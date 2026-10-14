ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
BlackRock: Ρεκόρ στα υπό διαχείριση κεφάλαια στα $15,49 τρισ.
Επιχειρήσεις
13:37 - 14 Οκτ 2026

BlackRock: Ρεκόρ στα υπό διαχείριση κεφάλαια στα $15,49 τρισ.

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Σημαντική αύξηση κερδών ανακοίνωσε η BlackRock για το τρίτο τρίμηνο, αφού ο μεγαλύτερος διαχειριστής κεφαλαίων στον κόσμο ωφελήθηκε από τις υψηλότερες προμήθειες διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων. Η μετοχή αντέδρασε θετικά, με άνοδο 3,1% στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Wall Street.  

Όπως μεταδίδει το Reuters, τα καθαρά κέρδη για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου ανήλθαν σε 1,66 δισ. δολάρια, ή 10,57 δολάρια ανά μετοχή, από 1,32 δισ. δολάρια (8,43 δολάρια ανά μετοχή) το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Την ίδια ώρα, τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία (AUM), που καθορίζουν και το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της εταιρείας, έφτασαν στο ρεκόρ των 15,49 τρισ. δολαρίων, από 13,46 τρισ. δολάρια έναν χρόνο νωρίτερα.

Ανθεκτικές αγορές και ράλι της Τεχνητής Νοημοσύνης

Ο S&P 500, που κινείται κοντά σε ιστορικά υψηλά, συνέχισε την σταθερή ανοδική του πορεία σε όλη τη διάρκεια του τριμήνου. Αυτό επιβεβαιώνει τη διάθεση των επενδυτών να συνεχίσουν να διοχετεύουν κεφάλαια σε μεγάλους επενδυτικούς οίκους όπως η BlackRock.

Παρά την αυξημένη μεταβλητότητα, που οφείλεται στις μεταβαλλόμενες εμπορικές πολιτικές και στις συνέπειες των υψηλών τιμών του πετρελαίου λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν, οι αμερικανικές αγορές κράτησαν την ανθεκτικότητά τους. Βασικό έρεισμα της ανόδου παρέμεινε το συνεχιζόμενο ράλι στις μετοχές του κλάδου της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ανησυχίες για τις αποδόσεις των ομολόγων και τη Fed

Παρά τη σταθερότητα των δεικτών, η απότομη άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων, σε συνδυασμό με τις προσδοκίες ότι η πρόσφατη αύξηση επιτοκίων από την Federal Reserve σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κύκλου σύσφιγξης της νομισματικής πολιτικής, γεννά αμφιβολίες για το κατά πόσο μπορεί να διατηρηθεί το ράλι. Οι υψηλές αποδόσεις θα μπορούσαν να πιέσουν τις μετοχικές αγορές, καθώς οι επενδυτές τείνουν να μετακινούν κεφάλαια προς ασφαλέστερες επιλογές που προσφέρουν καλύτερες αποδόσεις σε σχέση με το ρίσκο.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Citigroup: Άλμα 40% στα κέρδη με όχημα την επενδυτική τραπεζική – Στα $5,25 δισ.
Επιχειρήσεις

Citigroup: Άλμα 40% στα κέρδη με όχημα την επενδυτική τραπεζική – Στα $5,25 δισ.

Ευρωαγορές: Αντιστέκονται στο τεχνολογικό sell off με το βλέμμα στα εταιρικά αποτελέσματα
Χρηματιστήρια

Ευρωαγορές: Αντιστέκονται στο τεχνολογικό sell off με το βλέμμα στα εταιρικά αποτελέσματα

BP: Αποπληρώνει ένα χρόνο νωρίτερα τα χρέη της χάρη στο ενεργειακό ράλι
Επιχειρήσεις

BP: Αποπληρώνει ένα χρόνο νωρίτερα τα χρέη της χάρη στο ενεργειακό ράλι

Χρηματιστήριο: Κέρδη με οδηγό τις τράπεζες – Άμεσος στόχος οι 2.600 μονάδες
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Κέρδη με οδηγό τις τράπεζες – Άμεσος στόχος οι 2.600 μονάδες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
14/10/2026 - 14:22

Η Geely Auto αιφνιδιάζει με την εντυπωσιακή αποκάλυψη του Project KO11

Επιχειρήσεις
14/10/2026 - 14:16

Θεοδωρόπουλος (ΣΕΒ): Δημοσιονομική πειθαρχία και παραγωγικές επενδύσεις για τη θωράκιση της οικονομίας

Ανεμοδείκτης
14/10/2026 - 14:14

Εξειδίκευση μέτρων «κονσέρβα», λόγω... Γκιλφόιλ

Εμπορεύματα
14/10/2026 - 13:59

Πετρέλαιο: Φουντώνει η ένταση στα Στενά του Ορμούζ & το Brent εκτοξεύεται πάνω από τα $106

Οικονομία
14/10/2026 - 13:46

Πετρέλαιο θέρμανσης με €1,55 το λίτρο - Μείωση 20 λεπτά στο diesel, 10 λεπτά στην αμόλυβδη (πίνακες)

Ανεμοδείκτης
14/10/2026 - 13:42

Πάμε για «Κίμπερλι-γκέιτ»;

Επιχειρήσεις
14/10/2026 - 13:37

BlackRock: Ρεκόρ στα υπό διαχείριση κεφάλαια στα $15,49 τρισ.

