ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Google: «Φρένο» στα data centers στη Φινλανδία - Παγώνουν οι εργασίες για περιβαλλοντικούς λόγους
Επιχειρήσεις
12:48 - 07 Οκτ 2026

Google: «Φρένο» στα data centers στη Φινλανδία - Παγώνουν οι εργασίες για περιβαλλοντικούς λόγους

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Η Google έλαβε εντολή να διακόψει τις εργασίες σε δύο κέντρα δεδομένων που αναπτύσσει στη Φινλανδία, μόλις έναν μήνα αφότου ο τεχνολογικός κολοσσός δεσμεύτηκε να επενδύσει 15 δισ. δολάρια σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης στη χώρα.

Όπως επισημαίνει το CNBC, η Φινλανδική Υπηρεσία Αδειοδοτήσεων και Εποπτείας (LVV) εξέδωσε την Τρίτη (6/10) εντολή προς τη θυγατρική της Google, Tuike Finland Oy, να αναστείλει τις κατασκευαστικές εργασίες για τα κέντρα δεδομένων που σχεδιάζονται στις περιοχές Μούχος και Καϊάνι, έως ότου ολοκληρωθούν οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Σύμφωνα με μετάφραση της ανακοίνωσης της LVV από την Google, η εντολή αναστολής αφορά, μεταξύ άλλων, την απομάκρυνση δέντρων, την αφαίρεση του επιφανειακού εδάφους, τις εκσκαφές, τις εργασίες λατόμησης, τη θραύση υλικών, τη μεταφορά χωμάτινων όγκων, τη διάνοιξη τάφρων, καθώς και την κατασκευή δρόμων και χώρων αποθήκευσης.

«Κατανοούμε τις ανησυχίες και σε αυτή την περίπτωση δεν ανταποκριθήκαμε στα υψηλά πρότυπα που έχουμε θέσει οι ίδιοι για τον εαυτό μας», δήλωσε εκπρόσωπος της Google στο CNBC, προσθέτοντας ότι η εταιρεία θα ακολουθήσει τις οδηγίες της LVV.

«Ενεργήσαμε καλόπιστα βάσει του Νόμου περί Δασών και πραγματοποιήσαμε έρευνες για τη φύση, ενώ λάβαμε μέτρα για την προστασία περιοχών υψηλής αξίας», ανέφερε ο εκπρόσωπος. «Καθώς συνεχίζουμε τη μακροπρόθεσμη δραστηριότητά μας στην περιοχή, προωθούμε τα σχέδιά μας για τη διαμόρφωση του τοπίου και τη βιοποικιλότητα, τα οποία περιλαμβάνουν τη φύτευση δέντρων σε έκταση 130 εκταρίων στον Μούχο».

Η LVV έδωσε εντολή στη Google να διακόψει τις εργασίες το αργότερο έως τις 23 Οκτωβρίου. Η εντολή δεν αφορά εργασίες σχεδιασμού, μετρήσεις, εδαφολογικές έρευνες ή άλλα μέτρα με μικρές επιπτώσεις, τα οποία μπορούν εύκολα να αποκατασταθούν.

«Κατά την άποψή μας, τα συγκεκριμένα μέτρα θα μεταβάλουν το περιβάλλον και θα προκαλέσουν επιπτώσεις, ο εντοπισμός και η αξιολόγηση των οποίων αποτελούν βασικούς στόχους της διαδικασίας εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων», δήλωσε ο Τόμι Μούιλου, επικεφαλής του τμήματος περιβάλλοντος της φινλανδικής αρχής αδειοδοτήσεων και εποπτείας, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

«Το Τέξας της Ευρώπης»

Να σημειωθεί ότι η Φινλανδία έχει αναδειχθεί σε σημαντικό προορισμό για κέντρα δεδομένων εν μέσω της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς οι μεγάλοι πάροχοι υποδομών και οι developers στρέφονται στη χώρα λόγω της διαθέσιμης γης και της πρόσβασης σε ηλεκτρική ενέργεια, η οποία βρίσκεται σε έλλειψη στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης.

