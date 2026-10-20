Το Netflix, η κυρίαρχη υπηρεσία streaming στον κόσμο, έφτασε σε αδιέξοδο - Ποιες αλλαγές προωθεί

Το Netflix γράφει ένα νέο σενάριο. Την περασμένη εβδομάδα, αντικατέστησε αιφνιδιαστικά την επικεφαλής περιεχομένου του, Μπέλα Μπατζάρια, λίγες μόλις ώρες μετά την απόλυση 1.000 εργαζομένων. Μέχρι τη Δευτέρα, έχασε τη θέση του και ο επικεφαλής του κινηματογραφικού τομέα, Νταν Λιν.

Η απομάκρυνση δύο εκ των κορυφαίων στελεχών της εταιρείας που είναι υπεύθυνα για το δημιουργικό της έργο αποτελεί ένδειξη ότι η διοίκηση του κολοσσού του streaming θεωρεί πως η υπηρεσία χρειάζεται ριζική ανανέωση του περιεχομένου της.

Ο συνδιευθύνων σύμβουλος Τεντ Σαράντος είχε εκφράσει εσωτερικά, επί μήνες, τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι Αμερικανοί περνούσαν λιγότερο χρόνο παρακολουθώντας Netflix και ότι η υπηρεσία δεν διέθετε αρκετές νέες σειρές που να γίνονται μεγάλες επιτυχίες, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Έχει επίσης πει σε συνεργάτες του ότι θέλει η εταιρεία, η οποία έχει πειραματιστεί με τα πάντα, από βιντεοπαιχνίδια μέχρι podcast, να ενισχύσει τον βασικό της κατάλογο τηλεοπτικών σειρών και ταινιών.

Τα προβλήματα στην εταιρεία που έφερε επανάσταση στο Χόλιγουντ με την εξάπλωση του streaming συσσωρεύονται εδώ και έναν χρόνο, καθώς δυσκολεύεται να δημιουργήσει επιτυχίες αντίστοιχες με το «Stranger Things» ή το «Squid Game».

Όπως πολλές εταιρείες μέσων ενημέρωσης, δυσκολεύεται να προσελκύσει κοινό, καθώς οι θεατές αφιερώνουν ολοένα περισσότερο χρόνο στο YouTube και το TikTok.

Η Wall Street Journal επισημαίνει ότι η μετοχή του Netflix έχει υποχωρήσει μετά την αποτυχημένη προσπάθεια εξαγοράς, που ξεκίνησε πέρυσι, των κινηματογραφικών και τηλεοπτικών στούντιο της Warner Bros. Discovery και της υπηρεσίας HBO Max. Οι επενδυτές θεώρησαν την κίνηση αυτή ένδειξη αδυναμίας για μια εταιρεία της οποίας η διοίκηση υποστήριζε επί χρόνια ότι χτίζει την επιτυχία της οργανικά και δεν την αγοράζει μέσω εξαγορών. Η μετοχή της έχει υποχωρήσει περισσότερο από 40% σε σύγκριση με έναν χρόνο πριν, περίπου την περίοδο που ξεκίνησε η προσπάθεια εξαγοράς.

Οι δυσκολίες του Netflix να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών γίνονται ολοένα πιο εμφανείς.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου, το Netflix δεν είχε καταγράψει καθαρή αύξηση συνδρομητών στις ΗΠΑ σε κανέναν μήνα του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης δεδομένων Antenna.

Εκπρόσωπος του Netflix αμφισβήτησε τα στοιχεία της Antenna, δηλώνοντας ότι «δεν αντιπροσωπεύουν τις επιχειρηματικές επιδόσεις του Netflix».

Νωρίτερα αυτό το φθινόπωρο, το Netflix ξεκίνησε ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης, γνωστό εσωτερικά ως «Project Meridian». Τα στελέχη συζήτησαν το ενδεχόμενο περικοπής έως και του 10% των θέσεων εργασίας της εταιρείας, αλλά, έπειτα από διαβουλεύσεις με τους επικεφαλής των επιμέρους τομέων, κατέληξαν στο 6%, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Λίγες ώρες αργότερα, ο Σαράντος ενημέρωσε την Μπατζάρια ότι απομακρύνεται από τη θέση της.

Την Πέμπτη, το Netflix ανακοίνωσε ότι στη θέση της Μπατζάρια θα τοποθετηθεί ο Πίτερ Ράις, βετεράνος της Disney και της Fox, με εκτεταμένη εμπειρία στον κινηματογράφο, την τηλεόραση και τον αθλητισμό. Ο Ράις θα αναλάβει καθήκοντα αυτή την εβδομάδα και θα εποπτεύει έναν παγκόσμιο προϋπολογισμό περιεχομένου περίπου 20 δισ. δολαρίων, ο οποίος καλύπτει σειρές με και χωρίς σενάριο, ταινίες και ζωντανές εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένων αθλητικών μεταδόσεων.

