ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Σε υψηλό πέντε μηνών το Brent - Ξεπερνά τα $111 δολάρια ανά βαρέλι
Εμπορεύματα
13:18 - 20 Οκτ 2026

Σε υψηλό πέντε μηνών το Brent - Ξεπερνά τα $111 δολάρια ανά βαρέλι

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Οι τιμές του πετρελαίου ενισχύονται εκ νεόυ την Τρίτη (20/10), με το Brent να φτάνει σε υψηλό πέντε μηνών, καθώς οι επενδυτές ενσωμάτωσαν στις τιμές ένα γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου, λόγω των επιθέσεων των Χούθι σε υποδομές της Σαουδικής Αραβίας και των πληροφοριών για επιθέσεις εναντίον πλοίων στον Κόλπο.

Υπενθυμίζεται ότι οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, που πρόσκεινται στο Ιράν, ανακοίνωσαν τη Δευτέρα ότι εξαπέλυσαν πολλαπλές επιθέσεις εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων, αεροδρομίων και στρατιωτικών στόχων στη Σαουδική Αραβία. Μεταξύ των στόχων που ανέφεραν ήταν εγκατάσταση της σαουδαραβικής πετρελαϊκής εταιρείας Αράμκο στο Γιανμπού, το πετρελαϊκό κοίτασμα Σαϊμπάχ, το διεθνές αεροδρόμιο King Khalid στο Ριάντ και το αεροδρόμιο Άμπχα.

Οι σαουδαραβικές αρχές δεν επιβεβαίωσαν αμέσως τους ισχυρισμούς των Χούθι, ενώ το Reuters δεν ήταν σε θέση να τους επαληθεύσει ανεξάρτητα.

Στο φόντο των παραπάνω εξελίξεων, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent ξεπερνούν αυτή την ώρα τα 111,21 δολάρια ανά βαρέλι, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδό τους από τον Μάιο, σημειώνοντας νέα άνοδο 1,52%.

Την ίδια ώρα, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) ενισχύεται κατά 2,05% στα 100,57 δολάρια ανά βαρέλι, στο υψηλότερο επίπεδό του από τον Σεπτέμβριο.

«Οι τιμές του πετρελαίου εξακολουθούν να υποστηρίζονται από ισχυρούς παράγοντες [...] Αυτό υποδηλώνει ότι η αγορά ενσωματώνει ένα σημαντικό ασφάλιστρο κινδύνου, δεδομένης της αστάθειας της κατάστασης», ανέφεραν αναλυτές της ING σε σημείωμά τους την Τρίτη.

«Ωστόσο, εάν οι ροές συνεχίσουν να πραγματοποιούνται απρόσκοπτα, παρά το γεωπολιτικό περιβάλλον, το ασφάλιστρο κινδύνου πιθανότατα θα υποχωρήσει σταδιακά. Είναι σαφές ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις για κάτι τέτοιο», πρόσθεσαν.

Τουλάχιστον 18 πλοία φέρεται να δέχθηκαν επιθέσεις μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων, γεγονός που διατηρεί το ασφάλιστρο κινδύνου σε ισχύ, σύμφωνα με σημείωμα της εταιρείας παρακολούθησης της ναυσιπλοΐας Kpler τη Δευτέρα.

Επίσης, τη Δευτέρα, επίθεση των Χούθι σε στρατόπεδο εκπαίδευσης των δυνάμεων ασφαλείας της κυβέρνησης της Υεμένης, στην επαρχία Σάμπουα, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 58 ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων από 200.

Σημειώνεται ότι η αναζωπύρωση των επιθέσεων ενίσχυσε τις ανησυχίες για τη σταθερότητα στην περιοχή και ανέδειξε τους συνεχιζόμενους κινδύνους για τον ενεργειακό εφοδιασμό από τη Μέση Ανατολή, διατηρώντας τις τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια ανά βαρέλι.

Στις ΗΠΑ, οι αναλυτές προχώρησαν στην εκτίμηση ότι τα αποθέματα αργού πετρελαίου είχαν μειωθεί την προηγούμενη εβδομάδα, όπως και τα αποθέματα πετρελαϊκών προϊόντων, σύμφωνα με προκαταρκτική δημοσκόπηση του Reuters που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα.

