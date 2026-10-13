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BP: Αποπληρώνει ένα χρόνο νωρίτερα τα χρέη της χάρη στο ενεργειακό ράλι
Επιχειρήσεις
10:40 - 13 Οκτ 2026

BP: Αποπληρώνει ένα χρόνο νωρίτερα τα χρέη της χάρη στο ενεργειακό ράλι

Reporter.gr Newsroom

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Η BP κατέγραψε σημαντικά κέρδη από την εμπορία πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και από τη διύλιση, το τρίτο τρίμηνο του 2026, αξιοποιώντας την εκτίναξη των ενεργειακών τιμών που προκάλεσε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.  

Σύμφωνα με το Bloomberg, ο βρετανικός ενεργειακός κολοσσός γνωστοποίησε την Τρίτη ότι το καθαρό χρέος του μειώθηκε στα 13,5 έως 14,5 δισ. δολάρια στο τέλος Σεπτεμβρίου, πετυχαίνοντας ουσιαστικά με έναν χρόνο διαφορά τον στόχο των 14 έως 18 δισ. δολαρίων που είχε θέσει για το τέλος του 2027.

Η εξέλιξη δείχνει πόσο ωφελούνται οι μεγάλες πετρελαϊκές από τις αναταραχές στην παγκόσμια αγορά ενέργειας. Με το Brent να έχει περάσει τα 100 δολάρια το βαρέλι λόγω του πολέμου με το Ιράν, τα έσοδα από τις εμπορικές δραστηριότητες αυξάνονται, ενώ οι ελλείψεις διυλισμένων προϊόντων έχουν ωθήσει τις τιμές των καυσίμων ακόμη πιο ψηλά.

Τα καύσιμα αποφέρουν μεγαλύτερα κέρδη από το αργό

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που διαρκεί επτά μήνες, σε συνδυασμό με τις συνεχείς επιθέσεις της Ουκρανίας με drones σε ρωσικά διυλιστήρια, έχει περιορίσει τη διαθεσιμότητα πετρελαϊκών προϊόντων στη διεθνή αγορά. Οι τιμές προϊόντων όπως το ντίζελ ανεβαίνουν πιο γρήγορα από εκείνες του αργού, διευρύνοντας τα περιθώρια κέρδους των διυλιστηρίων.

Για ομίλους όπως η BP και η Shell, που διαθέτουν εκτεταμένα δίκτυα διύλισης και ισχυρή παρουσία στο διεθνές εμπόριο ενέργειας, οι συνθήκες αυτές ανοίγουν σημαντικές ευκαιρίες κερδοφορίας. Χαρακτηριστικά, η Shell ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ρεκόρ στα περιθώρια διύλισης για το τρίτο τρίμηνο, καθώς και ισχυρές επιδόσεις στην εμπορία πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Η νέα στρατηγική για το χρέος

Η μείωση του δανεισμού είναι βασική προτεραιότητα για τη νέα διευθύνουσα σύμβουλο της BP, Meg O'Neill, η οποία ανέλαβε τα καθήκοντά της τον Απρίλιο. Η O'Neill έχει επιταχύνει τις προσπάθειες για ενίσχυση του ισολογισμού, μεταξύ άλλων μέσω πωλήσεων περιουσιακών στοιχείων, με στόχο να περιορίσει τη μόχλευση και να βελτιώσει τις αποδόσεις των μετόχων.

Μόλις την περασμένη εβδομάδα αναγνώρισε ότι η BP ήταν για πάνω από μια δεκαετία η εταιρεία του κλάδου με τη μεγαλύτερη μόχλευση, τονίζοντας την ανάγκη για πιο αποτελεσματική αξιοποίηση των κεφαλαίων των επενδυτών.

Η βελτίωση της εικόνας του χρέους συνοδεύεται ωστόσο από σημαντικές λογιστικές επιβαρύνσεις. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα καταγράψει απομειώσεις αξίας ύψους 3 έως 4,5 δισ. δολαρίων, οι οποίες συνδέονται κυρίως με τις δραστηριότητές της στην ενεργειακή μετάβαση.

Οι απομειώσεις αναδεικνύουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο όμιλος στην αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου του, καθώς προσπαθεί να ενισχύσει την οικονομική του θέση και να επαναπροσδιορίσει τις επενδυτικές του προτεραιότητες. Τα πλήρη αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου θα ανακοινωθούν στις 30 Οκτωβρίου, ενώ στις 15 Δεκεμβρίου η διοίκηση θα παρουσιάσει στη Νέα Υόρκη τη στρατηγική της για την επόμενη περίοδο.

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