Ένας κολοσσός του κλάδου

Το Netflix εξακολουθεί, πάντως, να αποτελεί την ισχυρότερη δύναμη στην αγορά των συνδρομητικών υπηρεσιών streaming. Το ποσοστό των συνδρομητών στις ΗΠΑ που ακυρώνουν τη συνδρομή τους παραμένει το χαμηλότερο στον κλάδο, μόλις στο 2,1% τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την Antenna. Το δεύτερο τρίμηνο, το Netflix ανακοίνωσε διψήφια ποσοστιαία αύξηση εσόδων σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται.

Σύμφωνα με εσωτερικό υπόμνημα που ανακοίνωνε τις απολύσεις και το οποίο είδε η Wall Street Journal, το Netflix βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης των ετήσιων προβλέψεων που είχε ήδη ανακοινώσει. Στόχος του είναι να αυξήσει τα έσοδά του κατά 13% έως 14% και να επιτύχει λειτουργικό περιθώριο κέρδους 31,5% φέτος.

Η εταιρεία έχει διευρύνει το περιεχόμενό της για να ενισχύσει την αλληλεπίδραση των χρηστών με την πλατφόρμα. Ορισμένες από τις νεότερες κατηγορίες, όπως οι ζωντανές αθλητικές μεταδόσεις, έχουν σημειώσει μεγαλύτερη επιτυχία από άλλες, όπως τα βιντεοπαιχνίδια. Μόνο το 3,5% των συνδρομητών του Netflix παίζει παιχνίδια κάθε μήνα, σύμφωνα με πρόσφατο εσωτερικό υπόμνημα. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα υπολείπεται κατά περίπου 10% των στόχων της εταιρείας για την απήχηση και την αλληλεπίδραση των χρηστών το 2026, αναφέρει το υπόμνημα.

Τα βιντεο-podcast και το περιεχόμενο δημιουργών επέτρεψαν στο Netflix να προσθέσει εκατοντάδες ώρες προγράμματος με ένα κλάσμα του κόστους που απαιτούν οι σειρές με σενάριο. Στην τελευταία τηλεδιάσκεψη για την ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων, ο Σαράντος τόνισε ότι η ανάπτυξη αυτών των νέων μορφών περιεχομένου απαιτεί χρόνο και ότι αποτελούν «εξέλιξη, όχι επανάσταση».

Αλλαγή προσέγγισης

Η πτώση της αλληλεπίδρασης των χρηστών επανέφερε στο προσκήνιο μια παλιά διαμάχη στο εσωτερικό της εταιρείας: Οι συνδρομητές παρακολουθούσαν λιγότερο περιεχόμενο επειδή τα προγράμματα που δημιουργούνταν στο Λος Άντζελες δεν ήταν αρκετά ελκυστικά; Ή μήπως έφταιγε ο αλγόριθμος προτάσεων, τον οποίο διαχειρίζονται οι μηχανικοί της εταιρείας στη Βόρεια Καλιφόρνια;

Παράλληλα, τα στελέχη έχουν συζητήσει το ενδεχόμενο να αλλάξει ο ρυθμός κυκλοφορίας ορισμένων σειρών, ώστε να ενισχυθεί η αλληλεπίδραση των θεατών, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Το Netflix συνήθως κυκλοφορεί όλα τα επεισόδια μιας σεζόν ταυτόχρονα, ενώ πολλοί ανταγωνιστές του διαθέτουν νέα επεισόδια κάθε εβδομάδα. Ο Σαράντος έχει αντισταθεί σε αυτή την αλλαγή. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Netflix, τα μέλη της υπηρεσίας προτιμούν να παρακολουθούν όλα τα επεισόδια μαζί, σε συνεχόμενη θέαση, αντί να περιμένουν την εβδομαδιαία κυκλοφορία τους.

Μια ακόμη αλλαγή είναι ότι η εταιρεία αρχίζει να επενδύει σε μεγάλες κινηματογραφικές κυκλοφορίες για ορισμένες ταινίες, έπειτα από χρόνια κατά τα οποία οι περισσότερες ταινίες της κυκλοφορούσαν απευθείας στο διαδίκτυο, ενώ μόνο λίγες προβάλλονταν για μερικές εβδομάδες σε περιορισμένο αριθμό αιθουσών.

Η εταιρεία θα κυκλοφορήσει ταινίες όπως το «Charlie vs. the Chocolate Factory» και το «Narnia: The Magician’s Nephew» στους κινηματογράφους παγκοσμίως, τουλάχιστον 45 ημέρες πριν γίνουν διαθέσιμες για οικιακή προβολή. Πρόκειται για τη στρατηγική που ακολουθούν συνήθως τα παραδοσιακά κινηματογραφικά στούντιο.

Την προηγούμενη ημέρα από τις απολύσεις, το Netflix κυκλοφόρησε το ψυχεδελικό τρέιλερ της ταινίας «Narnia», με μουσική υπόκρουση το «Stairway to Heaven» των Led Zeppelin. Το τρέιλερ συγκέντρωσε γρήγορα σχεδόν 80 εκατομμύρια προβολές στο YouTube.