Σταθερά στα ύψη το φυσικό αέριο - Ήπιες διακυμάνσεις στα πολύτιμα μέταλλα

Την ίδια στιγμή, τα ολλανδικά συμβόλαια φυσικού αερίου σημειώνουν νέα άνοδο το μεσημέρι της Τρίτης κατά περίπου 2% στα 89,80 δολάρια η μεγαβατώρα.

Παράλληλα, όσον αφορά τα πολύτιμα μέταλλα, ο χρυσός χάνει 0,69% στα 4,131.42 δολάρια η ουγγιά. Στην ίδια κατεύθυνση, το ασήμι υποχωρεί ελαφρώς κατά 0,05% στα 57,23 δολάρια η ουγγιά, ενώ και ο χαλκός κινείται ελαφρώς κάτω από το μηδέν στα 6,5748 δολάρια η ουγγιά.

Στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο υποχωρεί ελαφρώς κατά 0,05% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στα 1,1216 δολάρια ανά ευρώ, ενώ αποδυναμωμένο εμφανίζεται και έναντι της βρετανικής λίρας σημειώνοντας πτώση 0,33% με την ισοτιμία στα 1,3351 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η λίρα κερδίζει 0,31% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στη 0,8401 λίρα ανά ευρώ.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Protergia Value Gas Sure 2.0: Σταθερή τιμή φυσικού αερίου, για να απολαμβάνεις μεγαλύτερη σιγουριά όλο τον χειμώνα
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Protergia Value Gas Sure 2.0: Σταθερή τιμή φυσικού αερίου, για να απολαμβάνεις μεγαλύτερη σιγουριά όλο τον χειμώνα

Νέες πιέσεις σε ρεύμα και φυσικό αέριο - Μυτιληναίος: Κλειδί η αποθήκευση ενέργειας για την ασφάλεια εφοδιασμού
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Νέες πιέσεις σε ρεύμα και φυσικό αέριο - Μυτιληναίος: Κλειδί η αποθήκευση ενέργειας για την ασφάλεια εφοδιασμού

Κοντά στα $109 το Brent, παρά την πτώση μετά την άρση κυρώσεων στη Ρωσία
Εμπορεύματα

Κοντά στα $109 το Brent, παρά την πτώση μετά την άρση κυρώσεων στη Ρωσία

Enaon EDA: Πρόταση για έκπτωση 100% στα τέλη σύνδεσης φυσικού αερίου και επιδότηση €1.000
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Enaon EDA: Πρόταση για έκπτωση 100% στα τέλη σύνδεσης φυσικού αερίου και επιδότηση €1.000

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εκλογές ΗΠΑ
20/10/2026 - 15:36

Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα καούν όπως η Γαλλία αν επικρατήσουν οι «ριζοσπάστες» Δημοκρατικοί

Εμπορεύματα
20/10/2026 - 15:23

Εξαήμερο σερί απωλειών για το καλαμπόκι – Ποιοι παράγοντες πιέζουν την αγορά

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
20/10/2026 - 15:21

Υπουργείο Μεταφορών: Έρχονται πιο απλές διαδικασίες για οδηγούς και οχήματα - Περισσότερη διαφάνεια στις εξετάσεις οδήγησης

Πολιτική
20/10/2026 - 15:15

Χρηστίδης: Να ακούσουμε τις Gen Z και Gen A που βρίσκονται αντιμέτωπες με μεγάλο αδιέξοδο

Ειδήσεις
20/10/2026 - 15:04

Ιταλία: Η κυβέρνηση Μελόνι δρομολογεί την ανάπτυξη 500 στρατιωτών στο Μιλάνο με «αστυνομικές εξουσίες»

Πολιτική
20/10/2026 - 15:00

Τσίπρας: Να σταματήσει η κοροϊδία και να πάρουν οι κτηνοτρόφοι αυτό που τους αξίζει

Ειδήσεις
20/10/2026 - 14:42

Κρεμλίνο: Προσδοκίες για συνάντηση Πούτιν – Γουίτκοφ το επόμενο διάστημα

Ειδήσεις
20/10/2026 - 14:42

Ανατολική Λιβύη: Η Βουλή ενέκρινε το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Ναυτιλία
20/10/2026 - 14:42