Το τελευταίο διάστημα έχουν ανακοινωθεί στη χώρα αρκετά έργα κέντρων δεδομένων, με δυνητική ισχύ που ανέρχεται σε εκατοντάδες μεγαβάτ.

Όπως σημειώνει το CNBC, η αύξηση της ζήτησης έχει οδηγήσει στο να αποκαλείται η Φινλανδία «Τέξας της Ευρώπης». Η αμερικανική πολιτεία έχει εξελιχθεί σε έναν από τους κορυφαίους προορισμούς παγκοσμίως για κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης, με μια σειρά από τεράστια έργα που έχουν ανακοινωθεί από μεγάλους παρόχους υποδομών και εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης, μεταξύ των οποίων η Google, η Meta, η Microsoft και η Anthropic.

Το επενδυτικό σχέδιο της Google ύψους 15 δισ. δολαρίων στη Φινλανδία θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη επένδυση της εταιρείας στην Ευρώπη. Το κεφάλαιο θα διατεθεί έως το 2028 για κέντρα δεδομένων και άλλες υποστηρικτικές επενδύσεις, όπως έργα στον τομέα της ενέργειας, είχε αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωσή της.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Παπαστεργίου: Η Δ. Μακεδονία γίνεται η καρδιά των δεδομένων και της Τεχνητής Νοημοσύνης για όλη τη χώρα
Πολιτική

Παπαστεργίου: Η Δ. Μακεδονία γίνεται η καρδιά των δεδομένων και της Τεχνητής Νοημοσύνης για όλη τη χώρα

Μπλόκο των Βόρειων στον προϋπολογισμό της ΕΕ: Περικοπές εκατοντάδων δισ. και «όχι» στον κοινό δανεισμό
Ειδήσεις

Μπλόκο των Βόρειων στον προϋπολογισμό της ΕΕ: Περικοπές εκατοντάδων δισ. και «όχι» στον κοινό δανεισμό

Google: Προσφυγή κατά της ΕΕ για το άνοιγμα των υπηρεσιών της σε ανταγωνιστές
Επιχειρήσεις

Google: Προσφυγή κατά της ΕΕ για το άνοιγμα των υπηρεσιών της σε ανταγωνιστές

Fed: Η έκρηξη της AI γεννά φόβους για συστημικό κίνδυνο – Στο μικροσκόπιο τα data centers
Ειδήσεις

Fed: Η έκρηξη της AI γεννά φόβους για συστημικό κίνδυνο – Στο μικροσκόπιο τα data centers

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
07/10/2026 - 14:09

Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030: 97,8 εκατ. ευρώ σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές

Ειδήσεις
07/10/2026 - 14:05

ΕΕ: «Φρένο» σε νέα αποδέσμευση πετρελαίου και ντίζελ

Νομίσματα
07/10/2026 - 14:00

Κόκκινος συναγερμός στα crypto: Το Bitcoin βυθίζεται κάτω από τα $84.000

Ναυτιλία
07/10/2026 - 13:57

Κυβερνοεπίθεση στο δεξαμενόπλοιο «VL Prosperity» ερευνούν οι αμερικανικές αρχές

Πολιτική
07/10/2026 - 13:54

Δούκας: 40.000 οι κλειστές κατοικίες στην Αθήνα παρά τις νομοθετικές πρωτοβουλίες

Ανεμοδείκτης
07/10/2026 - 13:40

Ο Σπηλιωτόπουλος μιλάει για την «ψυχή της παράταξης»

Οικονομία
07/10/2026 - 13:37

ΥΠΕΘΟ-ΥΠΕΝ: Σε δύο φάσεις η στήριξη €95 εκατ. στην ελληνική βιομηχανία

Ανεμοδείκτης
07/10/2026 - 13:26

Μία δήλωση - έκπληξη για το κόμμα Σαμαρά

Εμπορεύματα
07/10/2026 - 13:26

Κοντά στα $101 το Brent – Τυφώνας στον Κόλπο του Μεξικού απειλεί πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στις ΗΠΑ

