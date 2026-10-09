SpaceX: Είσοδος στις τηλεπικοινωνίες με deal $8 δισ. – Το σχέδιο για το Starlink Mobile

Σε ένα νέο πεδίο δραστηριότητας, πέρα από την παροχή δορυφορικού ίντερνετ, ετοιμάζεται να επεκταθεί η SpaceX του Έλον Μασκ, προχωρώντας σε συμφωνία για την εξαγορά πανεθνικού χαρτοφυλακίου αδειών χρήσης ραδιοφάσματος χαμηλής συχνότητας στις ΗΠΑ. Το τίμημα της συναλλαγής εκτιμάται, σύμφωνα με πληροφορίες, στα 8 δισ. δολάρια, ενώ η κίνηση ενισχύει τις φιλοδοξίες της εταιρείας να δραστηριοποιηθεί πιο ενεργά στην αγορά κινητής τηλεφωνίας.

Η συμφωνία αφορά το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας ιδιωτικών επενδύσεων Grain Management και εντάσσεται στον σχεδιασμό για την ανάπτυξη του Starlink Mobile, μιας υπηρεσίας που φιλοδοξεί να συνδυάσει τη δορυφορική συνδεσιμότητα με επίγειες τηλεπικοινωνιακές υποδομές.

Η είσοδος της SpaceX σε έναν κλάδο που κυριαρχείται από μεγάλους τηλεπικοινωνιακούς ομίλους ενδέχεται να εντείνει τον ανταγωνισμό στην αμερικανική αγορά. Οι προοπτικές αυτές έχουν ήδη προκαλέσει προβληματισμό στους επενδυτές, καθώς η νέα δραστηριότητα της εταιρείας θα μπορούσε να επηρεάσει τις ισορροπίες στον κλάδο.

Οι φιλοδοξίες της SpaceX και οι αντιδράσεις της αγοράς

Η SpaceX είχε παρουσιάσει για πρώτη φορά τις προθέσεις της να εισέλθει στην αγορά κινητής τηλεφωνίας κατά την πρώτη παρουσίαση οικονομικών αποτελεσμάτων της, τον Αύγουστο. Η ανακοίνωση είχε προκαλέσει πρόσκαιρη αβεβαιότητα και πιέσεις στις μετοχές των τριών μεγαλύτερων παρόχων κινητής τηλεφωνίας στις ΗΠΑ, της AT&T, της T-Mobile και της Verizon.

Οι επενδυτές άρχισαν τότε να αξιολογούν τις πιθανές επιπτώσεις από την είσοδο ενός νέου ανταγωνιστή, ο οποίος διαθέτει ήδη εκτεταμένο δορυφορικό δίκτυο και σχεδιάζει να αξιοποιήσει την τεχνολογία αυτή για την παροχή υπηρεσιών κινητής συνδεσιμότητας.

Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η SpaceX επιβεβαίωσε τη συμφωνία για την απόκτηση του φάσματος, παρουσιάζοντάς την ως σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη του Starlink Mobile.

«Ανακοινώσαμε συμφωνία για την εξαγορά ενός πανεθνικού χαρτοφυλακίου αδειών φάσματος χαμηλής συχνότητας, η οποία ανοίγει τον δρόμο ώστε το Starlink να εξελιχθεί σε έναν από τους κύριους παρόχους κινητής τηλεφωνίας στις ΗΠΑ», ανέφερε η εταιρεία.

Όπως πρόσθεσε, ο συνδυασμός του νέου φάσματος με τον δορυφορικό αστερισμό Gen2 θα μπορούσε να επιτρέψει στο Starlink Mobile να προσφέρει στους Αμερικανούς πρόσβαση σε κινητή ευρυζωνικότητα υψηλής ταχύτητας, ανεξάρτητα από την τοποθεσία τους.

Τι σημαίνει η απόκτηση φάσματος χαμηλής συχνότητας

Κεντρικό στοιχείο της συμφωνίας είναι η πρόσβαση σε φάσμα χαμηλής συχνότητας (low-band spectrum), το οποίο παρουσιάζει συγκεκριμένα πλεονεκτήματα για την ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακών δικτύων.

