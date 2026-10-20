Εξαήμερο σερί απωλειών για το καλαμπόκι – Ποιοι παράγοντες πιέζουν την αγορά

Για έκτη συνεχόμενη ημέρα υποχωρούν τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης καλαμποκιού στις ΗΠΑ, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη σειρά απωλειών από τον Μάρτιο του 2025. Η πίεση της περιόδου συγκομιδής και η αδύναμη ζήτηση για εξαγωγές οδηγούν τα hedge funds σε γρήγορο κλείσιμο θέσεων.

Το πιο ενεργό συμβόλαιο καλαμποκιού στο Χρηματιστήριο του Σικάγου έχασε έως και 0,5% και υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 12 Αυγούστου.

Η πτώση έρχεται καθώς οι επιθεωρήσεις φορτίων καλαμποκιού για εξαγωγή περιορίστηκαν σχεδόν στο μισό σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, φτάνοντας τους 672.500 τόνους στη βδομάδα που έληξε στις 15 Οκτωβρίου. Ταυτόχρονα, οι συνολικές πωλήσεις για το τρέχον εμπορικό έτος είναι μειωμένες κατά 2,3% σε σύγκριση με πέρυσι.

Η συγκομιδή ενισχύει την προσφορά και πιέζει τις τιμές

Βάσει στοιχείων του αμερικανικού υπουργείου Γεωργίας (USDA), έχει ήδη συγκομιστεί το 44% της αμερικανικής καλλιέργειας καλαμποκιού. Η αυξημένη διαθεσιμότητα του προϊόντος διευρύνει την προσφορά στην αγορά και πιέζει περαιτέρω τις τιμές.

Η μεγάλη παραγωγή σε συνδυασμό με την ασθενή εξαγωγική δραστηριότητα δημιουργεί ιδιαίτερα δυσμενές περιβάλλον για τα συμβόλαια καλαμποκιού, που βρίσκονται σε τροχιά της πιο παρατεταμένης πτώσης τους από το 2025.

Οι διαχειριστές κεφαλαίων μειώνουν με γοργούς ρυθμούς την έκθεσή τους στα αγροτικά προϊόντα. Η καθαρή αγοραστική τους θέση (net-long) στο καλαμπόκι έπεσε σε χαμηλό δύο μηνών την εβδομάδα που έληξε στις 13 Οκτωβρίου.

Τα κεφάλαια πούλησαν θέσεις που είχαν ανοίξει με την προσδοκία αύξησης των τιμών, και μάλιστα όχι μόνο στο καλαμπόκι αλλά σε όλη την αγορά σιτηρών. Οι ρευστοποιήσεις συνεχίζονται παρά την αβεβαιότητα γύρω από τον αγροτικό εφοδιασμό από τη Μαύρη Θάλασσα και τον κίνδυνο ενός ιδιαίτερα ισχυρού φαινομένου Ελ Νίνιο.

«Όλη η αγορά, δηλαδή καλαμπόκι, σόγια και μαλακό κόκκινο χειμερινό σιτάρι, είχε ιστορικά μεγάλες αγοραστικές θέσεις πριν από μόλις πέντε εβδομάδες, και πρόσφατα αρχίσαμε να τις βλέπουμε να συρρικνώνονται», ανέφερε ο Μπεν Μπράουν (Ben Brown), οικονομολόγος αγροτικής οικονομίας στο Πανεπιστήμιο του Μιζούρι. Τις δηλώσεις έκανε τη Δευτέρα στην εκπομπή Closing Market Report του WillAg.Org.

Κατά τον ίδιο, η πρόσφατη πτώση αντικατοπτρίζει τη σταδιακή αποχώρηση κεφαλαίων από θέσεις που είχαν χτιστεί νωρίτερα, όταν οι προσδοκίες για υψηλότερες τιμές ήταν πολύ έντονες.

Βραχυπρόθεσμη απαισιοδοξία, αλλά ανησυχία για την παραγωγή στο μέλλον

Αν και βλέπει αρνητικά το καλαμπόκι βραχυπρόθεσμα, ο Μπράουν δείχνει πιο επιφυλακτικός για τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της προσφοράς. Όπως εξήγησε, προσδοκά μείωση της παραγωγής σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου, κυρίως στις χώρες του Νότιου Ημισφαιρίου.

Η εκτίμησή του δείχνει ότι, παρότι η σημερινή αυξημένη προσφορά στις ΗΠΑ πιέζει τις τιμές προς τα κάτω, η εικόνα στην παγκόσμια αγορά καλαμποκιού μπορεί να αλλάξει αργότερα, εφόσον επαληθευτούν οι προβλέψεις για περιορισμένη παραγωγή.