ECSA: Τριπλασιασμό των ευρωπαϊκών κονδυλίων για την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας ζητούν οι πλοιοκτήτες

Ειδήσεις
20/10/2026 - 14:42

Στη σκιά των πολέμων η παγκόσμια οικονομία – Στο επίκεντρο ενέργεια, πληθωρισμός και επιτόκια

Ειδήσεις
20/10/2026 - 14:22

Αλβανία: Ο Ράμα χαρακτηρίζει «υβριδικό πόλεμο» τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις

Πολιτική
20/10/2026 - 14:19

Θεοδωρικάκος για «Δημόκριτο»: Δημιουργούμε νέο Ινστιτούτο για την Ηθική και την Ασφάλεια της Έρευνας

Το σκίτσο του ΚΥΡ
20/10/2026 - 14:18

ΕΛ.Α.Σ. Ελλήνων Χριστιανών

Ομόλογα
20/10/2026 - 14:11

Γαλλία: Το κόστος δανεισμού σε υψηλό 14 ετών – Φόβοι για νέα κρίση χρέους

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
20/10/2026 - 14:08

Ella Resorts: 12 διεθνείς διακρίσεις στα World Luxury Hotel Awards 2026

Ειδήσεις
20/10/2026 - 14:03

Κάλας: Έρχεται «ιστορική καταιγίδα» επισιτιστικής κρίσης λόγω της Ρωσίας

Ειδήσεις
20/10/2026 - 13:57

Ισπανία: Σε διαπραγματεύσεις με την ακροδεξιά Vox ο ηγέτης του Λαϊκού Κόμματος ενόψει εκλογών

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
20/10/2026 - 13:50

Morningstar DBRS: Πρώτες στη μείωση του κόστους κινδύνου οι ελληνικές τράπεζες

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
20/10/2026 - 13:43

ΥΠΑ: Άνοδος 5,2% στην επιβατική κίνηση το εννεάμηνο του 2026 στα 24 αεροδρόμια

Πολιτική
20/10/2026 - 13:32

Κλείνουν 126 στρατόπεδα και εγκαταστάσεις στο πλαίσιο της νέας δομής των Ενόπλων Δυνάμεων

Ανεμοδείκτης
20/10/2026 - 13:32

Mπαράζ εγκαινίων με την αγωνία του... «μακέτου»

ΑΜΥΝΑ
20/10/2026 - 13:27

Μνημόνιο Συνεργασίας ΓΕΕΘΑ και Ιδρύματος Ευγενίδου: Τεχνική εκπαίδευση και τεχνολογία στο επίκεντρο

Ναυτιλία
20/10/2026 - 13:27

Κικίλιας στην Κίνα: Πρόταση για συμμετοχή ελληνικών εταιρειών σε ναυπηγικά έργα

Νομίσματα
20/10/2026 - 13:23

Πτωτικές τάσεις στην αγορά crypto – Κάτω από τα $82.000 το Bitcoin

Εμπορεύματα
20/10/2026 - 13:18

Σε υψηλό πέντε μηνών το Brent - Ξεπερνά τα $111 δολάρια ανά βαρέλι

Πολιτική
20/10/2026 - 13:15

Φαραντούρης: Όχι σε περικοπές δαπανών για παιδεία, στέγαση – Να μην αγνοούνται οι κοινωνικές ανάγκες

Πολιτική
20/10/2026 - 13:09

Μητσοτάκης: Μόνο αυτή η κυβέρνηση συνομιλεί με το αύριο, άλλοι μένουν εγκλωβισμένοι στο χθες

Εργασιακά
20/10/2026 - 13:00

ΔΥΠΑ: Μειώθηκαν κατά 9% οι εγγεγραμμένοι άνεργοι σε σχέση με τον περσινό Σεπτέμβριο

Αναλύσεις
20/10/2026 - 12:59

Επίσημα στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου η Capital Maritime Finance του Ευάγγελου Μαρινάκη

Πολιτική
20/10/2026 - 12:57

ΠΑΣΟΚ: Ουσιαστική ενίσχυση των περιφερειακών Πανεπιστημίων και ίσες ευκαιρίες για τη νέα γενιά

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