Οι χαμηλές ραδιοσυχνότητες μπορούν να καλύπτουν μεγαλύτερες αποστάσεις και να διαπερνούν αποτελεσματικότερα εμπόδια, όπως τοίχους και κτίρια, σε σύγκριση με τις υψηλότερες συχνότητες. Για τον λόγο αυτό θεωρούνται ιδιαίτερα χρήσιμες για την παροχή ευρείας γεωγραφικής κάλυψης.

Αντίθετα, οι μεσαίες και υψηλές συχνότητες μπορούν να προσφέρουν υψηλότερες ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων υπό κατάλληλες συνθήκες, αλλά συνήθως απαιτούν πυκνότερη ανάπτυξη υποδομών για την επίτευξη αντίστοιχης κάλυψης.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας με την Grain Management, η SpaceX συμφώνησε να αποκτήσει έως και 14 MHz συζευγμένου φάσματος στη ζώνη των 800 MHz. Η εταιρεία σχεδιάζει να αξιοποιήσει το συγκεκριμένο φάσμα για την ανάπτυξη ενός υβριδικού μοντέλου λειτουργίας, στο οποίο θα συνυπάρχουν επίγειες τηλεπικοινωνιακές υποδομές και δορυφορική συνδεσιμότητα.

Η προσέγγιση αυτή θα μπορούσε να διευρύνει τις δυνατότητες κάλυψης, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου η ανάπτυξη ή η λειτουργία παραδοσιακών επίγειων δικτύων παρουσιάζει δυσκολίες.

Το σχέδιο για το Starlink Mobile και οι δορυφόροι Gen2

Ο σχεδιασμός της SpaceX προβλέπει την ενσωμάτωση του νέου φάσματος στον δορυφορικό αστερισμό επόμενης γενιάς που αναπτύσσει. Παράλληλα, το σχέδιο περιλαμβάνει την εγκατάσταση επίγειων πομπών και κεραιών σε τηλεπικοινωνιακούς πύργους και στις ταράτσες κτιρίων, με στόχο τη δημιουργία ενός συνδυασμένου δικτύου.

Σημαντική εξέλιξη για το εγχείρημα αποτελεί και η έγκριση από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών των ΗΠΑ (FCC) της αίτησης της εταιρείας για τη συστοιχία δορυφόρων Gen2 του Starlink Mobile.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό, η έγκριση επιτρέπει στη SpaceX να θέσει σε τροχιά έως και 15.000 δορυφόρους, ειδικά βελτιστοποιημένους για λειτουργία στο φάσμα των 2 GHz σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η ανάπτυξη του νέου δορυφορικού δικτύου, σε συνδυασμό με την απόκτηση του φάσματος χαμηλής συχνότητας, αποτελεί μέρος της προσπάθειας της SpaceX να διευρύνει τις υπηρεσίες της πέρα από τη σταθερή δορυφορική πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Νέα δεδομένα για τον ανταγωνισμό στις τηλεπικοινωνίες

Η συμφωνία με την Grain Management σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα προς την κατεύθυνση της σύγκλισης δορυφορικών και επίγειων τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Εφόσον το σχέδιο υλοποιηθεί σύμφωνα με τον σχεδιασμό της εταιρείας, η SpaceX θα μπορούσε να αποκτήσει ισχυρότερη παρουσία στην αγορά κινητής τηλεφωνίας και να διεκδικήσει μερίδιο από τους υφιστάμενους παρόχους.

Για τις AT&T, T-Mobile και Verizon, η εξέλιξη προσθέτει έναν νέο παράγοντα στον ανταγωνισμό, καθώς η αξιοποίηση δορυφόρων για την παροχή υπηρεσιών κινητής συνδεσιμότητας ενδέχεται να μεταβάλει τον τρόπο με τον οποίο προσφέρονται οι τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες.

Ωστόσο, η εμπορική επιτυχία του Starlink Mobile θα εξαρτηθεί από την υλοποίηση των τεχνικών σχεδίων, την ανάπτυξη των απαιτούμενων υποδομών και την ικανότητα της εταιρείας να προσφέρει υπηρεσίες που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των χρηστών σε ανταγωνιστικούς όρους.