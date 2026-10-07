Google: «Φρένο» στα data centers στη Φινλανδία - Παγώνουν οι εργασίες για περιβαλλοντικούς λόγους

Η Google έλαβε εντολή να διακόψει τις εργασίες σε δύο κέντρα δεδομένων που αναπτύσσει στη Φινλανδία, μόλις έναν μήνα αφότου ο τεχνολογικός κολοσσός δεσμεύτηκε να επενδύσει 15 δισ. δολάρια σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης στη χώρα.

Όπως επισημαίνει το CNBC, η Φινλανδική Υπηρεσία Αδειοδοτήσεων και Εποπτείας (LVV) εξέδωσε την Τρίτη (6/10) εντολή προς τη θυγατρική της Google, Tuike Finland Oy, να αναστείλει τις κατασκευαστικές εργασίες για τα κέντρα δεδομένων που σχεδιάζονται στις περιοχές Μούχος και Καϊάνι, έως ότου ολοκληρωθούν οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Σύμφωνα με μετάφραση της ανακοίνωσης της LVV από την Google, η εντολή αναστολής αφορά, μεταξύ άλλων, την απομάκρυνση δέντρων, την αφαίρεση του επιφανειακού εδάφους, τις εκσκαφές, τις εργασίες λατόμησης, τη θραύση υλικών, τη μεταφορά χωμάτινων όγκων, τη διάνοιξη τάφρων, καθώς και την κατασκευή δρόμων και χώρων αποθήκευσης.

«Κατανοούμε τις ανησυχίες και σε αυτή την περίπτωση δεν ανταποκριθήκαμε στα υψηλά πρότυπα που έχουμε θέσει οι ίδιοι για τον εαυτό μας», δήλωσε εκπρόσωπος της Google στο CNBC, προσθέτοντας ότι η εταιρεία θα ακολουθήσει τις οδηγίες της LVV.

«Ενεργήσαμε καλόπιστα βάσει του Νόμου περί Δασών και πραγματοποιήσαμε έρευνες για τη φύση, ενώ λάβαμε μέτρα για την προστασία περιοχών υψηλής αξίας», ανέφερε ο εκπρόσωπος. «Καθώς συνεχίζουμε τη μακροπρόθεσμη δραστηριότητά μας στην περιοχή, προωθούμε τα σχέδιά μας για τη διαμόρφωση του τοπίου και τη βιοποικιλότητα, τα οποία περιλαμβάνουν τη φύτευση δέντρων σε έκταση 130 εκταρίων στον Μούχο».

Η LVV έδωσε εντολή στη Google να διακόψει τις εργασίες το αργότερο έως τις 23 Οκτωβρίου. Η εντολή δεν αφορά εργασίες σχεδιασμού, μετρήσεις, εδαφολογικές έρευνες ή άλλα μέτρα με μικρές επιπτώσεις, τα οποία μπορούν εύκολα να αποκατασταθούν.

«Κατά την άποψή μας, τα συγκεκριμένα μέτρα θα μεταβάλουν το περιβάλλον και θα προκαλέσουν επιπτώσεις, ο εντοπισμός και η αξιολόγηση των οποίων αποτελούν βασικούς στόχους της διαδικασίας εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων», δήλωσε ο Τόμι Μούιλου, επικεφαλής του τμήματος περιβάλλοντος της φινλανδικής αρχής αδειοδοτήσεων και εποπτείας, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

«Το Τέξας της Ευρώπης»

Να σημειωθεί ότι η Φινλανδία έχει αναδειχθεί σε σημαντικό προορισμό για κέντρα δεδομένων εν μέσω της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς οι μεγάλοι πάροχοι υποδομών και οι developers στρέφονται στη χώρα λόγω της διαθέσιμης γης και της πρόσβασης σε ηλεκτρική ενέργεια, η οποία βρίσκεται σε έλλειψη στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης.

Το τελευταίο διάστημα έχουν ανακοινωθεί στη χώρα αρκετά έργα κέντρων δεδομένων, με δυνητική ισχύ που ανέρχεται σε εκατοντάδες μεγαβάτ.

Όπως σημειώνει το CNBC, η αύξηση της ζήτησης έχει οδηγήσει στο να αποκαλείται η Φινλανδία «Τέξας της Ευρώπης». Η αμερικανική πολιτεία έχει εξελιχθεί σε έναν από τους κορυφαίους προορισμούς παγκοσμίως για κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης, με μια σειρά από τεράστια έργα που έχουν ανακοινωθεί από μεγάλους παρόχους υποδομών και εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης, μεταξύ των οποίων η Google, η Meta, η Microsoft και η Anthropic.

Το επενδυτικό σχέδιο της Google ύψους 15 δισ. δολαρίων στη Φινλανδία θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη επένδυση της εταιρείας στην Ευρώπη. Το κεφάλαιο θα διατεθεί έως το 2028 για κέντρα δεδομένων και άλλες υποστηρικτικές επενδύσεις, όπως έργα στον τομέα της ενέργειας, είχε αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωσή της.