρια η ουγγιά. Στην ίδια κατεύθυνση, το ασήμι υποχωρεί ελαφρώς κατά 0,05% στα 57,23 δολάρια η ουγγιά, ενώ και ο χαλκός κινείται ελαφρώς κάτω από το μηδέν στα 6,5748 δολάρια η ουγγιά.

Στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο υποχωρεί ελαφρώς κατά 0,05% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στα 1,1216 δολάρια ανά ευρώ, ενώ αποδυναμωμένο εμφανίζεται και έναντι της βρετανικής λίρας σημειώνοντας πτώση 0,33% με την ισοτιμία στα 1,3351 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η λίρα κερδίζει 0,31% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στη 0,8401 λίρα ανά ευρώ.