Ειδήσεις
14/10/2026 - 13:30

Ε.Σ.Α.μεΑ.: Δίχως τέλος τα προβλήματα στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία!

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
14/10/2026 - 13:29

Ο Όλυμπος στην UNESCO: Η στιγμή της Πιερίας

Πολιτική
14/10/2026 - 13:28

ΥΠΕΞ: Καταδικάζει τις επιθέσεις με drones σε πλοία κοντά στη Βουλγαρία

Το σκίτσο του ΚΥΡ
14/10/2026 - 13:27

Απ' τον Τραμπ με αγάπη

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
14/10/2026 - 13:25

Βιομηχανία: Οι ελλείψεις νερού θα απειλήσουν την ανάπτυξη μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
14/10/2026 - 13:23

Alpha Bank: Σε ποιους δίνει μισθό 2.300 ευρώ - Ηχηρή παρέμβαση και για τους γονείς εργαζομένων

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
14/10/2026 - 13:14

Eurobank Equities: Ανεβάζει τις εκτιμήσεις για τις τράπεζες – Οι βασικές προκλήσεις

Επιχειρήσεις
14/10/2026 - 13:08

ΕΛΣΤΑΤ: Ισχυρή αύξηση 8,5% στον επιχειρηματικό τζίρο τον Αύγουστο

Επιχειρήσεις
14/10/2026 - 13:03

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκαν 1,2% οι πωλήσεις αυτοκινήτων τον Σεπτέμβριο

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
14/10/2026 - 12:54

Vivartia: Πώληση της Evergood (Goody’s, Everest, Flocafé, La Pasteria και Jackaroo) στη Recipe του Prem Watsa

Ναυτιλία
14/10/2026 - 12:53

Ξενοκώστας προς Έλληνες εφοπλιστές: Από τα λουκέτα στην ανάκαμψη - Ό,τι καταφέραμε οφείλεται σε εσάς

Επιχειρήσεις
14/10/2026 - 12:52

ΣΕΒ Skills4Jobs: Δύο νέα προγράμματα για Χειριστές Μηχανών Παραγωγής στην Αττική και την Κεντρική Μακεδονία

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
14/10/2026 - 12:47

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 7,5% του πληθυσμού η μέτρια ή σοβαρή ανεπάρκεια τροφής το 2025

Πολιτική
14/10/2026 - 12:44

Η Ελλάδα θα μείνει για μεγάλο διάστημα χωρίς πρέσβη των ΗΠΑ

Πολιτική
14/10/2026 - 12:37

Ανδρουλάκης: Πολιτικά εκτεθειμένη η κυβέρνηση με την αποπομπή Γκιλφόιλ – Να δώσει εξηγήσεις

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
14/10/2026 - 12:35

ΕΛΣΤΑΤ: Εκτόξευση 13,8% των τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία τον Αύγουστο

Επιχειρήσεις
14/10/2026 - 12:28

Lufthansa: Επικρατέστερη για την απόκτηση μειοψηφικού ποσοστού της TAP Air Portugal

Πολιτική
14/10/2026 - 12:18

Κυβέρνηση για Γκιλφόιλ: Δεν μπορούμε να επηρεάσουμε ή να σχολιάσουμε την απόφαση της Ουάσιγκτον

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
14/10/2026 - 12:15

Gastrosophy Fest powered by Protergia: Περισσότεροι από 3.000 επισκέπτες στο 2ο Φεστιβάλ Γαστρονομίας που έγινε θεσμός

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
14/10/2026 - 12:07

Διπλή διεθνής διάκριση για την Allwyn Hellas στα SBC Awards 2026

Εμπορεύματα
14/10/2026 - 12:02

IEA: Ελλείψεις ντίζελ έως το δεύτερο εξάμηνο του 2027 – Κίνδυνος νέων ανατιμήσεων στην Ευρώπη

Ειδήσεις
14/10/2026 - 11:53

Το Βερολίνο ζητά νέους περιορισμούς στις κινεζικές εισαγωγές

Ανακοινώσεις
14/10/2026 - 11:50

Performance Technologies: Στο ταμπλό 329.000 νέες μετοχές από προγράμματα δωρεάν διάθεσης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