Ειδήσεις
07/10/2026 - 13:18

Νόμπελ Χημείας για την αποκάλυψη του μυστηρίου της ασύμμετρης χημείας

Ειδήσεις
07/10/2026 - 13:12

Τρία χρόνια μετά την 7η Οκτωβρίου, οι Ισραηλινοί κρίνουν το πολιτικό μέλλον του Νετανιάχου

Ομόλογα
07/10/2026 - 12:56

Τρίμηνα έντοκα: Αντλήθηκαν €500 εκατ. με αυξημένη απόδοση

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
07/10/2026 - 12:51

Ουδείς γνωρίζει πότε θα «ξεκολλήσει» ο μετροπόντικας στην Κυψέλη: Ουτοπικός ο στόχος του 2032

Επιχειρήσεις
07/10/2026 - 12:48

Google: «Φρένο» στα data centers στη Φινλανδία - Παγώνουν οι εργασίες για περιβαλλοντικούς λόγους

Ειδήσεις
07/10/2026 - 12:48

ΟΑΣΘ: 96 ελεγκτές στους δρόμους της Θεσσαλονίκης – Τι ισχύει για τα πρόστιμα

Το σκίτσο του ΚΥΡ
07/10/2026 - 12:44

Συσκευασία δώρου

Ειδήσεις
07/10/2026 - 12:38

Κίνα: Αυξάνει για 23ο μήνα τα αποθέματα χρυσού εν μέσω πτώσης των τιμών

Πολιτική
07/10/2026 - 12:31

Χρηστίδης: Πολλοί βουλευτές και ευρωβουλευτές της ΝΔ είναι εκτός πραγματικότητας

Magazino
07/10/2026 - 12:28

Στο... σφυρί το εμβληματικό τσεκούρι του Τζακ Νίκολσον από τη «Λάμψη»

Ειδήσεις
07/10/2026 - 12:24

e-ΕΦΚΑ: Σε λειτουργία από τη Δευτέρα (12/10) νέα πλατφόρμα για υποβολή ερωτημάτων, αναφορών και καταγγελιών

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
07/10/2026 - 12:20

Chevron: «Θα ήταν λάθος» ένα αμερικανικό εμπάργκο στις εξαγωγές ντίζελ

Πολιτική
07/10/2026 - 12:11

Χατζηδάκης: Στηρίζουμε τα συμφέροντα της Ελλάδας «χωρίς φανφάρες και σαπουνόφουσκες»

Πολιτική
07/10/2026 - 12:04

Καραμανλής: «Η Ελλάδα χρειάζεται πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική» – Αιχμές για Τουρκία και Δύση

Ειδήσεις
07/10/2026 - 11:50

Σεισμική ακολουθία στην Κάσο: Οκτώ δονήσεις με τη μεγαλύτερη στα 4,1 Ρίχτερ

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
07/10/2026 - 11:45

Αύξηση τζίρου 8,6% στο εξάμηνο – Σε τροχιά επίτευξης του στόχου για διψήφια ανάπτυξη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
07/10/2026 - 11:38

Δυναμική παρουσία της Suzuki στην AUTO ATHINA 2026 με πρωταγωνιστή το νέο e VITARA

Ειδήσεις
07/10/2026 - 11:37

Μακρόν για 7η Οκτωβρίου: Η Γαλλία θα συνεχίσει να καταπολεμά τον αντισημιτισμό παντού και πάντα

Ειδήσεις
07/10/2026 - 11:21

Στην Κροατία ο Μητσοτάκης για τη Σύνοδο της MED9 - Ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και ενεργειακή ασφάλεια στο επίκεντρο

Οικονομία
07/10/2026 - 11:17

Τουλάχιστον €260 το μήνα (από €165) θα πληρώσει φέτος ένα τυπικό νοικοκυριό στην Αττική

Ειδήσεις
07/10/2026 - 11:08

«Είμαι αθώος, είναι σκευωρία», φώναζε βγαίνοντας από τη ΓΑΔΑ ο Φίλιππος Καμπούρης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