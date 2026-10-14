BlackRock: Ρεκόρ στα υπό διαχείριση κεφάλαια στα $15,49 τρισ.

Σημαντική αύξηση κερδών ανακοίνωσε η BlackRock για το τρίτο τρίμηνο, αφού ο μεγαλύτερος διαχειριστής κεφαλαίων στον κόσμο ωφελήθηκε από τις υψηλότερες προμήθειες διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων. Η μετοχή αντέδρασε θετικά, με άνοδο 3,1% στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Wall Street.

Όπως μεταδίδει το Reuters, τα καθαρά κέρδη για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου ανήλθαν σε 1,66 δισ. δολάρια, ή 10,57 δολάρια ανά μετοχή, από 1,32 δισ. δολάρια (8,43 δολάρια ανά μετοχή) το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Την ίδια ώρα, τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία (AUM), που καθορίζουν και το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της εταιρείας, έφτασαν στο ρεκόρ των 15,49 τρισ. δολαρίων, από 13,46 τρισ. δολάρια έναν χρόνο νωρίτερα.

Ανθεκτικές αγορές και ράλι της Τεχνητής Νοημοσύνης

Ο S&P 500, που κινείται κοντά σε ιστορικά υψηλά, συνέχισε την σταθερή ανοδική του πορεία σε όλη τη διάρκεια του τριμήνου. Αυτό επιβεβαιώνει τη διάθεση των επενδυτών να συνεχίσουν να διοχετεύουν κεφάλαια σε μεγάλους επενδυτικούς οίκους όπως η BlackRock.

Παρά την αυξημένη μεταβλητότητα, που οφείλεται στις μεταβαλλόμενες εμπορικές πολιτικές και στις συνέπειες των υψηλών τιμών του πετρελαίου λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν, οι αμερικανικές αγορές κράτησαν την ανθεκτικότητά τους. Βασικό έρεισμα της ανόδου παρέμεινε το συνεχιζόμενο ράλι στις μετοχές του κλάδου της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ανησυχίες για τις αποδόσεις των ομολόγων και τη Fed

Παρά τη σταθερότητα των δεικτών, η απότομη άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων, σε συνδυασμό με τις προσδοκίες ότι η πρόσφατη αύξηση επιτοκίων από την Federal Reserve σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κύκλου σύσφιγξης της νομισματικής πολιτικής, γεννά αμφιβολίες για το κατά πόσο μπορεί να διατηρηθεί το ράλι. Οι υψηλές αποδόσεις θα μπορούσαν να πιέσουν τις μετοχικές αγορές, καθώς οι επενδυτές τείνουν να μετακινούν κεφάλαια προς ασφαλέστερες επιλογές που προσφέρουν καλύτερες αποδόσεις σε σχέση με το ρίσκο.